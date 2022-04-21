Президент России Владимир Путин приказал отменить штурм промышленной зоны в Мариуполе, поскольку считает его нецелесообразным. Об этом 21 апреля он заявил на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу, которую показывал телеканал «Россия 24»

«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить», — сказал Путин.

Кроме того, он отметил, что промышленную зону на заводе «Азовсталь» нужно заблокировать так, чтобы «муха не пролетела».

Требование «Азова», убийства мирных жителей и журналистов, удар по Шахтёрску. Хроника событий на Украине на утро 21 апреля © скриншот видео

Также Путин распорядился еще раз предложить всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это. Российская сторона, по словам российского лидера, гарантирует им жизнь и достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами, а всем раненым будет оказана медицинская помощь.