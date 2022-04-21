«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить», — сказал Путин.
Кроме того, он отметил, что промышленную зону на заводе «Азовсталь» нужно заблокировать так, чтобы «муха не пролетела».
По его словам, необходимо думать о сохранении жизни и здоровья российских офицеров, поэтому «не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по промышленным объектам».
Также Путин распорядился еще раз предложить всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это. Российская сторона, по словам российского лидера, гарантирует им жизнь и достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами, а всем раненым будет оказана медицинская помощь.