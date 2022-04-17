Переход на торговлю в национальных валютах способствует избавлению от долларовой гегемонии. О том, по какой схеме уже сейчас происходит российско-китайская торговля в юанях, рассказал в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков

Россия сохраняет возможность перейти на торговлю в национальной валюте с рядом стран, заявил эксперт. Юшков заявил о возможности роста поставок российского газа в Азию © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Условно говоря, в торговле с Китаем мы переходим на юани, а не на рубли. Они не покупают наши рубли, чтобы оплатить наши поставки, скорее, что-то нам платят в юанях за ту же нефть, для того чтобы мы потом потратили их же юани на покупку их же товаров», — сказал Юшков.

Процесс перехода на торговлю в нацвалютах продолжится, потому что любые транзакции в долларах проходят через американские банки, а транзакции в евро — через европейские, поэтому любая транзакция в долларах и евро может быть заблокирована, добавил собеседник издания.

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