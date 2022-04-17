Россия сохраняет возможность перейти на торговлю в национальной валюте с рядом стран, заявил эксперт.
«Условно говоря, в торговле с Китаем мы переходим на юани, а не на рубли. Они не покупают наши рубли, чтобы оплатить наши поставки, скорее, что-то нам платят в юанях за ту же нефть, для того чтобы мы потом потратили их же юани на покупку их же товаров», — сказал Юшков.
Процесс перехода на торговлю в нацвалютах продолжится, потому что любые транзакции в долларах проходят через американские банки, а транзакции в евро — через европейские, поэтому любая транзакция в долларах и евро может быть заблокирована, добавил собеседник издания.
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