Российской валюте удалось выдержать тектонические сдвиги в мировой экономике и санкционное давление. О том, почему это стало возможным, рассказал в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков

Первичное падение курса рубля последовало за паникой на бирже: любой ввод санкций подразумевает существенное изменение правил игры, и все участники рынка уходили в валюту в качестве страховки, объяснил эксперт. Юшков раскрыл, когда россияне почувствуют эффект от санкций © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«В этих условиях Центральный банк вообще фактически перекрыл вывод валюты за границу из России, запер валюту внутри страны. То есть, любой вывод валюты должен быть согласован с Центробанком РФ. Второе действие Банка России — он ужал рублевую массу, подняв ставку рефинансирования до 20%. Ну и третий фактор, который потом возобладал над рынком, это довольно большие валютные поступления в страну — что и привело к значительному укреплению рубля», — рассказал Юшков.

Кроме того, ЦБ РФ обязал всех экспортёров продавать на внутренней валютной бирже 80% своей валютной выручки. В результате слаженных действий в страну зашло много долларов и евро, но они не выходили вследствие сокращения импорта.

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