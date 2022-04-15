Корабль Военно-морского флота России нанес удар ракетами «Калибр» по машиностроительному заводу на окраине Киева. Об этом 15 апреля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков

«Сегодня ночью высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар" уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет», — сказал генерал. Военный эксперт рассказал, когда Мариуполь перейдет под полный контроль российских сил © предоставлено Г.Дубовым

Также он сообщил, что под российский контроль полностью ушел Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе.

В Мариуполе более тысячи украинских морских пехотинцев добровольно сложили оружие. Военнопленные рассказали о том, как с ними обращались при задержании, а также почему ими было принято решение сдаться в плен добровольно. Украинские военные держали оборону на металлургическом комбинате имени Ильича. Среди сдавшихся есть высокопоставленные офицеры 36-й бригады морской пехоты Украины. Многие были серьезно ранены.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.