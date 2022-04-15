«Владимир Владимирович обещал Украине «полную декоммунизацию», что означает отпадение территорий. Учитывая, что Киев, уходя из регионов, просто бросает их вместе с людьми, я бы ожидал включение Юго-Востока в состав РФ, а другие территории станут частично признанными государствами под протекторатом России. Часть территории реально может уйти в Польшу», — сказал Лизан.
Кризис на Украине вряд ли разрешится до конца года: он будет цикличным. Территории будут постепенно заниматься российскими войсками. Когда российские войска приблизятся к Приднестровью, ситуация изменится уже в Молдавии, заключил эксперт.
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