Украину больше не стоит рассматривать как целостную структуру. Политэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан рассказал в интервью Украина.ру, что означает «полная декоммунизация»

«Владимир Владимирович обещал Украине «полную декоммунизацию», что означает отпадение территорий. Учитывая, что Киев, уходя из регионов, просто бросает их вместе с людьми, я бы ожидал включение Юго-Востока в состав РФ, а другие территории станут частично признанными государствами под протекторатом России. Часть территории реально может уйти в Польшу», — сказал Лизан. «Декоммунизация» по-брестски. Как и почему в Белоруссии решили переименовать улицы? © commons.wikimedia.org, Mr. Zabej

Кризис на Украине вряд ли разрешится до конца года: он будет цикличным. Территории будут постепенно заниматься российскими войсками. Когда российские войска приблизятся к Приднестровью, ситуация изменится уже в Молдавии, заключил эксперт.

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