Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее президент США Джо Байден назвал спецоперацию России на Украине виновницей роста цен в США, и заявил, что инфляция в стране в марте была спровоцирована ей на 70%. Глава государства заверил, что делает все возможное для изменения ситуации, издавая указы, которые якобы призваны замедлить рост цен.
- Иван, в чем истинная причина этого роста цен?
— Байден лукавит. Тренд на рост инфляции в США и в Европе начался задолго до проведения спецоперации. Фундаментальная причина этой инфляции — пакеты количественного смягчения, которые проводили ЦБ США, Европы и даже Японии, для того чтобы вывести свои экономики из постпандемийного кризиса, массового печатая деньги.
Эти деньги преимущественно вливались в фондовый рынок и использовались для различных финансовых спекуляций, а часть денег раздавали населению. Но в Штатах это привело к тому, что большое количество людей сейчас просто не хочет выходить на работу и ждет «вертолетных денег». По факту там появилось новое поколение социальных иждивенцев.
Естественно, что огромное количество денег не могло не сказаться на инфляции. Она еще до спецоперации в Штатах доходила до 7,5%. И это долларовая инфляция. Учитывая тотальную зависимость мира от доллара, инфляция в других странах не может быть ниже. В Евросоюзе она была ниже, но там своя экономика, а долларовая инфляция перетекает из страны в страну.
Поэтому Байден врет, и врет вполне осознанно. Ему ничего другого не остается делать. На экономику он повлиять не может, а промежуточные выборы в октябре, по итогам которых демократы рискуют потерять власть. Ему сейчас нужна любая ложь, например, что в росте цен на бензин виноват Владимир Путин. Хотя при чем тут Путин, если они от закупок нефти отказались сами.
И это притом, что поставки нефти по факту не прекратились. Там была выдана федеральная лицензия для банков, которым разрешается в России через третьи страны эту нефть покупать. А когда санкции полностью ударят по Америке, последствия будут еще сильнее.
- А в Европе? Правда ли там такой ужас с ростом цен, как у нас пишут в СМИ?
— Судя по всему, да. Если бы не было этого существенного роста цен, то фермеры не выходили бы на протесты. Конкретно в Европе инфляция связана с санкциями, которые они ввели против России. Эти санкции привели к серьезному сокращению поставок удобрений из России в Европу, к сокращению поставок нефтепродуктов и к глобальному логистическому сбою.
Если смотреть на наш рынок, то несмотря на падение курса доллара, товары продолжают дорожать, потому что с логистикой все плохо. Поставки к нам шли с Запада на Восток, а теперь надо все делать наоборот. В Европе примерно та же история. Например, французские виноделы жаловались, что подорожало стекло и упаковочные материалы.
Европейцы хотят отказаться от российских удобрений, но проблема в том, что их заменить нечем. Похожая история с поставками нефти. Например, из-за аварии на терминале в Новороссийске на мировом рынке стало меньше нефти из Казахстана, а это еще примерно минус миллион баррелей.
Европейцы, размахивая санкционной дубиной, по факту разрушают мировую экономику, в которой они являлись выгодополучателями. Их проблемы только начинаются. Дальше окажется, что они очень сильно зависели от продовольствия из Украины.
- Вообще насколько верны заявления о мировом голоде из-за Украины?
— Сейчас посевная начнется только на тех территориях, где есть российские войска, и где с военными будет оперативно решен вопрос о подвозе топлива, удобрений и рынка сбыта. На подконтрольных Киеву территориях посевная не начнется, потому что с топливом большие проблемы и потому что на эти территории будут перенесены боевые действия. Например, в поле прилетит снаряд, и все сгорит. А если не сгорит, то возникнет вопрос, на чем его убирать и куда девать это продовольствие.
Порты закрыты, а железной дорогой зерно не повезешь, потому что на Украине вагонов даже в самые тучные годы не хватало. Например, цементники очень долго жаловались, что им вагонов не хватает.
Соответственно, Украину и Россию, которые контролировали 30% рынка продовольствия, можно будет с этого рынка наполовину убрать. Украине будет нечего и нечем вывозить, а Россия минимизирует свои поставки за рубеж, оставив их только в дружественные страны. Плюс на Россию будет возложена обязанность по продовольственному снабжению солидной части территории Украины. Потому что по мере разрушения украинской экономики будут сокращаться поставки продовольствия из Польши и Евросоюза, а оттуда поставлялись уже готовые продукты питания. Их нужно будет замещать поставками из России.
Мы уже видим первые ласточки. Пока это делается для стабилизации цен внутри России (запрет на вывоз сахара и растительного масла в страны ЕАЭС). То есть мировой продовольственный рынок входит в состояние турбулентности и там будут большие перестановки. А европейцы будут просто страдать. Они специализировались на производстве готовых продуктов питания с высокой добавленной стоимостью, для производства чего необходима доставка товаров с низкой добавленной стоимостью (растительное масло, не разлитое в бутылки, фуражное зерно, соя, кукуруза, удобрения). Если рушится нижний этап пирамиды, то верхний этап тоже пострадает.
Поэтому в Европе может произойти сокращение поголовья крупного рогатого скота и банкротство крупных фермерских хозяйств. Итальянцы всерьез прогнозируют у себя сокращение 10% хозяйств. Нас ждут большие потрясения.
- А мы сколько потеряем, если перестанем продавать наше продовольствие?
— Сложно сказать. Но у нас есть возможность компенсировать снижающиеся объемы поставок ростом стоимости отгружаемой продукции. Чем меньше мы поставляем физически, тем выше цены. Точно так же с нефтью и газом. Если бы вся эта история случилась не в 2022, а в 2014 году, Россия экономически не выдержала бы, потому что тогда был тренд на падение стоимости всех сырьевых товаров на бирже. А сейчас наоборот. Спасибо ковиду, спасибо напечатанным деньгам и раскрученной инфляции.
Плюс у нас пойдет долгий и мучительный процесс переориентации с экспорта на внутренний рынок. Например, логично уменьшать экспортные поставки фуражной пшеницы и использовать ее для откорма скота у себя в стране, чтобы снабжать наше население продуктами питания. Об этом и Путин говорил. Он ставил задачу нарастить производство продуктов и снизить на них цены. Пока это было робко озвучено в рамках общих фраз, но со временем это превратят в конкретные документы с целями и указаниями.
Потому что в условиях закрытия границ и краха потребительской экономики из-за большого ухода брендов вопрос обеспечения населения качественным продовольствием по доступным ценам становится фундаментальным. От этого будет зависеть стабильность внутри страны. Потому что с отсутствием джинсов еще можно будет смириться (просто будем покупать не американские Levi's, а турецкие или узбекские), то с отсутствием еды будет смириться очень сложно.
- Проблема в том, что у нас идет рост цен последние пять лет еще до всяких «адских санкций». Можем мы это остановить когда-нибудь?
— В ближайшие полгода рост цен продолжится до перестройки государственной политики. Продукты уже дорожают. Я живу в Таганроге, и раньше я покупал ряженку за 54 рубля, а сейчас она уже 65. Притом что она производится на Кубани, в ней нет никакой экспортной составляющей и логистические затраты минимальны (300-400 километров, недалеко везти). Должны реагировать ФАС, Минсельхоз и Роспотребнадзор. Вся эта госмашина будет перестраиваться для того, чтобы обеспечить минимальный рост цен.
- В долгосрочной перспективе кто кого победит в этой экономической войне, мы их или они нас?
— В этой истории не будет безоговорочной капитуляции одной из сторон. Обе стороны адаптируются. Нам не надо ждать краха европейской экономики, распада ЕС и бунтов, а им не надо ждать, что Россия сдастся. Иначе мы станем заложниками такой же логики, в которой мы жили в последние восемь лет, когда наши «патриоты» ждали распада Украины, а она все не разваливалась и не разваливалась, а у них «патриоты» ждали, когда «Рашка рухнет».
Обе стороны сперва станут слабее, а потом адаптируются. Дальше все будет зависеть от готовности населения терпеть тяготы и лишения, адекватности политиков, финансового запаса прочности и модели экономик. В этом смысле у нас ситуация получше, чем в Европе и даже в США. Хотя у Штатов есть возможность компенсировать свои проблемы за счет союзников. Чем больше хаоса в мире, тем больше капиталов стекаются в Штаты.
У нас по населению ситуация следующая. Люди спецоперацию поддерживают, рейтинги у властей хорошие. Да, периодически случаются «зрады» (Мединский что-то не так сказал или войска с севера Украины вывели), но эти «зрады» достаточно оперативно купировать, а сейчас вообще должен пойти этап осторожной «перемоги». Мариуполь, дальнейшее освобождение Левобережья. А в Европе все наоборот, будет нарастать фрустрация, потому что они вписались за какую-то непонятную Украину, а вокруг беженцы и все дорожает.
Плюс, наша промышленность привыкла жить без дешевого кредита, а западная промышленность целиком и полностью завязана на дешевый кредит. Там на протяжение десятилетий были низкие показатели инфляции, низкие учетные ставки ЦБ, экономики и население закредитованы. Сейчас из-за высоких темпов инфляции банки будут нести убытки по уже выданным кредитам, а новое кредитование будет приостановлено. Этот момент нужно будет финансово компенсировать. А у нас что? Да, все подорожало, но как-то выдержим.
Есть еще важный момент. Европейцы в ходе всех этих санкций отбирают у нас виртуальные активы (даже если золотовалютные резервы на 300 млрд долларов), возможно, отберут НПЗ «Роснефти» в Германии и подземные хранилища с остатками газа. Но для нас это допустимые потери. Были эти деньги где-то там, но мы все равно их для экономики не использовали. А мы у европейцев отбираем их сырьевую колонию. Мы заберем Украину с богатейшими запасами угля, урана и железной руды. Мы отбираем Донецко-Криворожский бассейн и оставшийся чернозем. Мы замкнем эти территории на свою экономику вместе с большей частью населения, которая еще и вернется. Они забирают у нас виртуальные активы, а мы у них — реальные. Эти реальные активы будут работать на нашу экономику. А что они будут делать с нашими виртуальными активами — вопрос.
- Когда я задаю вопрос об успехах в импортозамещении, все обычно произносят ключевое слово «продовольствие». Есть что-то еще за эти восемь лет?
— В ОПК (оборонно-промышленном комплексе) дела неплохо идут. Двигатели для вертолетов в России производятся. Но по корабельным узлам и агрегатам все достаточно плохо. Есть хороший задел в сфере IT, который нужно развивать. Просто мы, к сожалению, хотим всего и сразу, а импортозамещение — длинная история. Выгоду от нее мы будем извлекать и вкладывать деньги на протяжении десятилетия.
Сейчас, например, достаточно быстрыми темпами будет развиваться легпром, потому что надо будет компенсировать уход брендов. Но если бы не импортозамещение, и если бы этот кризис начался в 2014 году, мы бы рухнули. Да, мы будем жить сложнее и беднее, но такова плата за суверенитет. Сейчас главное смягчить эти тяготы для населения. Доступные продукты питания, внутренний туризм, социальная поддержка — это сейчас ключевое.
- Отдельно хочу спросить про историю с «Беларуськалием», когда его в начале года отрезали от транзита через порты Прибалтики и Украины, а та же Усть-Луга оказалась не готова. Чем она в итоге закончилась?
— А толком непонятно, чем дело закончилось. Статистика у них засекречена, и они на эту тему не пишут. Но им просто нужно набраться терпения: вывозить удобрения через Украину они смогут, цены на все удобрения будут расти. Они смогут компенсировать эти объемы.
Что касается Усть-Луги, то там в ближайшее время будут проблемы по контейнерным перевозкам. Большое количество европейских операторов заканчивают контакты с Россией, забирают свои контейнеры из наших портов, заканчивают доставку грузов, и после этого объемы грузопотока на западном направлении значительно снизятся.
Белоруссия в целом не должна переживать из-за этой истории. За счет того, что они вовремя сориентировались, покончили с многовекторностью и на деле поддержали спецоперацию, они смогут укрепить свои позиции на рынке Украины по мере своего освобождения. Туда будет активно заходить белорусский капитал, можно будет наладить поставки еды, нефтепродуктов, удобрения и машин. Потому что будет уничтожено огромное количество украинской техники и разорено огромное количество сельскохозяйственных предприятий. Белорусам нужно просто подождать, и все им компенсируется.
- Когда заходит речь о восстановлении Украины, то все говорят, что России нет смысла возрождать ее промышленный комплекс, который в советское время создавался на 50 миллионов человек. А как тогда?
— Россия действительно многое возрождать не будет. Например, Россия точно не будет возрождать проект строительства завода по производству ядерного топлива для четырех действующих украинских АЭС в Кировоградской области, который был запланирован еще при [четвертом президенте Викторе] Януковиче. Под это дело были созданы совместные предприятия и найдены площадки. «Росатом» даже успел создать оборудование для этого завода, но его не отгрузили, потому что майданная власть этот проект похоронила.
Никто из-за Украины не будет закрывать в России предприятия по импортозамещению. Скорее, людей из Украины перевезут на эти производства. А Украину будут встраивать в российскую экономику и адаптировать к нашим условиям. Если после спецоперации уцелеет «Южмаш», его замкнут на «Роскосмос». Будет поставлять узлы и агрегаты для ракет. Но никто, скажем, не будет закрывать производство двигателей для вертолетов или переносить его на Украину.
Я бы вообще сейчас не рассматривал Украину как некую целостную структуру. Владимир Владимирович обещал Украине «полную декоммунизацию», что означает отпадение территорий. Учитывая, что Киев, уходя из регионов, просто бросает их вместе с людьми, я бы ожидал включение Юго-Востока в состав РФ, а другие территории станут частично признанными государствами под протекторатом России. Часть территории реально могут уйти в Польшу.
До конца года этот кризис вряд ли разрешится. Он будет цикличным. Заняли одни территории — закрепились — потом бои на другой территории. России однозначно нужно контролировать юг Украины, особенно Одессу, потому что там порты и Приднестровье. А когда российские войска зайдут в Одесскую область и Приднестровье, серьезно изменится ситуация в Молдавии, потому что Россия будет совсем рядом.
- Мне немного жаль, что мы ругали Украину за то, что она проедала советское наследие, не создавая ничего нового, а сейчас получается, что мы тоже будем цепляться за эти советские активы…
— Ну что значит «цепляться»? Мы будем включать их в свою экономику. Если до 2014 года мы считали, что достаточно продать нефть/газ и за эти деньги купить что угодно, то после 2014 года оказалось, что купить можно не все. А сейчас вообще может оказаться, что и продать много нефти и газа тоже не получится. Поэтому нужно производить все у себя внутри.
Коль скоро мир раскалывается на валютные и технологические зоны, вновь становится актуальным физический контроль над территориями, ее полезными ископаемыми и населением. Чем больше населения, тем более емкий рынок, тем легче развиваться. Украина — это плюс 30 миллионов к внутреннему рынку России в 147 миллионов. Это уже 177 миллионов. Это уже хорошо. А если еще и получится привлечь Узбекистан в ЕАЭС, то это вообще хороший задел для развития.