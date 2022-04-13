Во время кризиса вокруг Украины западные страны отбирают у России виртуальные активы, а Россия отбирает у них реальные активы. Эти реальные активы будут работать на российскую экономику. А что они будут делать с нашими виртуальными активами – большой вопрос, говорит политэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан

Иван Лизан: кто он © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Иван Лизан Украина.ру.

Ранее президент США Джо Байден назвал спецоперацию России на Украине виновницей роста цен в США, и заявил, что инфляция в стране в марте была спровоцирована ей на 70%. Глава государства заверил, что делает все возможное для изменения ситуации, издавая указы, которые якобы призваны замедлить рост цен.

- Иван, в чем истинная причина этого роста цен?

— Байден лукавит. Тренд на рост инфляции в США и в Европе начался задолго до проведения спецоперации. Фундаментальная причина этой инфляции — пакеты количественного смягчения, которые проводили ЦБ США, Европы и даже Японии, для того чтобы вывести свои экономики из постпандемийного кризиса, массового печатая деньги.

Эти деньги преимущественно вливались в фондовый рынок и использовались для различных финансовых спекуляций, а часть денег раздавали населению. Но в Штатах это привело к тому, что большое количество людей сейчас просто не хочет выходить на работу и ждет «вертолетных денег». По факту там появилось новое поколение социальных иждивенцев.

Естественно, что огромное количество денег не могло не сказаться на инфляции. Она еще до спецоперации в Штатах доходила до 7,5%. И это долларовая инфляция. Учитывая тотальную зависимость мира от доллара, инфляция в других странах не может быть ниже. В Евросоюзе она была ниже, но там своя экономика, а долларовая инфляция перетекает из страны в страну.

Поэтому Байден врет, и врет вполне осознанно. Ему ничего другого не остается делать. На экономику он повлиять не может, а промежуточные выборы в октябре, по итогам которых демократы рискуют потерять власть. Ему сейчас нужна любая ложь, например, что в росте цен на бензин виноват Владимир Путин. Хотя при чем тут Путин, если они от закупок нефти отказались сами.

И это притом, что поставки нефти по факту не прекратились. Там была выдана федеральная лицензия для банков, которым разрешается в России через третьи страны эту нефть покупать. А когда санкции полностью ударят по Америке, последствия будут еще сильнее.

- А в Европе? Правда ли там такой ужас с ростом цен, как у нас пишут в СМИ?

— Судя по всему, да. Если бы не было этого существенного роста цен, то фермеры не выходили бы на протесты. Конкретно в Европе инфляция связана с санкциями, которые они ввели против России. Эти санкции привели к серьезному сокращению поставок удобрений из России в Европу, к сокращению поставок нефтепродуктов и к глобальному логистическому сбою.

Если смотреть на наш рынок, то несмотря на падение курса доллара, товары продолжают дорожать, потому что с логистикой все плохо. Поставки к нам шли с Запада на Восток, а теперь надо все делать наоборот. В Европе примерно та же история. Например, французские виноделы жаловались, что подорожало стекло и упаковочные материалы.

Европейцы хотят отказаться от российских удобрений, но проблема в том, что их заменить нечем. Похожая история с поставками нефти. Например, из-за аварии на терминале в Новороссийске на мировом рынке стало меньше нефти из Казахстана, а это еще примерно минус миллион баррелей.

Василий Колташов: Все, что порвал Майдан, — все будет восстанавливаться © РИА Новости, Александр Натрускин

- Вообще насколько верны заявления о мировом голоде из-за Украины?

— Сейчас посевная начнется только на тех территориях, где есть российские войска, и где с военными будет оперативно решен вопрос о подвозе топлива, удобрений и рынка сбыта. На подконтрольных Киеву территориях посевная не начнется, потому что с топливом большие проблемы и потому что на эти территории будут перенесены боевые действия. Например, в поле прилетит снаряд, и все сгорит. А если не сгорит, то возникнет вопрос, на чем его убирать и куда девать это продовольствие.

Порты закрыты, а железной дорогой зерно не повезешь, потому что на Украине вагонов даже в самые тучные годы не хватало. Например, цементники очень долго жаловались, что им вагонов не хватает.

Соответственно, Украину и Россию, которые контролировали 30% рынка продовольствия, можно будет с этого рынка наполовину убрать. Украине будет нечего и нечем вывозить, а Россия минимизирует свои поставки за рубеж, оставив их только в дружественные страны. Плюс на Россию будет возложена обязанность по продовольственному снабжению солидной части территории Украины. Потому что по мере разрушения украинской экономики будут сокращаться поставки продовольствия из Польши и Евросоюза, а оттуда поставлялись уже готовые продукты питания. Их нужно будет замещать поставками из России.

Мы уже видим первые ласточки. Пока это делается для стабилизации цен внутри России (запрет на вывоз сахара и растительного масла в страны ЕАЭС). То есть мировой продовольственный рынок входит в состояние турбулентности и там будут большие перестановки. А европейцы будут просто страдать. Они специализировались на производстве готовых продуктов питания с высокой добавленной стоимостью, для производства чего необходима доставка товаров с низкой добавленной стоимостью (растительное масло, не разлитое в бутылки, фуражное зерно, соя, кукуруза, удобрения). Если рушится нижний этап пирамиды, то верхний этап тоже пострадает.

Поэтому в Европе может произойти сокращение поголовья крупного рогатого скота и банкротство крупных фермерских хозяйств. Итальянцы всерьез прогнозируют у себя сокращение 10% хозяйств. Нас ждут большие потрясения.

- А мы сколько потеряем, если перестанем продавать наше продовольствие?

— Сложно сказать. Но у нас есть возможность компенсировать снижающиеся объемы поставок ростом стоимости отгружаемой продукции. Чем меньше мы поставляем физически, тем выше цены. Точно так же с нефтью и газом. Если бы вся эта история случилась не в 2022, а в 2014 году, Россия экономически не выдержала бы, потому что тогда был тренд на падение стоимости всех сырьевых товаров на бирже. А сейчас наоборот. Спасибо ковиду, спасибо напечатанным деньгам и раскрученной инфляции.

Алексей Зубец: Запад понял, что санкциями Россию не сломить, поэтому он поставляет оружие Украине © Youtube / Алексей Зубец Путин говорил. Он ставил задачу нарастить производство продуктов и снизить на них цены. Пока это было робко озвучено в рамках общих фраз, но со временем это превратят в конкретные документы с целями и указаниями.

Потому что в условиях закрытия границ и краха потребительской экономики из-за большого ухода брендов вопрос обеспечения населения качественным продовольствием по доступным ценам становится фундаментальным. От этого будет зависеть стабильность внутри страны. Потому что с отсутствием джинсов еще можно будет смириться (просто будем покупать не американские Levi's, а турецкие или узбекские), то с отсутствием еды будет смириться очень сложно.

- Проблема в том, что у нас идет рост цен последние пять лет еще до всяких «адских санкций». Можем мы это остановить когда-нибудь?

— В ближайшие полгода рост цен продолжится до перестройки государственной политики. Продукты уже дорожают. Я живу в Таганроге, и раньше я покупал ряженку за 54 рубля, а сейчас она уже 65. Притом что она производится на Кубани, в ней нет никакой экспортной составляющей и логистические затраты минимальны (300-400 километров, недалеко везти). Должны реагировать ФАС, Минсельхоз и Роспотребнадзор. Вся эта госмашина будет перестраиваться для того, чтобы обеспечить минимальный рост цен.

- В долгосрочной перспективе кто кого победит в этой экономической войне, мы их или они нас?

— В этой истории не будет безоговорочной капитуляции одной из сторон. Обе стороны адаптируются. Нам не надо ждать краха европейской экономики, распада ЕС и бунтов, а им не надо ждать, что Россия сдастся. Иначе мы станем заложниками такой же логики, в которой мы жили в последние восемь лет, когда наши «патриоты» ждали распада Украины, а она все не разваливалась и не разваливалась, а у них «патриоты» ждали, когда «Рашка рухнет».

Обе стороны сперва станут слабее, а потом адаптируются. Дальше все будет зависеть от готовности населения терпеть тяготы и лишения, адекватности политиков, финансового запаса прочности и модели экономик. В этом смысле у нас ситуация получше, чем в Европе и даже в США. Хотя у Штатов есть возможность компенсировать свои проблемы за счет союзников. Чем больше хаоса в мире, тем больше капиталов стекаются в Штаты.

У нас по населению ситуация следующая. Люди спецоперацию поддерживают, рейтинги у властей хорошие. Да, периодически случаются «зрады» (Мединский что-то не так сказал или войска с севера Украины вывели), но эти «зрады» достаточно оперативно купировать, а сейчас вообще должен пойти этап осторожной «перемоги». Мариуполь, дальнейшее освобождение Левобережья. А в Европе все наоборот, будет нарастать фрустрация, потому что они вписались за какую-то непонятную Украину, а вокруг беженцы и все дорожает.

Плюс, наша промышленность привыкла жить без дешевого кредита, а западная промышленность целиком и полностью завязана на дешевый кредит. Там на протяжение десятилетий были низкие показатели инфляции, низкие учетные ставки ЦБ, экономики и население закредитованы. Сейчас из-за высоких темпов инфляции банки будут нести убытки по уже выданным кредитам, а новое кредитование будет приостановлено. Этот момент нужно будет финансово компенсировать. А у нас что? Да, все подорожало, но как-то выдержим.

Есть еще важный момент. Европейцы в ходе всех этих санкций отбирают у нас виртуальные активы (даже если золотовалютные резервы на 300 млрд долларов), возможно, отберут НПЗ «Роснефти» в Германии и подземные хранилища с остатками газа. Но для нас это допустимые потери. Были эти деньги где-то там, но мы все равно их для экономики не использовали. А мы у европейцев отбираем их сырьевую колонию. Мы заберем Украину с богатейшими запасами угля, урана и железной руды. Мы отбираем Донецко-Криворожский бассейн и оставшийся чернозем. Мы замкнем эти территории на свою экономику вместе с большей частью населения, которая еще и вернется. Они забирают у нас виртуальные активы, а мы у них — реальные. Эти реальные активы будут работать на нашу экономику. А что они будут делать с нашими виртуальными активами — вопрос.

- Когда я задаю вопрос об успехах в импортозамещении, все обычно произносят ключевое слово «продовольствие». Есть что-то еще за эти восемь лет?

— В ОПК (оборонно-промышленном комплексе) дела неплохо идут. Двигатели для вертолетов в России производятся. Но по корабельным узлам и агрегатам все достаточно плохо. Есть хороший задел в сфере IT, который нужно развивать. Просто мы, к сожалению, хотим всего и сразу, а импортозамещение — длинная история. Выгоду от нее мы будем извлекать и вкладывать деньги на протяжении десятилетия.

Сейчас, например, достаточно быстрыми темпами будет развиваться легпром, потому что надо будет компенсировать уход брендов. Но если бы не импортозамещение, и если бы этот кризис начался в 2014 году, мы бы рухнули. Да, мы будем жить сложнее и беднее, но такова плата за суверенитет. Сейчас главное смягчить эти тяготы для населения. Доступные продукты питания, внутренний туризм, социальная поддержка — это сейчас ключевое.

- Отдельно хочу спросить про историю с «Беларуськалием», когда его в начале года отрезали от транзита через порты Прибалтики и Украины, а та же Усть-Луга оказалась не готова. Чем она в итоге закончилась?

— А толком непонятно, чем дело закончилось. Статистика у них засекречена, и они на эту тему не пишут. Но им просто нужно набраться терпения: вывозить удобрения через Украину они смогут, цены на все удобрения будут расти. Они смогут компенсировать эти объемы.

Обмен Медведчука на Мариуполь, тысяча пленных морпехов, оружие из США. Хроника событий на утро 13 апреля © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Белоруссия в целом не должна переживать из-за этой истории. За счет того, что они вовремя сориентировались, покончили с многовекторностью и на деле поддержали спецоперацию, они смогут укрепить свои позиции на рынке Украины по мере своего освобождения. Туда будет активно заходить белорусский капитал, можно будет наладить поставки еды, нефтепродуктов, удобрения и машин. Потому что будет уничтожено огромное количество украинской техники и разорено огромное количество сельскохозяйственных предприятий. Белорусам нужно просто подождать, и все им компенсируется.

- Когда заходит речь о восстановлении Украины, то все говорят, что России нет смысла возрождать ее промышленный комплекс, который в советское время создавался на 50 миллионов человек. А как тогда?

— Россия действительно многое возрождать не будет. Например, Россия точно не будет возрождать проект строительства завода по производству ядерного топлива для четырех действующих украинских АЭС в Кировоградской области, который был запланирован еще при [четвертом президенте Викторе] Януковиче. Под это дело были созданы совместные предприятия и найдены площадки. «Росатом» даже успел создать оборудование для этого завода, но его не отгрузили, потому что майданная власть этот проект похоронила.

Никто из-за Украины не будет закрывать в России предприятия по импортозамещению. Скорее, людей из Украины перевезут на эти производства. А Украину будут встраивать в российскую экономику и адаптировать к нашим условиям. Если после спецоперации уцелеет «Южмаш», его замкнут на «Роскосмос». Будет поставлять узлы и агрегаты для ракет. Но никто, скажем, не будет закрывать производство двигателей для вертолетов или переносить его на Украину.

Я бы вообще сейчас не рассматривал Украину как некую целостную структуру. Владимир Владимирович обещал Украине «полную декоммунизацию», что означает отпадение территорий. Учитывая, что Киев, уходя из регионов, просто бросает их вместе с людьми, я бы ожидал включение Юго-Востока в состав РФ, а другие территории станут частично признанными государствами под протекторатом России. Часть территории реально могут уйти в Польшу.

До конца года этот кризис вряд ли разрешится. Он будет цикличным. Заняли одни территории — закрепились — потом бои на другой территории. России однозначно нужно контролировать юг Украины, особенно Одессу, потому что там порты и Приднестровье. А когда российские войска зайдут в Одесскую область и Приднестровье, серьезно изменится ситуация в Молдавии, потому что Россия будет совсем рядом.

- Мне немного жаль, что мы ругали Украину за то, что она проедала советское наследие, не создавая ничего нового, а сейчас получается, что мы тоже будем цепляться за эти советские активы…

— Ну что значит «цепляться»? Мы будем включать их в свою экономику. Если до 2014 года мы считали, что достаточно продать нефть/газ и за эти деньги купить что угодно, то после 2014 года оказалось, что купить можно не все. А сейчас вообще может оказаться, что и продать много нефти и газа тоже не получится. Поэтому нужно производить все у себя внутри.

Коль скоро мир раскалывается на валютные и технологические зоны, вновь становится актуальным физический контроль над территориями, ее полезными ископаемыми и населением. Чем больше населения, тем более емкий рынок, тем легче развиваться. Украина — это плюс 30 миллионов к внутреннему рынку России в 147 миллионов. Это уже 177 миллионов. Это уже хорошо. А если еще и получится привлечь Узбекистан в ЕАЭС, то это вообще хороший задел для развития.