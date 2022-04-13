Пасхальная инсталляция, установленная в центре украинского города Трускавец в Львовской области, вызвала негодование у местных жителей, которые призвали власти срочно ее убрать. Об этом 13 апреля сообщает местный сайт города «Vgorode.Львов»

Отмечается, что инсталляция имеет название «Пасхальная корзина». Ее изготовила харьковская фирма. Проект обошелся городу в 100 тысяч гривен (около 280 тысяч рублей). Фаршированные грибком? Житель Днепра купил странные яйца © John_McK / flickr.com

«Свеча с яйцами, привязанная к фонарю перед бюветом, вызвала очень противоречивую реакцию горожан и отдыхающих. Многие требуют демонтировать безобразие», — говорится в сообщении.

Сайт публикует комментарии недовольных граждан.

«Ребята, кто потерял?», «Зато деньги списали», «Уберите это чудо искусства с площади», «Что это за порнография», «А руки у "дизайнера" откуда растут», — пишут пользователи.