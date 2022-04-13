Отмечается, что инсталляция имеет название «Пасхальная корзина». Ее изготовила харьковская фирма. Проект обошелся городу в 100 тысяч гривен (около 280 тысяч рублей).
«Свеча с яйцами, привязанная к фонарю перед бюветом, вызвала очень противоречивую реакцию горожан и отдыхающих. Многие требуют демонтировать безобразие», — говорится в сообщении.
Сайт публикует комментарии недовольных граждан.
«Ребята, кто потерял?», «Зато деньги списали», «Уберите это чудо искусства с площади», «Что это за порнография», «А руки у "дизайнера" откуда растут», — пишут пользователи.