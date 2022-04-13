Если бы украинская армия была способна проводить наступательные операции, указ Владимира Зеленского о боевых действиях на территории РФ имел бы хоть какой-то смысл. Об этом заявил в статье для Украина.ру политолог Ростислав Ищенко

Зеленский назвал переговоры с РФ единственным выходом для Украины © president.gov.ua

Однако, по его словам, украинская армия не может наступать, а донбасская группировка не может отступать. Причем по одной и той же причине.

«При абсолютном господстве ВС РФ в воздухе и столь же абсолютном превосходстве в ракетных вооружениях любая попытка выхода украинских войск из городов и/или укреплённых районов ведёт к их немедленному дистанционному уничтожению», — объяснил он.

Ищенко подчеркнул, что таким образом президент Украины Владимир Зеленский «не может наступать и отступать».

Накануне в сети появилось видео, где солдатам украинской армии перед строем зачитывают указ о переносе боевых действий «на территорию агрессора». В Курской, Белгородской, Брянской областях, а также в нескольких районах Воронежской области, Краснодарского края и Республики Крым объявлен повышенный (жёлтый) уровень террористической угрозы.

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