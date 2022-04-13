«Тогда можно было бы предположить, что, создавая угрозу российским регионам, он пытается отвлечь внимание, силы и средства Москвы от донбасской группировки и обеспечить её постепенный (с боями) отход на линию Днепра, во избежание окружения и уничтожения самой боеспособной части ВСУ на Левобережной Украине», — сказал Ищенко.
Однако, по его словам, украинская армия не может наступать, а донбасская группировка не может отступать. Причем по одной и той же причине.
«При абсолютном господстве ВС РФ в воздухе и столь же абсолютном превосходстве в ракетных вооружениях любая попытка выхода украинских войск из городов и/или укреплённых районов ведёт к их немедленному дистанционному уничтожению», — объяснил он.
Ищенко подчеркнул, что таким образом президент Украины Владимир Зеленский «не может наступать и отступать».
Накануне в сети появилось видео, где солдатам украинской армии перед строем зачитывают указ о переносе боевых действий «на территорию агрессора». В Курской, Белгородской, Брянской областях, а также в нескольких районах Воронежской области, Краснодарского края и Республики Крым объявлен повышенный (жёлтый) уровень террористической угрозы.
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