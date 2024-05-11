Взятые деревни и уничтоженная техника. Минобороны отчиталось о трофеях армии России на пути к Харькову - 11.05.2024 Украина.ру
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Взятые деревни и уничтоженная техника. Минобороны отчиталось о трофеях армии России на пути к Харькову
Взятые деревни и уничтоженная техника. Минобороны отчиталось о трофеях армии России на пути к Харькову - 11.05.2024 Украина.ру
Взятые деревни и уничтоженная техника. Минобороны отчиталось о трофеях армии России на пути к Харькову
Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. Об этом 11 мая официально сообщает Минобороны РФ в своей сводке
2024-05-11T14:07
2024-05-11T14:07
новости
россия
харьков
минобороны
всу
геннадий алехин
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Ранее ВС РФ начали наступательные действия в Харьковской области на широком фронте до 36 км от Травянского водохранилища до Волчанска.В ведомстве уточнили, что армия России в ходе боев нанесла поражение личному составу и технике 23-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 120-й, 125-й бригад теробороны и 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины.В частности, была уничтожена чешская РСЗО Vampire, французская самоходка "Caesar", украинская САУ "Богдана", четыре гаубицы Д-20, гаубица Д-30 и две самоходные огневые установки ЗРК "Бук".Всего потери противника за сутки составили до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В плен попали 34 украинских солдата.Как ранее заявил в интервью Украина.ру живущий в Белгороде военный обозреватель Геннадий Алехин, пока никакой речи о широкомасштабном наступлении или штурме Харькова речи не идет. Наша задача – как можно дальше отодвинуть ВСУ от Белгородской области и прочно закрепиться на новых позициях.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, харьков, минобороны, всу, геннадий алехин
Новости, Россия, Харьков, Минобороны, ВСУ, Геннадий Алехин

Взятые деревни и уничтоженная техника. Минобороны отчиталось о трофеях армии России на пути к Харькову

14:07 11.05.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЗачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО
Зачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. Об этом 11 мая официально сообщает Минобороны РФ в своей сводке
Ранее ВС РФ начали наступательные действия в Харьковской области на широком фронте до 36 км от Травянского водохранилища до Волчанска.
В ведомстве уточнили, что армия России в ходе боев нанесла поражение личному составу и технике 23-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 120-й, 125-й бригад теробороны и 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины.
В частности, была уничтожена чешская РСЗО Vampire, французская самоходка "Caesar", украинская САУ "Богдана", четыре гаубицы Д-20, гаубица Д-30 и две самоходные огневые установки ЗРК "Бук".
Всего потери противника за сутки составили до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В плен попали 34 украинских солдата.
Как ранее заявил в интервью Украина.ру живущий в Белгороде военный обозреватель Геннадий Алехин, пока никакой речи о широкомасштабном наступлении или штурме Харькова речи не идет. Наша задача – как можно дальше отодвинуть ВСУ от Белгородской области и прочно закрепиться на новых позициях.
 
НовостиРоссияХарьковМинобороныВСУГеннадий Алехин
 
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14:46"У ТЯО есть три фактора воздействия". Макрон выступил с новыми угрозами в адрес России из-за Украины
14:07Взятые деревни и уничтоженная техника. Минобороны отчиталось о трофеях армии России на пути к Харькову
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