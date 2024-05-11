Продвижение под Харьковом, удар по Донецку. Итоги 11 мая на Украине - 11.05.2024 Украина.ру
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Продвижение под Харьковом, удар по Донецку. Итоги 11 мая на Украине
Продвижение под Харьковом, удар по Донецку. Итоги 11 мая на Украине - 11.05.2024 Украина.ру
Продвижение под Харьковом, удар по Донецку. Итоги 11 мая на Украине
В Харьковской области идут ожесточённые бои. Украина нанесла удар по Донецку, погибли мирные жители
2024-05-11T18:35
2024-05-11T18:35
эксклюзив
хроники
харьковская область
донецк
олег синегубов
денис пушилин
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Ближе к вечеру 11 мая представитель группировки войск "Север" ВС РФ сообщил о продвижении в Харьковской области."Подразделения группы войск "Север" в результате наступательных действий освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетнёвка, Пыльное и Стрелече Харьковской области; нанесли поражение живой силе и технике 23-й и 43-й механизированных бригад, 120-й и 125-й бригад территориальной обороны Вооружённых сил Украины и 15-го пограничного отряда [Государственной] пограничной службы Украины в районах Волчанска, Весёлого, Глубокого, Нескучного и Красного. Потери противника составили до 170 военнослужащих, три бронированные машины, четыре автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня "Вампир" производства Чехии, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Цезарь" французского производства, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", четыре 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубица Д-30 и две самоходные огневые установки зенитно-ракетного комплекса "Бук". Взяты в плен 34 украинских военнослужащих", - рассказал он.Телеграм-канал "Северный Ветер" опубликовал фотографии сдавшихся в плен украинских военных в Харьковской области."Очередная группа украинских солдат сделала единственный правильный выбор и сдалась в плен русским штурмовикам в Харьковской области. Солдаты ВСУ, помните, что сделав единственный правильный выбор - сдавшись в плен - вы не только сохраняете себе жизнь, но и получаете шанс стать новым человеком с российским паспортом, находясь в "санатории МО РФ", вы будете обеспечены питанием, Вам окажут квалифицированную медицинскую помощь и предоставят возможность общения с родными и близкими!" - указывалось в публикации канала.Также канал опубликовал видео уничтожения одного из мостов в регионе."В районе Старого Салтова силами группировки "Север" нанесено огневое поражение по дамбе через реку Северский Донец. Одним точным ударом, перерезан основной путь снабжения группировки ВСУ в Волчанске, Харьковской области", - отмечалось в подписи к видео.Кроме того, в сети появились фотографии опознавательного знака группировки "Север".Российский военкор, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" около 15 часов рассказал о боях в регионе."Бои на Слобожанщине набирают размах, группировка "Север" давит, очень активно работают все виды огневого поражения, от артиллерии до авиации и ракет. Противник тащит резервы из Харькова, пытаясь помешать нашему наступлению", - отметил он.Украинская сторона тем временем продолжает отрицать продвижение ВС РФ в регионе."Во время встречи с журналистами ответил на вопрос о ситуации на северной и северо-восточной границе области и эвакуационных мерах. Ситуация на этих направлениях полностью контролирована. Сюрпризов враг для нас не принёс — наткнулся на огневое поражение украинских боевых бригад. Идут тяжёлые бои в Стрелечьей, Пыльной, Борисовке, в райноне Олейникового и Огурцового. Бои идут в районе тех населённых пунктов, которые находились фактически в "серой зоне". Противник пытался наступать на других направлениях в мерах области: вражеские ДРГ искали слабые позиции на границе, но все попытки были пресечены Силами обороны. Угрозы наземной операции для Харькова нет. Силы обороны делают всё возможное для удержания позиций. Все госорганы работают на местах", - заявил глава Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что ВСУ якобы стабилизировали обстановку."Решением командования усилены наши оборонительные подразделения ВСУ, и оно уже реализуется. Противник локализован в "серой зоне", она не расширяется. Однако есть вопрос того, чтобы его до конца уничтожить и повылавливать в тех лесопосадках, где он мог спрятаться", - отметил Волошин.Он также рассказал, что продолжаются бои в районе населённых пунктов Липцы и Волчанск.Также продолжаются бои и в пограничье, в районе тех населённых пунктов, которые находились фактически в "серой зоне".Тем временем в сети завирусилось видео "из будущего", заблаговременно снятое украинскими полицейскими в Волчанске."Добрый день, 12.05.2024 года. Полиция Волчанска. Мы работаем, эвакуируем людей. Вчера было эвакуировано около 550 людей. Нашим экипажем полиции было эвакуировано 160 лиц — доставлены к точке, на которой военная администрация обеспечила автобусы и направила всех людей в город Харьков или туда, куда нужно &lt;...&gt; Экипажы работают. Полиция Волчанска — мы на месте", - говорил полицейский.Он призвал всех желающих обращаться за помощью в полиции.Удар по ДонецкуОколо 15:00 глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об ударе по Донецку."Украинские террористы в день юбилея нашей Республики цинично обстреляли Донецк. В результате прямого попадания по ресторану "Парадиз" в Кировском районе Донецка погибли три гражданских лица: женщина (сотрудник ресторана) и двое мужчин (посетители). На текущий момент известно о восьми пострадавших: девочка 2012 года рождения, мужчины 1979, 1984, 2003, 2005 годов рождения, женщины 1986, 1988, 1980 годов рождения (ранения легкой и средней степени тяжести). Пострадавшие сейчас получают всю необходимую медицинскую помощь. Одна из американских ракет HIMARS попала непосредственно в ресторан (повреждены наружная стена, остекление по всему периметру здания, уличные конструкции), вторая – в рядом стоящий недострой (повреждена кровля)", - рассказал Пушилин.Как сообщал телеграм-канал "Mash в Донбассе" у погибшей официантки остался маленький ребёнок.Канал также опубликовал видео прилёта по ресторану.Также сообщалось, что украинские военные целили в участников автопробега в честь 10-летия ДНР."ВСУ ударили рядом с местом, где собирались участники автопробега ко Дню ДНР — в них прилетели осколки. Участники эвакуировались. Очевидцы сообщают, что есть пострадавшие. В момент удара наш корреспондент находилась на месте", - писал телеграм-канал "Mash в Донбассе".В сети появились видео и непосредственно из ресторана.
https://ukraina.ru/20240511/1055010518.html
https://ukraina.ru/20240511/1055008875.html
https://ukraina.ru/20240510/1055007003.html
харьковская область
донецк
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, харьковская область, донецк, олег синегубов, денис пушилин
Эксклюзив, Хроники, Харьковская область, Донецк, Олег Синегубов, Денис Пушилин

Продвижение под Харьковом, удар по Донецку. Итоги 11 мая на Украине

18:35 11.05.2024
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела ресторана в Донецке
Последствия обстрела ресторана в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Харьковской области идут ожесточённые бои. Украина нанесла удар по Донецку, погибли мирные жители
Ближе к вечеру 11 мая представитель группировки войск "Север" ВС РФ сообщил о продвижении в Харьковской области.
"Подразделения группы войск "Север" в результате наступательных действий освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетнёвка, Пыльное и Стрелече Харьковской области; нанесли поражение живой силе и технике 23-й и 43-й механизированных бригад, 120-й и 125-й бригад территориальной обороны Вооружённых сил Украины и 15-го пограничного отряда [Государственной] пограничной службы Украины в районах Волчанска, Весёлого, Глубокого, Нескучного и Красного. Потери противника составили до 170 военнослужащих, три бронированные машины, четыре автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня "Вампир" производства Чехии, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Цезарь" французского производства, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", четыре 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубица Д-30 и две самоходные огневые установки зенитно-ракетного комплекса "Бук". Взяты в плен 34 украинских военнослужащих", - рассказал он.
Телеграм-канал "Северный Ветер" опубликовал фотографии сдавшихся в плен украинских военных в Харьковской области.
"Очередная группа украинских солдат сделала единственный правильный выбор и сдалась в плен русским штурмовикам в Харьковской области. Солдаты ВСУ, помните, что сделав единственный правильный выбор - сдавшись в плен - вы не только сохраняете себе жизнь, но и получаете шанс стать новым человеком с российским паспортом, находясь в "санатории МО РФ", вы будете обеспечены питанием, Вам окажут квалифицированную медицинскую помощь и предоставят возможность общения с родными и близкими!" - указывалось в публикации канала.
В Донецке нарисовали мурал к 10-летию ДНР - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
13:00
Десятилетие республик Донбасса, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 маяДНР и ЛНР поздравили с 10-летием со дня образования. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Также канал опубликовал видео уничтожения одного из мостов в регионе.
"В районе Старого Салтова силами группировки "Север" нанесено огневое поражение по дамбе через реку Северский Донец. Одним точным ударом, перерезан основной путь снабжения группировки ВСУ в Волчанске, Харьковской области", - отмечалось в подписи к видео.
Кроме того, в сети появились фотографии опознавательного знака группировки "Север".
Российский военкор, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" около 15 часов рассказал о боях в регионе.
"Бои на Слобожанщине набирают размах, группировка "Север" давит, очень активно работают все виды огневого поражения, от артиллерии до авиации и ракет. Противник тащит резервы из Харькова, пытаясь помешать нашему наступлению", - отметил он.
Украинская сторона тем временем продолжает отрицать продвижение ВС РФ в регионе.
"Во время встречи с журналистами ответил на вопрос о ситуации на северной и северо-восточной границе области и эвакуационных мерах. Ситуация на этих направлениях полностью контролирована. Сюрпризов враг для нас не принёс — наткнулся на огневое поражение украинских боевых бригад. Идут тяжёлые бои в Стрелечьей, Пыльной, Борисовке, в райноне Олейникового и Огурцового. Бои идут в районе тех населённых пунктов, которые находились фактически в "серой зоне". Противник пытался наступать на других направлениях в мерах области: вражеские ДРГ искали слабые позиции на границе, но все попытки были пресечены Силами обороны. Угрозы наземной операции для Харькова нет. Силы обороны делают всё возможное для удержания позиций. Все госорганы работают на местах", - заявил глава Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
последствия удара по Ровенькам - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
10:00
Удар по Ровенькам и Белгороду. Главное на Украине на утро 11 маяУкраина нанесла удар по Ровенькам из ATACMS. ВСУ несколько раз обстреляли Белгород
Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что ВСУ якобы стабилизировали обстановку.
"Решением командования усилены наши оборонительные подразделения ВСУ, и оно уже реализуется. Противник локализован в "серой зоне", она не расширяется. Однако есть вопрос того, чтобы его до конца уничтожить и повылавливать в тех лесопосадках, где он мог спрятаться", - отметил Волошин.
Он также рассказал, что продолжаются бои в районе населённых пунктов Липцы и Волчанск.
Также продолжаются бои и в пограничье, в районе тех населённых пунктов, которые находились фактически в "серой зоне".
Тем временем в сети завирусилось видео "из будущего", заблаговременно снятое украинскими полицейскими в Волчанске.
"Добрый день, 12.05.2024 года. Полиция Волчанска. Мы работаем, эвакуируем людей. Вчера было эвакуировано около 550 людей. Нашим экипажем полиции было эвакуировано 160 лиц — доставлены к точке, на которой военная администрация обеспечила автобусы и направила всех людей в город Харьков или туда, куда нужно <...> Экипажы работают. Полиция Волчанска — мы на месте", - говорил полицейский.
Он призвал всех желающих обращаться за помощью в полиции.
Утверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Вчера, 18:30
Мишустин премьер, бои в Харьковской области. Итоги 10 мая на УкраинеГосударственная Дума утвердила Михаила Мишустина премьер-министром России. В Харьковской области продолжаются бои
Удар по Донецку
Около 15:00 глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об ударе по Донецку.
"Украинские террористы в день юбилея нашей Республики цинично обстреляли Донецк. В результате прямого попадания по ресторану "Парадиз" в Кировском районе Донецка погибли три гражданских лица: женщина (сотрудник ресторана) и двое мужчин (посетители). На текущий момент известно о восьми пострадавших: девочка 2012 года рождения, мужчины 1979, 1984, 2003, 2005 годов рождения, женщины 1986, 1988, 1980 годов рождения (ранения легкой и средней степени тяжести). Пострадавшие сейчас получают всю необходимую медицинскую помощь. Одна из американских ракет HIMARS попала непосредственно в ресторан (повреждены наружная стена, остекление по всему периметру здания, уличные конструкции), вторая – в рядом стоящий недострой (повреждена кровля)", - рассказал Пушилин.
Как сообщал телеграм-канал "Mash в Донбассе" у погибшей официантки остался маленький ребёнок.
Канал также опубликовал видео прилёта по ресторану.
Также сообщалось, что украинские военные целили в участников автопробега в честь 10-летия ДНР.
"ВСУ ударили рядом с местом, где собирались участники автопробега ко Дню ДНР — в них прилетели осколки. Участники эвакуировались. Очевидцы сообщают, что есть пострадавшие. В момент удара наш корреспондент находилась на месте", - писал телеграм-канал "Mash в Донбассе".
В сети появились видео и непосредственно из ресторана.
 
ЭксклюзивХроникиХарьковская областьДонецкОлег СинегубовДенис Пушилин
 
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Заголовок открываемого материала
18:35Продвижение под Харьковом, удар по Донецку. Итоги 11 мая на Украине
18:24К дискуссии вокруг Харьковской операции
17:57Наступление на Харьков началось. Ветеран Чечни о "балконе" ВСУ, который нужно иметь в виду России
17:03У ВСУ из-за Харькова активизировалась авиация. Военный эксперт о том, куда наведаются ВКС РФ
16:48Вручение повесток на кладбищах и госизмена за детские книжки. Что происходит в Херсоне
16:23Вертолет поддержал штурмовиков, а дроны отбили контратаку. СМИ о том, что Британия затеяла против России
16:17Евровидение-2024: любвеобильный Сатана, освистанный Израиль и 150 килограмм Украины
15:52Наступление на Харьков. Военный эксперт о том, как Россия перережет ВСУ две транспортные артерии
15:34СВО на минувшей неделе. Россия начинает давить под Харьковом, а Украина превращается в Германию 1944 года
14:46"У ТЯО есть три фактора воздействия". Макрон выступил с новыми угрозами в адрес России из-за Украины
14:07Взятые деревни и уничтоженная техника. Минобороны отчиталось о трофеях армии России на пути к Харькову
13:29Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом сделала первый шаг, чтобы за лето отрезать ВСУ от Днепра
13:00Десятилетие республик Донбасса, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 мая
12:58Александр Тиханский: Официально белорусских военных в зоне СВО нет, но некоторые "берут отпуск"
12:09Александр Матюшин: Референдум в ДНР прошел под пулями, все надеялись, что Россия не бросит
12:08"Вокруг Булгакова": особняк Тимура Иванова
11:44Когда начнётся массовое бегство? "Варяг" Матюшин о противостоянии Донбасса – с первых дней войны и сейчас
10:49Артиллерия больше не нужна? Военный эксперт о том, как русские ФАБы доломают оставшееся сопротивление ВСУ
10:00Удар по Ровенькам и Белгороду. Главное на Украине на утро 11 мая
09:16Возьмут или не возьмут? Стало известно, что началось в США, когда они узнали, что Россия пошла на Харьков
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