https://ukraina.ru/20240511/1055014288.html

Продвижение под Харьковом, удар по Донецку. Итоги 11 мая на Украине

Продвижение под Харьковом, удар по Донецку. Итоги 11 мая на Украине - 11.05.2024 Украина.ру

Продвижение под Харьковом, удар по Донецку. Итоги 11 мая на Украине

В Харьковской области идут ожесточённые бои. Украина нанесла удар по Донецку, погибли мирные жители

2024-05-11T18:35

2024-05-11T18:35

2024-05-11T18:35

эксклюзив

хроники

харьковская область

донецк

олег синегубов

денис пушилин

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Ближе к вечеру 11 мая представитель группировки войск "Север" ВС РФ сообщил о продвижении в Харьковской области."Подразделения группы войск "Север" в результате наступательных действий освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетнёвка, Пыльное и Стрелече Харьковской области; нанесли поражение живой силе и технике 23-й и 43-й механизированных бригад, 120-й и 125-й бригад территориальной обороны Вооружённых сил Украины и 15-го пограничного отряда [Государственной] пограничной службы Украины в районах Волчанска, Весёлого, Глубокого, Нескучного и Красного. Потери противника составили до 170 военнослужащих, три бронированные машины, четыре автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня "Вампир" производства Чехии, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Цезарь" французского производства, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", четыре 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубица Д-30 и две самоходные огневые установки зенитно-ракетного комплекса "Бук". Взяты в плен 34 украинских военнослужащих", - рассказал он.Телеграм-канал "Северный Ветер" опубликовал фотографии сдавшихся в плен украинских военных в Харьковской области."Очередная группа украинских солдат сделала единственный правильный выбор и сдалась в плен русским штурмовикам в Харьковской области. Солдаты ВСУ, помните, что сделав единственный правильный выбор - сдавшись в плен - вы не только сохраняете себе жизнь, но и получаете шанс стать новым человеком с российским паспортом, находясь в "санатории МО РФ", вы будете обеспечены питанием, Вам окажут квалифицированную медицинскую помощь и предоставят возможность общения с родными и близкими!" - указывалось в публикации канала.Также канал опубликовал видео уничтожения одного из мостов в регионе."В районе Старого Салтова силами группировки "Север" нанесено огневое поражение по дамбе через реку Северский Донец. Одним точным ударом, перерезан основной путь снабжения группировки ВСУ в Волчанске, Харьковской области", - отмечалось в подписи к видео.Кроме того, в сети появились фотографии опознавательного знака группировки "Север".Российский военкор, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" около 15 часов рассказал о боях в регионе."Бои на Слобожанщине набирают размах, группировка "Север" давит, очень активно работают все виды огневого поражения, от артиллерии до авиации и ракет. Противник тащит резервы из Харькова, пытаясь помешать нашему наступлению", - отметил он.Украинская сторона тем временем продолжает отрицать продвижение ВС РФ в регионе."Во время встречи с журналистами ответил на вопрос о ситуации на северной и северо-восточной границе области и эвакуационных мерах. Ситуация на этих направлениях полностью контролирована. Сюрпризов враг для нас не принёс — наткнулся на огневое поражение украинских боевых бригад. Идут тяжёлые бои в Стрелечьей, Пыльной, Борисовке, в райноне Олейникового и Огурцового. Бои идут в районе тех населённых пунктов, которые находились фактически в "серой зоне". Противник пытался наступать на других направлениях в мерах области: вражеские ДРГ искали слабые позиции на границе, но все попытки были пресечены Силами обороны. Угрозы наземной операции для Харькова нет. Силы обороны делают всё возможное для удержания позиций. Все госорганы работают на местах", - заявил глава Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что ВСУ якобы стабилизировали обстановку."Решением командования усилены наши оборонительные подразделения ВСУ, и оно уже реализуется. Противник локализован в "серой зоне", она не расширяется. Однако есть вопрос того, чтобы его до конца уничтожить и повылавливать в тех лесопосадках, где он мог спрятаться", - отметил Волошин.Он также рассказал, что продолжаются бои в районе населённых пунктов Липцы и Волчанск.Также продолжаются бои и в пограничье, в районе тех населённых пунктов, которые находились фактически в "серой зоне".Тем временем в сети завирусилось видео "из будущего", заблаговременно снятое украинскими полицейскими в Волчанске."Добрый день, 12.05.2024 года. Полиция Волчанска. Мы работаем, эвакуируем людей. Вчера было эвакуировано около 550 людей. Нашим экипажем полиции было эвакуировано 160 лиц — доставлены к точке, на которой военная администрация обеспечила автобусы и направила всех людей в город Харьков или туда, куда нужно <...> Экипажы работают. Полиция Волчанска — мы на месте", - говорил полицейский.Он призвал всех желающих обращаться за помощью в полиции.Удар по ДонецкуОколо 15:00 глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об ударе по Донецку."Украинские террористы в день юбилея нашей Республики цинично обстреляли Донецк. В результате прямого попадания по ресторану "Парадиз" в Кировском районе Донецка погибли три гражданских лица: женщина (сотрудник ресторана) и двое мужчин (посетители). На текущий момент известно о восьми пострадавших: девочка 2012 года рождения, мужчины 1979, 1984, 2003, 2005 годов рождения, женщины 1986, 1988, 1980 годов рождения (ранения легкой и средней степени тяжести). Пострадавшие сейчас получают всю необходимую медицинскую помощь. Одна из американских ракет HIMARS попала непосредственно в ресторан (повреждены наружная стена, остекление по всему периметру здания, уличные конструкции), вторая – в рядом стоящий недострой (повреждена кровля)", - рассказал Пушилин.Как сообщал телеграм-канал "Mash в Донбассе" у погибшей официантки остался маленький ребёнок.Канал также опубликовал видео прилёта по ресторану.Также сообщалось, что украинские военные целили в участников автопробега в честь 10-летия ДНР."ВСУ ударили рядом с местом, где собирались участники автопробега ко Дню ДНР — в них прилетели осколки. Участники эвакуировались. Очевидцы сообщают, что есть пострадавшие. В момент удара наш корреспондент находилась на месте", - писал телеграм-канал "Mash в Донбассе".В сети появились видео и непосредственно из ресторана.

https://ukraina.ru/20240511/1055010518.html

https://ukraina.ru/20240511/1055008875.html

https://ukraina.ru/20240510/1055007003.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, харьковская область, донецк, олег синегубов, денис пушилин