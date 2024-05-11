https://ukraina.ru/20240511/1055009994.html
Когда начнётся массовое бегство? "Варяг" Матюшин о противостоянии Донбасса – с первых дней войны и сейчас
Когда начнётся массовое бегство? "Варяг" Матюшин о противостоянии Донбасса – с первых дней войны и сейчас - 11.05.2024 Украина.ру
Когда начнётся массовое бегство? "Варяг" Матюшин о противостоянии Донбасса – с первых дней войны и сейчас
Ополченец ДНР первой волны, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин в эфире Украина.ру поделился воспоминаниями о референдуме в Донбассе, состоявшемся 11 мая 2014 года, и о начале кровавого противостояния с Украиной
2024-05-11T11:44
2024-05-11T11:44
2024-05-11T11:44
видео
донбасс
всу
украина
сво
русская весна
референдум
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Коме того, он рассказал о нынешней ситуации в Донецке и об основных угрозах для дончан сегодня, а также прокомментировал ситуацию на фронте в зоне СВО: 00:30 – Референдум о суверенитете ДНР и ЛНР;07:10 – О штурме Славянска и начале войны;11:04 – О судьбе председателя ЦИК ДНР Лягина;13:32 – Что происходит в Донецке сегодня;17:02 – Об угрозе от БПЛА и их целях в мирных городах;21:44 – О ситуации на фронте в ДНР и продвижении России;26:00 – О битве за Часов Яр;29:40 – О резервных силах ВС РФ; *В ходе интервью упоминаются запрещённые в России террористические и экстремистские организации "Азов" и "Правый сектор"
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, донбасс, всу, украина, сво, русская весна, референдум, видео
Видео, Донбасс, ВСУ, Украина, СВО, Русская весна, референдум
Когда начнётся массовое бегство? "Варяг" Матюшин о противостоянии Донбасса – с первых дней войны и сейчас
Ополченец ДНР первой волны, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин в эфире Украина.ру поделился воспоминаниями о референдуме в Донбассе, состоявшемся 11 мая 2014 года, и о начале кровавого противостояния с Украиной
Коме того, он рассказал о нынешней ситуации в Донецке и об основных угрозах для дончан сегодня, а также прокомментировал ситуацию на фронте в зоне СВО: 00:30
– Референдум о суверенитете ДНР и ЛНР;07:10
– О штурме Славянска и начале войны;11:04
– О судьбе председателя ЦИК ДНР Лягина;13:32
– Что происходит в Донецке сегодня;17:02
– Об угрозе от БПЛА и их целях в мирных городах;21:44
– О ситуации на фронте в ДНР и продвижении России;26:00
– О битве за Часов Яр;29:40
– О резервных силах ВС РФ;
*В ходе интервью упоминаются запрещённые в России террористические и экстремистские организации "Азов" и "Правый сектор"