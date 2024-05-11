Когда начнётся массовое бегство? "Варяг" Матюшин о противостоянии Донбасса – с первых дней войны и сейчас - 11.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240511/1055009994.html
Когда начнётся массовое бегство? "Варяг" Матюшин о противостоянии Донбасса – с первых дней войны и сейчас
Когда начнётся массовое бегство? "Варяг" Матюшин о противостоянии Донбасса – с первых дней войны и сейчас - 11.05.2024 Украина.ру
Когда начнётся массовое бегство? "Варяг" Матюшин о противостоянии Донбасса – с первых дней войны и сейчас
Ополченец ДНР первой волны, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин в эфире Украина.ру поделился воспоминаниями о референдуме в Донбассе, состоявшемся 11 мая 2014 года, и о начале кровавого противостояния с Украиной
2024-05-11T11:44
2024-05-11T11:44
видео
донбасс
всу
украина
сво
русская весна
референдум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0b/1055009875_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7a76f4f3fe826c59b3753e8a31e562b3.jpg.webp
Коме того, он рассказал о нынешней ситуации в Донецке и об основных угрозах для дончан сегодня, а также прокомментировал ситуацию на фронте в зоне СВО: 00:30 – Референдум о суверенитете ДНР и ЛНР;07:10 – О штурме Славянска и начале войны;11:04 – О судьбе председателя ЦИК ДНР Лягина;13:32 – Что происходит в Донецке сегодня;17:02 – Об угрозе от БПЛА и их целях в мирных городах;21:44 – О ситуации на фронте в ДНР и продвижении России;26:00 – О битве за Часов Яр;29:40 – О резервных силах ВС РФ; *В ходе интервью упоминаются запрещённые в России террористические и экстремистские организации "Азов" и "Правый сектор"
донбасс
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0b/1055009875_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_06f2ef20a51a16ca858a928c5156ce42.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, донбасс, всу, украина, сво, русская весна, референдум, видео
Видео, Донбасс, ВСУ, Украина, СВО, Русская весна, референдум

Когда начнётся массовое бегство? "Варяг" Матюшин о противостоянии Донбасса – с первых дней войны и сейчас

11:44 11.05.2024
 
Читать в
Ополченец ДНР первой волны, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин в эфире Украина.ру поделился воспоминаниями о референдуме в Донбассе, состоявшемся 11 мая 2014 года, и о начале кровавого противостояния с Украиной
Коме того, он рассказал о нынешней ситуации в Донецке и об основных угрозах для дончан сегодня, а также прокомментировал ситуацию на фронте в зоне СВО:
00:30 – Референдум о суверенитете ДНР и ЛНР;
07:10 – О штурме Славянска и начале войны;
11:04 – О судьбе председателя ЦИК ДНР Лягина;
13:32 – Что происходит в Донецке сегодня;
17:02 – Об угрозе от БПЛА и их целях в мирных городах;
21:44 – О ситуации на фронте в ДНР и продвижении России;
26:00 – О битве за Часов Яр;
29:40 – О резервных силах ВС РФ;

*В ходе интервью упоминаются запрещённые в России террористические и экстремистские организации "Азов" и "Правый сектор"
 
ВидеоДонбассВСУУкраинаСВОРусская веснареферендум
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:08"Вокруг Булгакова": особняк Тимура Иванова
11:44Когда начнётся массовое бегство? "Варяг" Матюшин о противостоянии Донбасса – с первых дней войны и сейчас
10:49Артиллерия больше не нужна? Военный эксперт о том, как русские ФАБы доломают оставшееся сопротивление ВСУ
10:00Удар по Ровенькам и Белгороду. Главное на Украине на утро 11 мая
09:16Возьмут или не возьмут? Стало известно, что началось в США, когда они узнали, что Россия пошла на Харьков
08:00Как Бессарабия стала полноценной частью России
07:15Конец эпопеи в Авдеевке: эксперт рассказал, как ВС РФ слаженно зачистили ВСУ в Бердычах и Семеновке
07:00Что под брюхом у F-16? Леонков объяснил, почему Россия решила туда не заглядывать
06:45"50 тысяч остались без конечностей": эксперт назвал огромную цифру безвозвратных потерь солдат ВСУ
06:31Если клан Обамы снова придет к власти, конфликт на Украине сильно изменится - американский политолог
06:15"Отряды блуждали в тумане войны": Поликарпов рассказал о героических боях за Славянск и Саур-Могилу
05:59"Зона смерти": Пинчук о том, как ВСУ сорвали стратегический успех России под Авдеевкой
05:44"По этой схеме будет зачищен за пару месяцев": эксперт раскрыл, как ВС РФ могут выдавить из Харькова ВСУ
05:28Политический аналитик: объявление в розыск Зеленского и Порошенко - символический шаг
05:14Капитуляция и полный крах ВСУ: эксперт рассказал, что сделает Запад, если ВС РФ выйдут к Киеву и Одессе
05:00Почему Обаме скажут "Да": американский политолог назвал цену кресла Байдена
04:45"Испуг в глазах": ветеран-интернационалист рассказал, что Афганистан сделал с сим-картами
04:30"С помощью дымов и маскировки": эксперт объяснил, как ВС РФ смогут изолировать целые районы на поле боя
04:20"Наше терпение не безгранично": аналитик рассказал, чем ответит Россия на агрессивные выпады Запада
04:14В праздники повысят активность: Храпач рассказал, как вычислить украинских диверсантов
Лента новостейМолния