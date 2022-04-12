Зеленский издал указ о переносе боевых действий «на территорию агрессора». В Курской, Белгородской, Брянской областях, а также в нескольких районах Воронежской области, Краснодарского края и Республики Крым объявлен повышенный (жёлтый) уровень террористической угрозы

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Но украинская армия не может наступать, а донбасская группировка не может отступать. По одной и той же причине. При абсолютном господстве ВС РФ в воздухе и столь же абсолютном превосходстве в ракетных вооружениях любая попытка выхода украинских войск из городов и/или укреплённых районов ведёт к их немедленному дистанционному уничтожению.

Именно поэтому не пытались деблокировать и не дали команду на прорыв гарнизону Мариуполя. Сидя в городской застройке, он смог полтора месяца сковывать крупную группировку российских войск, а в чистом поле был бы уничтожен за пару дней. По этой же причине украинский генштаб, прекрасно видя угрозу окружения своих сил в Донбассе (сообщает об этом в каждой сводке), не даёт им команду на отход. В городах и укрепрайонах они представляют серьёзное препятствие для ВС РФ и корпусов республик, а с началом отступления по открытой местности окажутся лёгкой добычей авиации и ракет.

Артем Шарлай: В Запорожье, на заводах Рината Ахметова, размещены тысячи боевиков © скриншот видео "Точка зрения"

То есть, Зеленский не может наступать и отступать. Командующие его войсками американцы приняли гитлеровскую тактику последних месяцев войны. Отдельные большие города объявляются крепостями, за ними закрепляются армейские гарнизоны, получающие приказ драться до последнего, без права капитуляции или прорыва. Гитлер ещё угрожал командующим такими гарнизонами генералам репрессиями против семей, в случае сдачи. Возможно, американцы и этот опыт рейха переняли.

Опыт Мариуполя, гарнизон которого сопротивлялся полтора месяца, повторяет ситуацию немецкой «крепости Бреслау», державшейся почти три месяца (с 13 февраля по 6 мая 1945 года). Гитлеру этот метод не помог — советские войска просто блокировали «крепости», не снижая темпа операции. Но в конкретных нынешних украинских условиях, при относительно низкой насыщенности войсками театра военных действий, тактика «крепостей» серьёзно затягивает боевые действия. А ещё она приводит к серьёзным разрушениям инфраструктуры и жилого фонда крупных городов, а также повышает число сопутствующих потерь мирного населения. Всё это используется американцами для дискредитации России.

В контексте избранной Вашингтоном стратегии и тактики и следует рассматривать указ Зеленского о перенесении боевых действий «на территорию агрессора». Любое военное решение имеет своё узкое место, свою уязвимость. Для тактики «крепостей» такой уязвимостью является моральный дух гарнизонов.

Далеко не все части ВСУ являются такими же отпетыми нацистами, как «Азов», который, собственно, и цементировал оборону Мариуполя. Его бойцы не рассчитывали на то, что окажутся обычными военнопленными. Им в любом случае грозил суд за военные преступления. Кроме того, они боялись, что могут и не дождаться суда. Поэтому они не сдавались сами и, пока могли, не давали сдаваться другим. Кроме того, части мариупольского гарнизона верили украинской пропаганде, обещавшей деблокировать город.

После бесславного конца мариупольской обороны, когда остатки гарнизона либо сдаются сотнями, либо пытаются просочиться мимо блокпостов в гражданской одежде, украинское командование потеряло надежду на то, что остальные котлы и «крепости» будут защищаться так же безальтернативно. Потенциальные «герои» харьковской, киевской, николаевской, запорожской, днепропетровской, одесской и прочих оборон, а также донбасского котла прекрасно видели, что ради спасения мариупольского гарнизона никто и пальцем не пошевелил. Если кого и пытались вывезти из города, так это иностранных инструкторов и командование «Азова». Консультирование первыми полка «Азов», признанного нацистским США и большинством их европейских союзников, бросает тень на пославшие их страны, тем более что Запад задолго до начала спецоперации заявил о полном выводе с Украины военных советников. Вторые могут много интересного рассказать о реальном сотрудничестве украинских нацистов и западных разведок.

Но даже этих не вывезли, не смогли.

Провокации в Приднестровье, Украина как полигон, откровения Зеленской, потери Украины. Хроника событий на Украине на 11:00 11 апреля © Елена Зеленская/Instagram

В таких условиях боевой дух ВСУ может резко снизиться, и последующие бои будут вестись ими не так упорно, что ломает всю американскую стратегию. Ибо менее упорные бои означают, что и потерь, и разрушений будет гораздо меньше, а значит, рухнет легенда о «геноциде» народа, «как один» вставшего «на защиту независимости».

С целью поднятия боевого духа ВСУ американцы задействовали механизм передачи Украине тяжёлых вооружений. Однако пока, хоть Вашингтон и говорит о сотнях танков, самоходных орудий и прочей бронетехники, до Украины добрались единичные экземпляры, не только не меняющие общее соотношение сил, но и просто незаметные на фоне масштабного сражения. ВСУ о западной помощи только услышали, но пока её не увидели. Конечно, слухи тоже душу греют, но ровно до начала боёв. Как только ты обнаруживаешь себя с одной гранатой против танковой роты, виртуальная военная помощь вместо прилива энтузиазма начинает вызывать раздражение.

Указ Зеленского о войне на российской территории призван это раздражение частично снять. Теперь украинским военным будут рассказывать, что им здесь, конечно, трудно, но они должны как можно дольше оттягивать на себя российские дивизии, чтобы создать вновь сформированным с западной помощью и вооружённым западной техникой непобедимым легионам ВСУ благоприятные условия для наступления через Херсон на Крым, через Ростов на Кубань, через Курск, Брянск на Москву, через Белгород на Воронеж.

Каждой группировке ВСУ будут рассказывать, что в наступление перешла какая-то другая. С учётом того, что военнослужащие отдельных группировок практически друг с другом не контактируют, может на какое-то время сработать. Время сейчас и для Вашингтона, и для Киева играет важную роль. Чем дольше длится сопротивление, тем больше жертв и разрушений, а именно этого и добиваются США и их киевские марионетки.

Кроме того, очевидно есть расчёт и на то, что ракетные и артиллерийские обстрелы российской территории с одной стороны ожесточат российские войска, уровень толерантности которых в отношении ВСУ и населения Украины снизится, что дало бы Киеву очередной пропагандистский козырь, а также дестабилизируют ситуацию в России, на что США также давно и бессмысленно рассчитывают.

Ну а у нас ответ на все американо-украинские выходки один: необходимо для начала как можно дальше отодвинуть линию фронта от российской территории и от территорий ДНР/ЛНР, чтобы сделать обстрелы невозможными. В конечном же итоге необходимо удушить нацистский режим в его галицийской колыбели, чтобы больше никогда США не смогли развязать междоусобную войну русских против русских, переназвав часть из них украинцами.