Наступление на Харьков. Военный эксперт о том, как Россия перережет ВСУ две транспортные артерии - 11.05.2024 Украина.ру
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Наступление на Харьков. Военный эксперт о том, как Россия перережет ВСУ две транспортные артерии
Наступление на Харьков. Военный эксперт о том, как Россия перережет ВСУ две транспортные артерии - 11.05.2024 Украина.ру
Наступление на Харьков. Военный эксперт о том, как Россия перережет ВСУ две транспортные артерии
ВС РФ на Харьковском направлении перешли к наступательным действиям на двух участках: от Шебекинского городского округа к Волчанску и Чугуеву и от Белгородского района (международный пункт пропуска Гоптовка-Нехотеевка) к населенным пунктам Липцы-Проходы-Дергачи. Это было сделано по двум причинам
2024-05-11T15:52
2024-05-11T15:52
новости
россия
харьков
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вооруженные силы украины
сво
минобороны рф
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Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.руРанее в Минобороны РФ официально подтвердили, что подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.Во-первых, именно с этих двух направлений ВСУ обстреливали приграничье и сам Белгород. Во-вторых, это связано с логистическими соображениями, поскольку Липцы\Проходы привязаны к железнодорожной ветке и федеральной трассе, а Волчанск\Чугуев привязаны к Купянскому направлению, пояснил эксперт.В целом российские войска начали устанавливать санитарный кордон на границе Белгородской области. Этот процесс продолжится. Но пока о широкомасштабном наступлении или штурме Харькова речи не идет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, харьков, чугуев, вооруженные силы украины, сво, минобороны рф
Новости, Россия, Харьков, Чугуев, Вооруженные силы Украины, СВО, Минобороны РФ

Наступление на Харьков. Военный эксперт о том, как Россия перережет ВСУ две транспортные артерии

15:52 11.05.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО
Боевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВС РФ на Харьковском направлении перешли к наступательным действиям на двух участках: от Шебекинского городского округа к Волчанску и Чугуеву и от Белгородского района (международный пункт пропуска Гоптовка-Нехотеевка) к населенным пунктам Липцы-Проходы-Дергачи. Это было сделано по двум причинам
Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Ранее в Минобороны РФ официально подтвердили, что подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
Во-первых, именно с этих двух направлений ВСУ обстреливали приграничье и сам Белгород. Во-вторых, это связано с логистическими соображениями, поскольку Липцы\Проходы привязаны к железнодорожной ветке и федеральной трассе, а Волчанск\Чугуев привязаны к Купянскому направлению, пояснил эксперт.
"По пока еще неподтвержденной информации, в ходе огневой подготовки наши войска разбили мост и ударили по дамбе, по которой ВСУ осуществляет подвоз боеприпасов с Харькова на Купянск и с Волчанска на Харьков. Наша задача – нанести как можно больший ущерб транспортным коммуникациям противника", - констатировал Алехин.
В целом российские войска начали устанавливать санитарный кордон на границе Белгородской области. Этот процесс продолжится. Но пока о широкомасштабном наступлении или штурме Харькова речи не идет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
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