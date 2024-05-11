https://ukraina.ru/20240511/1055012063.html
Наступление на Харьков. Военный эксперт о том, как Россия перережет ВСУ две транспортные артерии
Наступление на Харьков. Военный эксперт о том, как Россия перережет ВСУ две транспортные артерии - 11.05.2024 Украина.ру
Наступление на Харьков. Военный эксперт о том, как Россия перережет ВСУ две транспортные артерии
ВС РФ на Харьковском направлении перешли к наступательным действиям на двух участках: от Шебекинского городского округа к Волчанску и Чугуеву и от Белгородского района (международный пункт пропуска Гоптовка-Нехотеевка) к населенным пунктам Липцы-Проходы-Дергачи. Это было сделано по двум причинам
2024-05-11T15:52
2024-05-11T15:52
2024-05-11T15:52
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минобороны рф
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Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.руРанее в Минобороны РФ официально подтвердили, что подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.Во-первых, именно с этих двух направлений ВСУ обстреливали приграничье и сам Белгород. Во-вторых, это связано с логистическими соображениями, поскольку Липцы\Проходы привязаны к железнодорожной ветке и федеральной трассе, а Волчанск\Чугуев привязаны к Купянскому направлению, пояснил эксперт.В целом российские войска начали устанавливать санитарный кордон на границе Белгородской области. Этот процесс продолжится. Но пока о широкомасштабном наступлении или штурме Харькова речи не идет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, харьков, чугуев, вооруженные силы украины, сво, минобороны рф
Новости, Россия, Харьков, Чугуев, Вооруженные силы Украины, СВО, Минобороны РФ
Наступление на Харьков. Военный эксперт о том, как Россия перережет ВСУ две транспортные артерии
ВС РФ на Харьковском направлении перешли к наступательным действиям на двух участках: от Шебекинского городского округа к Волчанску и Чугуеву и от Белгородского района (международный пункт пропуска Гоптовка-Нехотеевка) к населенным пунктам Липцы-Проходы-Дергачи. Это было сделано по двум причинам
Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Ранее в Минобороны РФ официально подтвердили, что подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
Во-первых, именно с этих двух направлений ВСУ обстреливали приграничье и сам Белгород. Во-вторых, это связано с логистическими соображениями, поскольку Липцы\Проходы привязаны к железнодорожной ветке и федеральной трассе, а Волчанск\Чугуев привязаны к Купянскому направлению, пояснил эксперт.
"По пока еще неподтвержденной информации, в ходе огневой подготовки наши войска разбили мост и ударили по дамбе, по которой ВСУ осуществляет подвоз боеприпасов с Харькова на Купянск и с Волчанска на Харьков. Наша задача – нанести как можно больший ущерб транспортным коммуникациям противника", - констатировал Алехин.
В целом российские войска начали устанавливать санитарный кордон на границе Белгородской области. Этот процесс продолжится. Но пока о широкомасштабном наступлении или штурме Харькова речи не идет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.