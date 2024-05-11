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Наступление на Харьков. Военный эксперт о том, как Россия перережет ВСУ две транспортные артерии

Наступление на Харьков. Военный эксперт о том, как Россия перережет ВСУ две транспортные артерии - 11.05.2024 Украина.ру

Наступление на Харьков. Военный эксперт о том, как Россия перережет ВСУ две транспортные артерии

ВС РФ на Харьковском направлении перешли к наступательным действиям на двух участках: от Шебекинского городского округа к Волчанску и Чугуеву и от Белгородского района (международный пункт пропуска Гоптовка-Нехотеевка) к населенным пунктам Липцы-Проходы-Дергачи. Это было сделано по двум причинам

2024-05-11T15:52

2024-05-11T15:52

2024-05-11T15:52

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Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.руРанее в Минобороны РФ официально подтвердили, что подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.Во-первых, именно с этих двух направлений ВСУ обстреливали приграничье и сам Белгород. Во-вторых, это связано с логистическими соображениями, поскольку Липцы\Проходы привязаны к железнодорожной ветке и федеральной трассе, а Волчанск\Чугуев привязаны к Купянскому направлению, пояснил эксперт.В целом российские войска начали устанавливать санитарный кордон на границе Белгородской области. Этот процесс продолжится. Но пока о широкомасштабном наступлении или штурме Харькова речи не идет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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новости, россия, харьков, чугуев, вооруженные силы украины, сво, минобороны рф