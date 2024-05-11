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Артиллерия больше не нужна? Военный эксперт о том, как русские ФАБы доломают оставшееся сопротивление ВСУ
Артиллерия больше не нужна? Военный эксперт о том, как русские ФАБы доломают оставшееся сопротивление ВСУ - 11.05.2024 Украина.ру
Артиллерия больше не нужна? Военный эксперт о том, как русские ФАБы доломают оставшееся сопротивление ВСУ
У каждого средства поражения есть своя зона применения. Ствольная артиллерия работает в тактической зоне до 50 километров. Свыше 50 километров работают РСЗО (до 120 километров вроде "Торнадо-С"). А дальше должна работать авиация. Об этом рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
2024-05-11T10:49
2024-05-11T10:49
2024-05-11T10:49
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После того, как мы превратили свободнопадающие бомбы в высокоточное оружие, роль авиации резко возросла. Мы можем закидывать эти бомбы на дальность в 70-90 километров. Именно это стало основным фактором, который предопределил обрушение фронта ВСУ, указал эксперт.Авиабомбы – это основной вид вооружения для штурма таких укрепрайонов. Об этом свидетельствуют тактико-технические характеристики боеприпасов. Они просто несут больше взрывчатки, чем снаряды. Они приводят к большим разрушениям: как местности, так и самих укрепрайонов. Даже если они не убивают ВСУ, они их смертельно контузят, уточнил он.Теперь противник может лишь обороняться с переменным успехом. А наша авиация расчищает путь для наших храбрых воинов на земле, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, вооруженные силы украины, россия, артиллерия, авиабомбы, авиация
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, артиллерия, авиабомбы, авиация
Артиллерия больше не нужна? Военный эксперт о том, как русские ФАБы доломают оставшееся сопротивление ВСУ
У каждого средства поражения есть своя зона применения. Ствольная артиллерия работает в тактической зоне до 50 километров. Свыше 50 километров работают РСЗО (до 120 километров вроде "Торнадо-С"). А дальше должна работать авиация. Об этом рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
После того, как мы превратили свободнопадающие бомбы в высокоточное оружие, роль авиации резко возросла. Мы можем закидывать эти бомбы на дальность в 70-90 километров. Именно это стало основным фактором, который предопределил обрушение фронта ВСУ, указал эксперт.
Авиабомбы – это основной вид вооружения для штурма таких укрепрайонов. Об этом свидетельствуют тактико-технические характеристики боеприпасов. Они просто несут больше взрывчатки, чем снаряды. Они приводят к большим разрушениям: как местности, так и самих укрепрайонов. Даже если они не убивают ВСУ, они их смертельно контузят, уточнил он.
"В 2022-2023 году мы этого не делали. Тогда противник активно сопротивлялся, перебрасывая подразделения с одного участка на другой. Он даже мог формировать скопления живой силы и бронетехники для проведения наступательных действий. Теперь же все по-другому. Как только Украина где-то что-то сосредотачивает, авиация это обнаруживает и уничтожает", - констатировал Леонков.
Теперь противник может лишь обороняться с переменным успехом. А наша авиация расчищает путь для наших храбрых воинов на земле, заключил собеседник издания.