Вручение повесток на кладбищах и госизмена за детские книжки. Что происходит в Херсоне - 11.05.2024 Украина.ру
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Вручение повесток на кладбищах и госизмена за детские книжки. Что происходит в Херсоне
Вручение повесток на кладбищах и госизмена за детские книжки. Что происходит в Херсоне - 11.05.2024 Украина.ру
Вручение повесток на кладбищах и госизмена за детские книжки. Что происходит в Херсоне
На выходных по всей Украине проходят поминальные дни (Радоница), но в Херсоне жителям запретили посещать кладбища, заявляя об угрозе обстрелов
2024-05-11T16:48
2024-05-11T16:48
эксклюзив
херсон
украина
россия
дмитрий ковалевич
сбу
упц
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Возле кладбищ в городе дежурит полиция, которая разворачивает старушек с букетами цветов, а заодно выписывает повестки мужчинам младше 60 лет.МВД Украины 10 мая сообщило, что в поминальные дни, c 12 до 15 мая они увеличат число правоохранителей до 12 тысяч – силовики станут осуществлять "выборочные проверки" тех, кто придет помянуть своих близких.Одной из реальных причин запрета местные жители называют опасения по поводу возможного сбора данных о расположении украинских военных и техники. На днях, например, глава украинской военной администрации Херсона Роман Марочко почему-то решил реквизировать у коммунального предприятия "Ритуальная служба Херсона" ряд объектов недвижимости (гаражи, сараи, склады) по адресу улица Небесной сотни, 21-Б.Мэрия Херсона тем временем, переименовав все улицы, взялась за днепровские острова. Переименовать в рамках так называемой деколонизации решили острова Большой Потемкинский и Малый Потемкинский, а заодно почему-то остров Карантинный, в названии которого сложно усмотреть что-то связанное с "декоммунизацией" или "деколонизацией". Однако переименования щедро оплачиваются из бюджета.На прошлой неделе в Херсоне под удар ВС РФ попал железнодорожный вокзал и часть путей, по которым доставлялось вооружение. Несколько дней поезда ходили только до Николаева, откуда пассажиров везли в Херсон автобусами. Однако 10 мая железнодорожники сообщили, что отремонтировали железнодорожную колею, и движение поездов до Херсона восстановлено.В пятницу 10 мая СБУ предъявила обвинение в госизмене жительнице Херсона Наталье Тищенко. Обвиняют ее в том, что в 2022 году она "незаконно возглавляла учреждение дошкольного образования №10". На этом посту она якобы незаконно принимала детей и набирала воспитателей, тем самым способствуя "государству-агрессору".Также она принимала в дар для детсада российские детские развивающие книжки. Грозят ей тюремным заключением на срок от 10 до 12 лет. Проще говоря, госизменой является даже обычная забота о детях города в должности руководителя детсада. Логика обвинения в следующем: если бы детям на "оккупированных территориях" было хуже, то это дискредитировало бы РФ. И даже подаренная сказка "Колобок" может фигурировать в деле как доказательство госизмены. Данное дело прекрасно показывает отношение украинских властей к своим детям.Всего же только в Херсоне СБУ обвинила в госизмене 86 жителей, из которых около трети – священники канонической УПЦ.В День Победы 9 мая многие из жителей Херсона пришли возложить цветы к памятникам или пустующим пьедесталам, несмотря на запрет местных властей и ограждения из колючей проволоки вокруг некоторых из них.Однако на следующий день СБУ взялась за расследование факта возложения цветов к мемориалам Великой Отечественной войны. Обвинение базируется на том, что люди якобы пришли в небезопасное место, а также на том, что сам факт возложения цветов в Херсоне впоследствии освещали российские медиа. Теперь людей, пришедших почтить память павших, обвиняют в "способствовании российской пропаганде".Некоторые жители Херсона, прочувствовавшие на себе репрессии вернувшейся киевской власти, пытаются бежать через Днепр на левый берег, подконтрольный РФ. "Херсонское сопротивление" передает, что в случае выявления каких-то желающих убежать украинская сторона сразу открывает огонь на поражение. При этом существуют и "тайные перевозчики", которые могут переправить человека на другой берег за плату. Однако такой способ крайне опасен ввиду постоянного присутствия в воздухе ударных дронов и заминированной территории.О происходившем на Украине в День Победы читайте в статье Дмитрия Ковалевича День победы против Дня Европы. Как на Украине прошло 9 мая
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, херсон, украина, россия, дмитрий ковалевич, сбу, упц
Эксклюзив, Херсон, Украина, Россия, Дмитрий Ковалевич, СБУ, УПЦ

Вручение повесток на кладбищах и госизмена за детские книжки. Что происходит в Херсоне

16:48 11.05.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
На выходных по всей Украине проходят поминальные дни (Радоница), но в Херсоне жителям запретили посещать кладбища, заявляя об угрозе обстрелов
Возле кладбищ в городе дежурит полиция, которая разворачивает старушек с букетами цветов, а заодно выписывает повестки мужчинам младше 60 лет.
МВД Украины 10 мая сообщило, что в поминальные дни, c 12 до 15 мая они увеличат число правоохранителей до 12 тысяч – силовики станут осуществлять "выборочные проверки" тех, кто придет помянуть своих близких.
Одной из реальных причин запрета местные жители называют опасения по поводу возможного сбора данных о расположении украинских военных и техники. На днях, например, глава украинской военной администрации Херсона Роман Марочко почему-то решил реквизировать у коммунального предприятия "Ритуальная служба Херсона" ряд объектов недвижимости (гаражи, сараи, склады) по адресу улица Небесной сотни, 21-Б.
Мэрия Херсона тем временем, переименовав все улицы, взялась за днепровские острова. Переименовать в рамках так называемой деколонизации решили острова Большой Потемкинский и Малый Потемкинский, а заодно почему-то остров Карантинный, в названии которого сложно усмотреть что-то связанное с "декоммунизацией" или "деколонизацией". Однако переименования щедро оплачиваются из бюджета.
На прошлой неделе в Херсоне под удар ВС РФ попал железнодорожный вокзал и часть путей, по которым доставлялось вооружение. Несколько дней поезда ходили только до Николаева, откуда пассажиров везли в Херсон автобусами. Однако 10 мая железнодорожники сообщили, что отремонтировали железнодорожную колею, и движение поездов до Херсона восстановлено.
В пятницу 10 мая СБУ предъявила обвинение в госизмене жительнице Херсона Наталье Тищенко. Обвиняют ее в том, что в 2022 году она "незаконно возглавляла учреждение дошкольного образования №10". На этом посту она якобы незаконно принимала детей и набирала воспитателей, тем самым способствуя "государству-агрессору".
Также она принимала в дар для детсада российские детские развивающие книжки. Грозят ей тюремным заключением на срок от 10 до 12 лет. Проще говоря, госизменой является даже обычная забота о детях города в должности руководителя детсада.
Логика обвинения в следующем: если бы детям на "оккупированных территориях" было хуже, то это дискредитировало бы РФ. И даже подаренная сказка "Колобок" может фигурировать в деле как доказательство госизмены. Данное дело прекрасно показывает отношение украинских властей к своим детям.
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
8 мая, 09:58
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Всего же только в Херсоне СБУ обвинила в госизмене 86 жителей, из которых около трети – священники канонической УПЦ.
В День Победы 9 мая многие из жителей Херсона пришли возложить цветы к памятникам или пустующим пьедесталам, несмотря на запрет местных властей и ограждения из колючей проволоки вокруг некоторых из них.
"Утром в Херсоне люди малыми группами вышли к Парку Славы - знаковому месту для всех херсонцев, помнящих свою историю. Сейчас большинство подходов к этому парку нацисты огородили колючей проволокой, и пришедших людей туда, конечно, не пустили, мотивируя, что это якобы прибрежная территория и "запретная зона, где нельзя ходить из-за обстрелов"… Пусть пройти к Вечному огню фашистская власть не позволила, но к Танку Победы в начале Парка Славы и к мемориалу Воинам-афганцам люди подошли и возложили цветы, также херсонцы посетили пьедестал памятника Маргелову", - сообщает "Херсонское сопротивление".
Однако на следующий день СБУ взялась за расследование факта возложения цветов к мемориалам Великой Отечественной войны. Обвинение базируется на том, что люди якобы пришли в небезопасное место, а также на том, что сам факт возложения цветов в Херсоне впоследствии освещали российские медиа. Теперь людей, пришедших почтить память павших, обвиняют в "способствовании российской пропаганде".
Некоторые жители Херсона, прочувствовавшие на себе репрессии вернувшейся киевской власти, пытаются бежать через Днепр на левый берег, подконтрольный РФ. "Херсонское сопротивление" передает, что в случае выявления каких-то желающих убежать украинская сторона сразу открывает огонь на поражение. При этом существуют и "тайные перевозчики", которые могут переправить человека на другой берег за плату. Однако такой способ крайне опасен ввиду постоянного присутствия в воздухе ударных дронов и заминированной территории.
О происходившем на Украине в День Победы читайте в статье Дмитрия Ковалевича День победы против Дня Европы. Как на Украине прошло 9 мая
 
ЭксклюзивХерсонУкраинаРоссияДмитрий КовалевичСБУУПЦ
 
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16:48Вручение повесток на кладбищах и госизмена за детские книжки. Что происходит в Херсоне
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