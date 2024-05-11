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Вертолет поддержал штурмовиков, а дроны отбили контратаку. СМИ о том, что Британия затеяла против России

Вертолет поддержал штурмовиков, а дроны отбили контратаку. СМИ о том, что Британия затеяла против России - 11.05.2024 Украина.ру

Вертолет поддержал штурмовиков, а дроны отбили контратаку. СМИ о том, что Британия затеяла против России

Силы НАТО в Эстонии под руководством Великобритании проводят учения Swift Response ("Мягкий ответ"), в ходе которых отрабатываются сценарии боевых действий против России. Об этом 11 мая сообщает The Independent, передает РИА Новости

2024-05-11T16:23

2024-05-11T16:23

2024-05-11T16:23

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В публикации подчеркнули, что силы Альянса анализируют ход боевых действий на Украине и используют полученные данные во время проведения маневров.Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что наша страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, британия, владимир путин, нато, эстония, ракеты, бпла, украина