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Вертолет поддержал штурмовиков, а дроны отбили контратаку. СМИ о том, что Британия затеяла против России
Вертолет поддержал штурмовиков, а дроны отбили контратаку. СМИ о том, что Британия затеяла против России - 11.05.2024 Украина.ру
Вертолет поддержал штурмовиков, а дроны отбили контратаку. СМИ о том, что Британия затеяла против России
Силы НАТО в Эстонии под руководством Великобритании проводят учения Swift Response ("Мягкий ответ"), в ходе которых отрабатываются сценарии боевых действий против России. Об этом 11 мая сообщает The Independent, передает РИА Новости
2024-05-11T16:23
2024-05-11T16:23
2024-05-11T16:23
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В публикации подчеркнули, что силы Альянса анализируют ход боевых действий на Украине и используют полученные данные во время проведения маневров.Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что наша страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, британия, владимир путин, нато, эстония, ракеты, бпла, украина
Новости, Россия, Британия, Владимир Путин, НАТО, Эстония, ракеты, БПЛА, Украина
Вертолет поддержал штурмовиков, а дроны отбили контратаку. СМИ о том, что Британия затеяла против России
Силы НАТО в Эстонии под руководством Великобритании проводят учения Swift Response ("Мягкий ответ"), в ходе которых отрабатываются сценарии боевых действий против России. Об этом 11 мая сообщает The Independent, передает РИА Новости
В публикации подчеркнули, что силы Альянса анализируют ход боевых действий на Украине и используют полученные данные во время проведения маневров.
"Ударный вертолет Apache выполняет полет в поддержку наземных войск, штурмующих российские позиции. В ходе ожесточенного ближнего боя был зачищен ряд укрепленных траншей, а с помощью беспилотников и ракет отбита контратака", — описывает издание проходящие учения.
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что наша страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.