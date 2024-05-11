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Евровидение-2024: любвеобильный Сатана, освистанный Израиль и 150 килограмм Украины

Евровидение-2024: любвеобильный Сатана, освистанный Израиль и 150 килограмм Украины - 11.05.2024 Украина.ру

Евровидение-2024: любвеобильный Сатана, освистанный Израиль и 150 килограмм Украины

11 мая в Швеции пройдет финал конкурса Евровидение - 2024

2024-05-11T16:17

2024-05-11T16:17

2024-05-11T16:17

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Пляшут ирландские сатанисты, финский артист скачет по сцене без трусов, бородатые испанские мужчины танцуют на женских каблуках - шпильках, певица из Словении выступает практически голой.Что это? Где это происходит?Это Евровидение - 2024. Конкурс песни, когда-то любимый во многих странах.Конечно, все уже привыкли, что Евровидение давно стало не музыкальным, а политическим конкурсом. Со своими обязательными темами: ЛГБТ, странные номера, фрики, голые участники. Но в этом году Евровидение, кажется, превзошло само себя.Создаётся впечатление, что главный принцип отбора финалистов сегодняшнего конкурса - отклонение от нормы.А ведь когда то этот конкурс открыл группу "Абба" с песней "Ватерлоо" (1974). Потом - таких прекрасных артистов, как Селин Дион (1988), Тото Кутуньо (1990).Справедливости ради, надо сказать, что и в последующие годы конкурс выигрывали действительно замечательные исполнители. К примеру, Александр Рыбак из Норвегии (родом из Белоруссии). "Парень со скрипкой" выиграл Евровидение в 2009 году, получив абсолютное число баллов от зрителей.Но начиная с 90-х или даже раньше Евровидение стало площадкой для ЛГБТ и очень странных персонажей. Чем дальше, тем больше. Трансгендеры, транссексуалы, небинарные.В 1998 году конкурс выиграла Дана Интернешнл. Дана раньше была мужчиной по имени Коэн.Пока что это единственный случай, когда трансгендер выиграл первый приз на Евровидении. Но безусловно, не последний.КОНЕЦ КОНЧИТЫКто помнит Кончиту Вурст?"Бородатая девушка" победила на Евровидении 2018.Многим тогда было не по себе.Бородатая "девушка" выступала в платье и сережках, с нарощенными ресницами и накрашенными губами. Это был мужчина. Кончита Вурст в миру носит имя Томас Нойвирт.После своей победы Томас выступал в обличии Кончиты, выпускал диски, пользовался какое-то время повышенной популярностью в определённых кругах.Но теперь Томас решил расстаться с этим образом.Теперь он выглядит вполне нормально, по мужски, хоть и в далеко не маскулинном варианте. Но хоть так.Он остается человеком всё той же ориентации. Но Кончиты больше нет. Есть обычный, ничем особо не примечательный музыкант Нойвирт.В чем же дело? Конечно, в том, что образ больше не работает. Какое-то время Кончита был популярен, но впечатление неожиданности и слава победителя конкурса - в прошлом. Всем надоело, и в первую очередь - самому Томасу.Тем более, что всё время появляются новые странные персонажи, ещё необычнее, ещё нелепее. Сейчас другая мода. Вместо "бородатой девушки" пришли "небинарные".А история Кончиты - яркий пример того, что Евровидение стало не музыкальным конкурсом, а конкурсом ненормальности.ЕВРОВИДЕНИЕ - 2024На Евровидении - 24 на сцене тоже появились бородатые мужчины, но теперь они не носят платье и серьги , как Кончита.Теперь они - в женских сапогах на высоких каблуках. Это танцевальная группа исполнительницы из Испании Марии Мери Бас, 56 лет, которая поёт песню "Стерва". Рядом с ней - два бородача в трусах и в женских сапогах (это вся их одежда).Мария поёт, конечно же, о свободе и доминировании женщины, как реакции на подчинённую роль в прошлом.Но у Испании, говорят, нет шансов на победу.Поёт ведь обычная женщина, а не трансгендер или какой-нибудь "небинарный".Попытка "вписаться в повестку" с помощью бородатых танцоров в женских сапогах не засчитана. Испанию букмекеры ставят чуть ли не на последнее место.Наверняка нет шансов на победу у участницы из Словении, чье сценическое имя Raven.Она тоже очень старалась: и сама исполнительница, и пять мужчин из её танцевальной группы выступают в полупрозрачных обтягивающих трико, как будто они все голые. Все вместе на сцене имитируют бурную оргию.Но предпочтение на Евровидении всё-таки не обычным женщинам, пусть они и выступают практически голыми.НЕ ГОЛЫЙ, А В СТРИНГАХ!То ли дело - финский исполнитель, который вылезает из джинсового яйца в одной футболке.На самом деле, он не голый, а в специальных стрингах, которые созданы для съёмок именно таких сцен. Голые у него вроде бы только ягодицы.Артиста постоянно стараются снять так, чтобы было непонятно, насколько он всё таки голый.Это основная изюминка выступления финна. Не считая яйца, которое тоже вызывает недоумение. Почему оно покрыто джинсовой тканью? Зачем именно оттуда вылезает полуголый финн?У финнов тоже нет шансов на победу. Но в отсутствии интересных с музыкальной точки зрения номеров, конечно, внимание к себе голый финн приковывает.НЕБИНАРНАЯ БЕМБИОднако основной "ньюсмейкер" Евровидения-24 - ирландка Бемби Робинсон. И опять речь, конечно, пойдёт не о музыке.Бемби провозглашает себя небинарной личностью. Она не знает, кто она - мужчина, женщина или кто-то ещё?На сцене в Швеции Бемби имитирует спиритический сеанс и вызывает Сатану. Тот появляется, и конечно же, всех участников раздевает до трусов.Трусы, похоже, в этом году станут символом Евровидения.А вопли Бемби были таковы, что некоторые зрители буквально затыкали уши. Да, кричать она умеет. И аппаратура на конкурсе хорошая.Это в общем, всё, что надо знать о музыкальной стороне Евровидения.НЕБИНАРНЫЙ ШВЕЙЦАРЕЦСамым вероятным победителем называют представителя Швейцарии. Он тоже небинарный. Мужчина выступает в платье - сарафане. Делает женский маникюр. Почти Кончита, но немного другой.КОГО НЕТ?К огромному счастью, на этом конкурсе нет России.Много других стран отказались от участия: Болгария, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Монако, Турция. Черногория, Косово, Словакия, Лихтенштейн.Отказались Румыния и Северная Македония.Основная причина: нет интереса и нет денег на участие.Скандалом стало появление на конкурсе Израиля. Музыканты разных стран были против участия страны, которая бомбит и убивает уже десятками тысяч мирное население Палестины.Тысяча деятелей культуры Швеции подписали петицию, девять стран-участниц заявили протест против Израиля на этом конкурсе, в том числе Франция и Финляндия.Но организаторы выкрутились: это не страна Израиль участвует, а самостоятельная вещательная корпорация. Так что можно петь, пожалуйста.Хотя выступление участницы из Израиля в зале освистали. Но это и всё. Пойте, израильтяне.Исполнительница, кстати, не совсем израильтянка. Поёт бывшая участница шоу "Голос. Дети" Эден Голан, которая выросла в России.Из-за повышенной опасности Эден Голан не выходит в Швеции из гостиницы, кроме как для участия в конкурсе.Также в России выросла участница из Чехии. Так что "наши люди" на Евровидении всё-таки есть. Но радости от этого никакой нет.УКРАИНА И ЕЕ ПРИЗЫА что же Украина?Бодипозитивная "Алёна Алёна", бывшая воспитатель детсада, которая выступит на конкурсе от Украины, вряд ли займёт одно из призовых мест. Хотя место в первой пятёрке украинскому дуэту Алёны и еще одной исполнительницы пока прогнозируют.Что ж, это вторая составляющая конкурса - политика. Украина просто должна получить одно из мест в первой пятёрке или десятке.Не так, конечно, как в своё время Руслана в 2004 году. Победа Русланы с её "Дикими танцами" преследовала важные политические цели.На следующий год на Украине планировался первый Майдан. Поскольку следующее Евровидение принимает страна - победитель предыдущего, это было технологическое решение.Необходимо было, чтобы во время Майдана в Киеве находились западные туристы и журналисты, которые могли бы фиксировать происходящее и формировать мнение в прессе Запада.В 2016 году на Евровидении победила представительница Украины Джамала с песней "1944", посвящённой депортации крымских татар.Несмотря на то, что в конкурсе запрещено исполнять песни политического содержания, несмотря на протесты России и других стран, руководители конкурса разрешили это произведение. И впоследствии заявили, что ни название песни, ни его содержание не является политическим.Разумеется, и песня была политической, и решение жюри было таковым же. Просто необходимо было напомнить про вопрос "чей Крым".Ну а в мае 2022 победила группа "Калуш окестра", также из Украины, по вполне понятным причинам. В 2022 на Евровидении просто без стеснения забрали очки у других стран и подсыпали украинцам.Это тоже было исключительно политическое решение.Что же в этот раз? Вряд ли "Алёне" дадут выиграть конкурс, несмотря на весь ее сплошной "бодипозитив". Вес Алёны - около 150 килограммов. Человеку с таким весом надо не петь на конкурсах, а лечить опасное для жизни расстройство пищевого поведения.Но какое-то место "в десятке" будет наверняка.Так же как и у всех, кто несет в массы "голубую", небинарную или сатанинскую тему.Назойливо протаскиваются на сцену не просто "поющие трусы", а голубые трусы. И всяческие небинарные персоны.Зачем смотреть этот конкурс? Разве что чтобы посмеяться. Но смешного мало.Какое-то зловещее вырождение происходит. Голые пляшут, визжат, прямо на сцене происходит чёрная месса.Можно только одному порадоваться: что наших там нет.Вспоминается старый анекдот из серии "черного юмора". Когда приходит больной к доктору, а доктор осматривает его и говорит:- Хорошо, хорошо...- Что хорошо, доктор?- Да хорошо, что у меня такого нет...

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Елена Мурзина

эксклюзив, евровидение, украина, швеция, россия, руслана, лгбт