Десятилетие республик Донбасса, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 мая - 11.05.2024 Украина.ру
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Десятилетие республик Донбасса, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 мая
Десятилетие республик Донбасса, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 мая - 11.05.2024 Украина.ру
Десятилетие республик Донбасса, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 мая
ДНР и ЛНР поздравили с 10-летием со дня образования. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2024-05-11T13:00
2024-05-11T13:00
хроники
эксклюзив
донецкая народная республика
владимир путин
денис пушилин
леонид пасечник
донбасс
луганская народная республика
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Президент России Владимир Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с 10-летием со дня образования республик Донбасса."Дорогие друзья! Поздравляю вас с 10-летием образования Донецкой Народной Республики. 11 мая 2014 года – поистине судьбоносный для Донбасса день. В ходе референдума люди в патриотическом порыве поддержали создание Донецкой Народной Республики, показали всему миру твёрдую решимость отстаивать своё право на родной язык, культуру, свободное развитие, готовность мужественно противостоять агрессии националистов, захвативших власть в Киеве в результате вооружённого государственного переворота. Долгие восемь лет в условиях блокады, несмотря на обстрелы и провокации неонацистов, вы защищали Донбасс и в сентябре 2022 года выразили непреклонную волю: быть вместе со своей Родиной – Россией", - указал Путин в поздравительной телеграмме в адрес жителей ДНР.Он подчеркнул, что сегодня ДНР – полноправный субъект Российской Федерации."Вы по праву гордитесь своей историей, ратными и трудовыми традициями, героями, которые сражаются за родной край, с честью выполняют свой долг в ходе специальной военной операции. Благодаря поддержке всей страны, всего нашего народа в республике реализуются востребованные программы, направленные на укрепление экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей. Строятся и восстанавливаются дороги и дома, учреждения здравоохранения и образования, налаживается промышленное и сельскохозяйственное производство. Уверен, вместе мы обязательно добьёмся успеха, вернём мир на донецкую землю, решим самые сложные задачи. Вместе – победим!" - отметил Путин.Президент России также поздравил жителей ЛНР."Дорогие друзья! Поздравляю вас с 10-й годовщиной образования Луганской Народной Республики. Она рождалась в сложное, драматичное время, когда в Киеве был совершён вооружённый государственный переворот. Власть захватили националисты, которые пытались заставить жителей Донбасса отречься от родного языка, истории, культуры. Несмотря на агрессивные действия неонацистов, вы не предали своих предков, не позволили перечеркнуть их ратные и трудовые подвиги, сохранили ту священную связь поколений, которая всегда является прочной основой для сплочённости и успешного развития. Люди горячо поддержали создание Луганской Народной Республики 11 мая 2014 года, а в сентябре 2022 года твёрдо выразили свою волю быть вместе со своей Родиной – Россией", - отметил Путин в поздравительной телеграмме.Он указал, что сегодня ЛНР поддерживает и помогает вся Россия."Сегодня весь наш народ искренне поддерживает вас, вся страна помогает Луганской Народной Республике. За освобождение наших исторических земель, за независимость и безопасность Отечества мужественно сражаются участники специальной военной операции. Уверен, мы обязательно вернём мир на Донбасс, решим самые сложные задачи, построим и восстановим дороги и жилые дома, школы и больницы, учреждения здравоохранения, образования и культуры, промышленные предприятия. Вместе – победим!" - подчеркнул президент России.Ранее своих сограждан с праздником поздравил глава ДНР Денис Пушилин."Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с первым круглым юбилеем –10-й годовщиной референдума о независимости Донецкой Народной Республики! Это знаковое событие стало прологом того, что мы теперь участники исторического события на все времена – возвращения Донбасса в Россию, домой. С первых дней марта мы вспоминаем события Русской весны. Владимир Путин назвал её легендарной. Очень ёмкое определение! Когда Киев начал проводить антироссийскую политику, жители Донбасса сплоченно встали на защиту русской истории, русского языка и русской культуры – самих основ русской цивилизации и нашего существования. В референдуме 11 мая приняли участие жители всей бывшей Донецкой области, 89,7% высказались за государственную самостоятельность нашей Республики, чтобы отгородиться от киевского режима. С нуля были сформированы органы власти. Мы сохранили трудовые коллективы, возобновили работу основных промышленных предприятий. Мы воспитывали и учили детей, налаживали взаимодействие с российскими регионами и дружескими странами. А с каким трепетом каждый из нас получал российский паспорт! Каким судьбоносным стал для нас февраль 2022 года, когда Президент России подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик и договоры с Республиками Донбасса о дружбе, сотрудничестве и помощи. И, наконец, 30 сентября – день долгожданного воссоединения с Россией. Все эти вехи нашей жизни не были бы возможны, если бы не мужество и патриотизм, которые показали всему миру вы, дорогие земляки. Вы вернули Донбассу Россию, а России – Донбасс. С праздником! С днем рождения Республики!" - заявил Пушилин.Поздравил ДНР с 10-летием провозглашения и глава ЛНР Леонид Пасечник."11 мая 2014 года вы сделали важный выбор: в ходе референдума высказались за самостоятельность и воссоединение с исторической Родиной – Россией. Такое же решение приняли жители Луганской Народной Республики. Десять лет назад мы вместе, плечом к плечу, встали на защиту русского языка, своих традиций и веры, на защиту справедливости. И не просто выстояли, но и достигли своей главной цели – на правах полноправных субъектов вошли в состав Российской Федерации. Теперь у нас началась новая жизнь – период восстановления и развития. Не сомневаюсь в том, что будущее республик будет успешным и благополучным, и мы сможем внести достойный вклад в процветание своей любимой страны", - заявил Пасечник.Также поздравили жителей ДНР губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Десять лет тому назад — 11 мая — в ДНР и ЛНР прошли референдумы о самоопределении. На следующий день республики объявили свою независимость.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 14 ударов.На донецком направлении ВСУ осуществили 11 обстрелов, на горловском направлении — 1 обстрел, выпустив 39 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибли 2 гражданских лиц, также ранения получили 2 гражданских лица. Огнём ВСУ были повреждены 17 жилых домостроений, 2 автомобиля и 1 мусоровоз и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка 5 снарядов калибром 155 мм и один БпЛА-камикадзе.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 20 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 4; Днепряны — 3; Великая Лепетиха — 3; Алёшки — 4; Новая Каховка — 6", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 23 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Маячка, Песчановка, Каховка, Новая Каховка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков с ночи сообщает у себя в телеграм-канале об усилившихся обстрелах украинскими военными этого региона России.
https://ukraina.ru/20240511/1055008875.html
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Егор Леев
Егор Леев
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хроники, эксклюзив, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин, леонид пасечник, донбасс, луганская народная республика
Хроники, Эксклюзив, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Донбасс, Луганская Народная Республика

Десятилетие республик Донбасса, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 мая

13:00 11.05.2024
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкВ Донецке нарисовали мурал к 10-летию ДНР
В Донецке нарисовали мурал к 10-летию ДНР - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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ДНР и ЛНР поздравили с 10-летием со дня образования. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Президент России Владимир Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с 10-летием со дня образования республик Донбасса.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с 10-летием образования Донецкой Народной Республики. 11 мая 2014 года – поистине судьбоносный для Донбасса день. В ходе референдума люди в патриотическом порыве поддержали создание Донецкой Народной Республики, показали всему миру твёрдую решимость отстаивать своё право на родной язык, культуру, свободное развитие, готовность мужественно противостоять агрессии националистов, захвативших власть в Киеве в результате вооружённого государственного переворота. Долгие восемь лет в условиях блокады, несмотря на обстрелы и провокации неонацистов, вы защищали Донбасс и в сентябре 2022 года выразили непреклонную волю: быть вместе со своей Родиной – Россией", - указал Путин в поздравительной телеграмме в адрес жителей ДНР.
Он подчеркнул, что сегодня ДНР – полноправный субъект Российской Федерации.
"Вы по праву гордитесь своей историей, ратными и трудовыми традициями, героями, которые сражаются за родной край, с честью выполняют свой долг в ходе специальной военной операции. Благодаря поддержке всей страны, всего нашего народа в республике реализуются востребованные программы, направленные на укрепление экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей. Строятся и восстанавливаются дороги и дома, учреждения здравоохранения и образования, налаживается промышленное и сельскохозяйственное производство. Уверен, вместе мы обязательно добьёмся успеха, вернём мир на донецкую землю, решим самые сложные задачи. Вместе – победим!" - отметил Путин.
Президент России также поздравил жителей ЛНР.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с 10-й годовщиной образования Луганской Народной Республики. Она рождалась в сложное, драматичное время, когда в Киеве был совершён вооружённый государственный переворот. Власть захватили националисты, которые пытались заставить жителей Донбасса отречься от родного языка, истории, культуры. Несмотря на агрессивные действия неонацистов, вы не предали своих предков, не позволили перечеркнуть их ратные и трудовые подвиги, сохранили ту священную связь поколений, которая всегда является прочной основой для сплочённости и успешного развития. Люди горячо поддержали создание Луганской Народной Республики 11 мая 2014 года, а в сентябре 2022 года твёрдо выразили свою волю быть вместе со своей Родиной – Россией", - отметил Путин в поздравительной телеграмме.
Он указал, что сегодня ЛНР поддерживает и помогает вся Россия.
"Сегодня весь наш народ искренне поддерживает вас, вся страна помогает Луганской Народной Республике. За освобождение наших исторических земель, за независимость и безопасность Отечества мужественно сражаются участники специальной военной операции. Уверен, мы обязательно вернём мир на Донбасс, решим самые сложные задачи, построим и восстановим дороги и жилые дома, школы и больницы, учреждения здравоохранения, образования и культуры, промышленные предприятия. Вместе – победим!" - подчеркнул президент России.
последствия удара по Ровенькам - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
10:00
Удар по Ровенькам и Белгороду. Главное на Украине на утро 11 маяУкраина нанесла удар по Ровенькам из ATACMS. ВСУ несколько раз обстреляли Белгород
Ранее своих сограждан с праздником поздравил глава ДНР Денис Пушилин.
"Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с первым круглым юбилеем –10-й годовщиной референдума о независимости Донецкой Народной Республики! Это знаковое событие стало прологом того, что мы теперь участники исторического события на все времена – возвращения Донбасса в Россию, домой. С первых дней марта мы вспоминаем события Русской весны. Владимир Путин назвал её легендарной. Очень ёмкое определение! Когда Киев начал проводить антироссийскую политику, жители Донбасса сплоченно встали на защиту русской истории, русского языка и русской культуры – самих основ русской цивилизации и нашего существования. В референдуме 11 мая приняли участие жители всей бывшей Донецкой области, 89,7% высказались за государственную самостоятельность нашей Республики, чтобы отгородиться от киевского режима. С нуля были сформированы органы власти. Мы сохранили трудовые коллективы, возобновили работу основных промышленных предприятий. Мы воспитывали и учили детей, налаживали взаимодействие с российскими регионами и дружескими странами. А с каким трепетом каждый из нас получал российский паспорт! Каким судьбоносным стал для нас февраль 2022 года, когда Президент России подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик и договоры с Республиками Донбасса о дружбе, сотрудничестве и помощи. И, наконец, 30 сентября – день долгожданного воссоединения с Россией. Все эти вехи нашей жизни не были бы возможны, если бы не мужество и патриотизм, которые показали всему миру вы, дорогие земляки. Вы вернули Донбассу Россию, а России – Донбасс. С праздником! С днем рождения Республики!" - заявил Пушилин.
Поздравил ДНР с 10-летием провозглашения и глава ЛНР Леонид Пасечник.
"11 мая 2014 года вы сделали важный выбор: в ходе референдума высказались за самостоятельность и воссоединение с исторической Родиной – Россией. Такое же решение приняли жители Луганской Народной Республики. Десять лет назад мы вместе, плечом к плечу, встали на защиту русского языка, своих традиций и веры, на защиту справедливости. И не просто выстояли, но и достигли своей главной цели – на правах полноправных субъектов вошли в состав Российской Федерации. Теперь у нас началась новая жизнь – период восстановления и развития. Не сомневаюсь в том, что будущее республик будет успешным и благополучным, и мы сможем внести достойный вклад в процветание своей любимой страны", - заявил Пасечник.
Также поздравили жителей ДНР губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Десять лет тому назад — 11 мая — в ДНР и ЛНР прошли референдумы о самоопределении. На следующий день республики объявили свою независимость.
Утверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Вчера, 18:30
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Обстрелы
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 14 ударов.
На донецком направлении ВСУ осуществили 11 обстрелов, на горловском направлении — 1 обстрел, выпустив 39 единиц различных боеприпасов.
Поступили сведения о гибли 2 гражданских лиц, также ранения получили 2 гражданских лица. Огнём ВСУ были повреждены 17 жилых домостроений, 2 автомобиля и 1 мусоровоз и 1 объект гражданской инфраструктуры.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка 5 снарядов калибром 155 мм и один БпЛА-камикадзе.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 20 снарядов из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 4; Днепряны — 3; Великая Лепетиха — 3; Алёшки — 4; Новая Каховка — 6", - указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 23 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Маячка, Песчановка, Каховка, Новая Каховка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков с ночи сообщает у себя в телеграм-канале об усилившихся обстрелах украинскими военными этого региона России.
 
ХроникиЭксклюзивДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинДенис ПушилинЛеонид ПасечникДонбассЛуганская Народная Республика
 
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