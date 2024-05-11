https://ukraina.ru/20240511/1055011461.html
"У ТЯО есть три фактора воздействия". Макрон выступил с новыми угрозами в адрес России из-за Украины
"У ТЯО есть три фактора воздействия". Макрон выступил с новыми угрозами в адрес России из-за Украины - 11.05.2024 Украина.ру
"У ТЯО есть три фактора воздействия". Макрон выступил с новыми угрозами в адрес России из-за Украины
Европа должна быть готова сдержать Россию, если РФ "зайдёт слишком далеко" в конфликте на Украине. Об этом 11 мая заявил президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопросы пользователей соцсети Х
2024-05-11T14:46
2024-05-11T14:46
2024-05-11T14:46
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эммануэль макрон
европа
франция
ядерное оружие
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Ранее Макрон в интервью изданию Economist подтвердил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Киева. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Париже об возможной интервенции.Макрон выразил надежду, что Франции не придется вступать в боевые действия. По его словам, Франция является "не державой войны, а державой мира", однако если Европа хочет мира, необходимо "его защищать".Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Владимир Путин отдал приказ провести учения с применением тактического ядерного оружия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что маневры были спровоцированы угрозами Макрона и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, который заявил о праве Киева наносить удары западным оружием вглубь российской территории.По мнению политолога Алексея Самойлова, если у кого-то на Западе возникнет желание попутать берега, наш ответ будет настолько жестким, что у остальных сразу пропадет желание куда-то там заходить. Потому что у ядерного боеприпаса есть три фактора воздействия: взрывная волна огромной мощности, электромагнитный импульс и радиоактивное заражение местности.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, эммануэль макрон, европа, франция, ядерное оружие
Новости, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Европа, Франция, Ядерное оружие
"У ТЯО есть три фактора воздействия". Макрон выступил с новыми угрозами в адрес России из-за Украины
Европа должна быть готова сдержать Россию, если РФ "зайдёт слишком далеко" в конфликте на Украине. Об этом 11 мая заявил президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопросы пользователей соцсети Х
Ранее Макрон в интервью изданию Economist подтвердил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Киева. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Париже об возможной интервенции.
Макрон выразил надежду, что Франции не придется вступать в боевые действия. По его словам, Франция является "не державой войны, а державой мира", однако если Европа хочет мира, необходимо "его защищать".
"Вот почему мы должны вооружаться и именно поэтому мы должны быть сдерживающим фактором и быть убедительными по отношению к нашим противникам, говоря им: "Если вы зайдете слишком далеко и будете угрожать моим интересам и моей собственной безопасности, то я не исключаю вмешательства", - добавил президент.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Владимир Путин отдал приказ провести учения с применением тактического ядерного оружия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что маневры были спровоцированы угрозами Макрона и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, который заявил о праве Киева наносить удары западным оружием вглубь российской территории.
По мнению политолога Алексея Самойлова, если у кого-то на Западе возникнет желание попутать берега, наш ответ будет настолько жестким, что у остальных сразу пропадет желание куда-то там заходить. Потому что у ядерного боеприпаса есть три фактора воздействия: взрывная волна огромной мощности, электромагнитный импульс и радиоактивное заражение местности.