"У ТЯО есть три фактора воздействия". Макрон выступил с новыми угрозами в адрес России из-за Украины - 11.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240511/1055011461.html
"У ТЯО есть три фактора воздействия". Макрон выступил с новыми угрозами в адрес России из-за Украины
"У ТЯО есть три фактора воздействия". Макрон выступил с новыми угрозами в адрес России из-за Украины - 11.05.2024 Украина.ру
"У ТЯО есть три фактора воздействия". Макрон выступил с новыми угрозами в адрес России из-за Украины
Европа должна быть готова сдержать Россию, если РФ "зайдёт слишком далеко" в конфликте на Украине. Об этом 11 мая заявил президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопросы пользователей соцсети Х
2024-05-11T14:46
2024-05-11T14:46
новости
россия
украина
эммануэль макрон
европа
франция
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/02/1040436505_0:0:3292:1851_1920x0_80_0_0_d36b9747ab26b9279bd05f5831a653db.jpg.webp
Ранее Макрон в интервью изданию Economist подтвердил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Киева. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Париже об возможной интервенции.Макрон выразил надежду, что Франции не придется вступать в боевые действия. По его словам, Франция является "не державой войны, а державой мира", однако если Европа хочет мира, необходимо "его защищать".Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Владимир Путин отдал приказ провести учения с применением тактического ядерного оружия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что маневры были спровоцированы угрозами Макрона и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, который заявил о праве Киева наносить удары западным оружием вглубь российской территории.По мнению политолога Алексея Самойлова, если у кого-то на Западе возникнет желание попутать берега, наш ответ будет настолько жестким, что у остальных сразу пропадет желание куда-то там заходить. Потому что у ядерного боеприпаса есть три фактора воздействия: взрывная волна огромной мощности, электромагнитный импульс и радиоактивное заражение местности.
россия
украина
европа
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/02/1040436505_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_da6c6c7831449ee560b505d9d55559c0.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, эммануэль макрон, европа, франция, ядерное оружие
Новости, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Европа, Франция, Ядерное оружие

"У ТЯО есть три фактора воздействия". Макрон выступил с новыми угрозами в адрес России из-за Украины

14:46 11.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Европа должна быть готова сдержать Россию, если РФ "зайдёт слишком далеко" в конфликте на Украине. Об этом 11 мая заявил президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопросы пользователей соцсети Х
Ранее Макрон в интервью изданию Economist подтвердил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Киева. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Париже об возможной интервенции.
Макрон выразил надежду, что Франции не придется вступать в боевые действия. По его словам, Франция является "не державой войны, а державой мира", однако если Европа хочет мира, необходимо "его защищать".
"Вот почему мы должны вооружаться и именно поэтому мы должны быть сдерживающим фактором и быть убедительными по отношению к нашим противникам, говоря им: "Если вы зайдете слишком далеко и будете угрожать моим интересам и моей собственной безопасности, то я не исключаю вмешательства", - добавил президент.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Владимир Путин отдал приказ провести учения с применением тактического ядерного оружия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что маневры были спровоцированы угрозами Макрона и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, который заявил о праве Киева наносить удары западным оружием вглубь российской территории.
По мнению политолога Алексея Самойлова, если у кого-то на Западе возникнет желание попутать берега, наш ответ будет настолько жестким, что у остальных сразу пропадет желание куда-то там заходить. Потому что у ядерного боеприпаса есть три фактора воздействия: взрывная волна огромной мощности, электромагнитный импульс и радиоактивное заражение местности.
 
НовостиРоссияУкраинаЭммануэль МакронЕвропаФранцияЯдерное оружие
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:46"У ТЯО есть три фактора воздействия". Макрон выступил с новыми угрозами в адрес России из-за Украины
14:07Взятые деревни и уничтоженная техника. Минобороны отчиталось о трофеях армии России на пути к Харькову
13:29Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом сделала первый шаг, чтобы за лето отрезать ВСУ от Днепра
13:00Десятилетие республик Донбасса, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 мая
12:58Александр Тиханский: Официально белорусских военных в зоне СВО нет, но некоторые "берут отпуск"
12:09Александр Матюшин: Референдум в ДНР прошел под пулями, все надеялись, что Россия не бросит
12:08"Вокруг Булгакова": особняк Тимура Иванова
11:44Когда начнётся массовое бегство? "Варяг" Матюшин о противостоянии Донбасса – с первых дней войны и сейчас
10:49Артиллерия больше не нужна? Военный эксперт о том, как русские ФАБы доломают оставшееся сопротивление ВСУ
10:00Удар по Ровенькам и Белгороду. Главное на Украине на утро 11 мая
09:16Возьмут или не возьмут? Стало известно, что началось в США, когда они узнали, что Россия пошла на Харьков
08:00Как Бессарабия стала полноценной частью России
07:15Конец эпопеи в Авдеевке: эксперт рассказал, как ВС РФ слаженно зачистили ВСУ в Бердычах и Семеновке
07:00Что под брюхом у F-16? Леонков объяснил, почему Россия решила туда не заглядывать
06:45"50 тысяч остались без конечностей": эксперт назвал огромную цифру безвозвратных потерь солдат ВСУ
06:31Если клан Обамы снова придет к власти, конфликт на Украине сильно изменится - американский политолог
06:15"Отряды блуждали в тумане войны": Поликарпов рассказал о героических боях за Славянск и Саур-Могилу
05:59"Зона смерти": Пинчук о том, как ВСУ сорвали стратегический успех России под Авдеевкой
05:44"По этой схеме будет зачищен за пару месяцев": эксперт раскрыл, как ВС РФ могут выдавить из Харькова ВСУ
05:28Политический аналитик: объявление в розыск Зеленского и Порошенко - символический шаг
Лента новостейМолния