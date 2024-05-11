Наступление на Харьков началось. Ветеран Чечни о "балконе" ВСУ, который нужно иметь в виду России - 11.05.2024 Украина.ру
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Наступление на Харьков началось. Ветеран Чечни о "балконе" ВСУ, который нужно иметь в виду России
Наступление на Харьков началось. Ветеран Чечни о "балконе" ВСУ, который нужно иметь в виду России - 11.05.2024 Украина.ру
Наступление на Харьков началось. Ветеран Чечни о "балконе" ВСУ, который нужно иметь в виду России
Если мы начнем окружать Харьков, над нами будет нависать Сумской балкон. Сумы нельзя оставлять в тылу. Значит, и на Сумском направлении российскому командованию тоже нужно будет что-то предпринять. Об этом рассказал ветеран Первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь в интервью изданию Украина.ру
2024-05-11T17:57
2024-05-11T17:57
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Ранее в Минобороны РФ официально подтвердили, что подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.Во-первых, ВСУ будет удобно контратаковать нас со стороны Великой Писаревки. Во-вторых, ВСУ могут попытаться ударить по российским территориям в районе Теткино, как это было в случае с Белгородской области, констатировал эксперт.Чтобы растащить Сумскую группировку ВСУ, теоретически армия России может ударить в районе Глухова, Путивля, Белополья и Ворожбы (нашей стороны это Теткино и Севск (Курской области) и часть Брянщины", уточнил он.Мы уже заходили на Украину в этих местах в начале СВО. Противник снова к этому готовится и строит там линии обороны. Насколько они будут готовы – вопрос. Но нельзя недооценивать врага. Легко не будет, заключил собеседник издания.
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новости, харьков, россия, вооруженные силы украины, сво, сумы, украина
Новости, Харьков, Россия, Вооруженные силы Украины, СВО, Сумы, Украина

Наступление на Харьков началось. Ветеран Чечни о "балконе" ВСУ, который нужно иметь в виду России

17:57 11.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 58 омпбр / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 58 омпбр / Генеральний штаб ЗСУ
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Если мы начнем окружать Харьков, над нами будет нависать Сумской балкон. Сумы нельзя оставлять в тылу. Значит, и на Сумском направлении российскому командованию тоже нужно будет что-то предпринять. Об этом рассказал ветеран Первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь в интервью изданию Украина.ру
Ранее в Минобороны РФ официально подтвердили, что подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
Во-первых, ВСУ будет удобно контратаковать нас со стороны Великой Писаревки. Во-вторых, ВСУ могут попытаться ударить по российским территориям в районе Теткино, как это было в случае с Белгородской области, констатировал эксперт.
"Сумы – это большой город и важный транспортный центр. Рядом с ними есть Конотоп, где соединяется много железных и шоссейных дорог. Даже если мы пойдем только на Харьков, надо в любом случае держать в уме, что ВСУ будут нас контратаковать с того направления. Они просто так не бросят город в окружении", - подчеркнул Кутырь.
Чтобы растащить Сумскую группировку ВСУ, теоретически армия России может ударить в районе Глухова, Путивля, Белополья и Ворожбы (нашей стороны это Теткино и Севск (Курской области) и часть Брянщины", уточнил он.
Мы уже заходили на Украину в этих местах в начале СВО. Противник снова к этому готовится и строит там линии обороны. Насколько они будут готовы – вопрос. Но нельзя недооценивать врага. Легко не будет, заключил собеседник издания.
 
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17:57Наступление на Харьков началось. Ветеран Чечни о "балконе" ВСУ, который нужно иметь в виду России
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