https://ukraina.ru/20240511/1055013684.html

Наступление на Харьков началось. Ветеран Чечни о "балконе" ВСУ, который нужно иметь в виду России

Наступление на Харьков началось. Ветеран Чечни о "балконе" ВСУ, который нужно иметь в виду России - 11.05.2024 Украина.ру

Наступление на Харьков началось. Ветеран Чечни о "балконе" ВСУ, который нужно иметь в виду России

Если мы начнем окружать Харьков, над нами будет нависать Сумской балкон. Сумы нельзя оставлять в тылу. Значит, и на Сумском направлении российскому командованию тоже нужно будет что-то предпринять. Об этом рассказал ветеран Первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь в интервью изданию Украина.ру

2024-05-11T17:57

2024-05-11T17:57

2024-05-11T17:57

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Ранее в Минобороны РФ официально подтвердили, что подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.Во-первых, ВСУ будет удобно контратаковать нас со стороны Великой Писаревки. Во-вторых, ВСУ могут попытаться ударить по российским территориям в районе Теткино, как это было в случае с Белгородской области, констатировал эксперт.Чтобы растащить Сумскую группировку ВСУ, теоретически армия России может ударить в районе Глухова, Путивля, Белополья и Ворожбы (нашей стороны это Теткино и Севск (Курской области) и часть Брянщины", уточнил он.Мы уже заходили на Украину в этих местах в начале СВО. Противник снова к этому готовится и строит там линии обороны. Насколько они будут готовы – вопрос. Но нельзя недооценивать врага. Легко не будет, заключил собеседник издания.

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новости, харьков, россия, вооруженные силы украины, сво, сумы, украина