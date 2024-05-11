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У ВСУ из-за Харькова активизировалась авиация. Военный эксперт о том, куда наведаются ВКС РФ
У ВСУ из-за Харькова активизировалась авиация. Военный эксперт о том, куда наведаются ВКС РФ - 11.05.2024 Украина.ру
У ВСУ из-за Харькова активизировалась авиация. Военный эксперт о том, куда наведаются ВКС РФ
После того, как ВС РФ начали активные наступательные действия на севере Харьковской области, ВСУ на этом направлении впервые применили авиацию. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2024-05-11T17:03
2024-05-11T17:03
2024-05-11T17:03
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Ранее в Минобороны РФ официально подтвердили, что подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.Украинские штурмовики взлетели с аэродрома Мирогород под Полтавой, где в советское время стояли наши "тактики" и "стратеги", выпустив аналог наших корректируемых авиабомб. Наши пять таких бомб сбили на подлете к Белгороду, отметил эксперт.Украинская пропаганда сейчас нагоняет жути, говоря о чудовищных потерях российской армии. Конечно, потери у нас есть. Есть подбитая техника, которую ВСУ достали в момент выдвижения на позиции. Но потери врага на порядок выше. И Харьков наши "умные" бомбы по-прежнему достают, заключил собеседник издания.
харьков
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьков, россия, вооруженные силы украины, сво, аэродромы, полтава, днепропетровск, авиация
Новости, Харьков, Россия, Вооруженные силы Украины, СВО, аэродромы, Полтава, Днепропетровск, авиация
У ВСУ из-за Харькова активизировалась авиация. Военный эксперт о том, куда наведаются ВКС РФ
После того, как ВС РФ начали активные наступательные действия на севере Харьковской области, ВСУ на этом направлении впервые применили авиацию. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Ранее в Минобороны РФ официально подтвердили, что подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
Украинские штурмовики взлетели с аэродрома Мирогород под Полтавой, где в советское время стояли наши "тактики" и "стратеги", выпустив аналог наших корректируемых авиабомб. Наши пять таких бомб сбили на подлете к Белгороду, отметил эксперт.
"Наши ВКС этот аэродром обрабатывали и так. Сейчас огневое воздействие на него должно усилиться. Как и на аэродром возле Днепропетровска. Миргород и Днепропетровск – это две точки, с которых украинская авиация еще может работать", - констатировал Алехин.
Украинская пропаганда сейчас нагоняет жути, говоря о чудовищных потерях российской армии. Конечно, потери у нас есть. Есть подбитая техника, которую ВСУ достали в момент выдвижения на позиции. Но потери врага на порядок выше. И Харьков наши "умные" бомбы по-прежнему достают, заключил собеседник издания.