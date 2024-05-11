"Вокруг Булгакова": особняк Тимура Иванова
© Фото : коллаж Украина.ру
© Фото : коллаж Украина.ру
Скандальным событием недавнего времени стал арест заместителя министра обороны России Тимура Иванова. В его доме, по адресу Чистый переулок, 4, был проведён обыск. Некоторые СМИ сообщил, что "по мнению исследователей творчества Булгакова, именно в этом доме жил мастер из романа писателя", чем озадачили автора – среди адресов Булгакова этого нет
Вариантов расположения "подвальчика мастера" всего два.
Во-первых, это Плотников переулок, дом 10/28 – там некоторое время жил друг Булгакова Павел Сергеевич Попов. Мнение о том, что описан именно этот подвал, подтверждено авторитетом самого Попова (первого биографа писателя), а также Любови Евгеньевны Белозерской и Елены Сергеевны Булгаковой – второй и третьей жён соответственно. В конце концов, Плотников переулок упомянут в одной из ранних редакций романа.
Во-вторых, и этот вариант сейчас признан каноническим, это подвальчик в доме Топлениновых, по адресу Мансуровский переулок, 9. Булгаков там гостил, ночевал и даже работал – как раз над романом "Мастер и Маргарита".
Отметим, что эти две версии полностью исчерпывающие, поскольку Булгаков описывал только те места, где бывал сам, хотя, в рамках художественной правды, мог позволить себе передвинуть с места на место дом, или, например, добавить колонну на портике церкви…
Поэтому, например, адрес Сивцев Вражек, 45/26 (на углу Денежного переулка), рассматриваться всерьёз не может. Единственное основание, позволяющие причислить его к булгаковским местам, состоит в том, что с этого дома рисовал домик мастера замечательный график Гариф Басыров. При всём уважении – так себе основаньице.
11 апреля 2021, 07:00"Вокруг Булгакова"«Вокруг Булгакова»: подвальчик мастераСо стороны Остоженки Мансуровский переулок сразу привлекает внимание удивительной архитектурой построенного в начале XX века доходного дома Лоськова. В котором сейчас находится посольство Сирии. А сделав ещё несколько шагов по переулку вы увидите небольшой деревянный домик, за забором которого скрывается легенда
Тем не менее, дом бригадирши Волконской имеет определённые права считаться булгаковским адресом. Этот дом он отлично знал просто потому, что жил рядом.
Прежде всего надо вспомнить, что дом №1 по Чистому (в прошлом – Обухову) переулку, это одновременно дом №24 по Пречистенке. Дом хорошо известен по повести "Собачье сердце", в котором он выведен под именем "калабуховского". В этом доме жил дядя Булгакова Николай Михайлович Покровский. Тут же он принимал пациентов, а в другой комнате принимал пациентов его брат Михаил Михайлович. На визитках у них были разные адреса – у одного Пречистенка, у другого – Чистый переулок.
Ну и самое главное, с ноября 1924 по июнь 1926 года Булгаков проживал в Чистом переулке, 9. Собственно, по этому адресу находилась целая усадьба, состоявшая из нескольких флигелей, из которых уцелел (без сохранения планировки), только фасадный. Булгаковы же жили в двухэтажной деревянной постройке во дворе.
Л.Е. Белозерская: "Мы живем в покосившемся флигельке во дворе дома № 9 по Обухову, ныне Чистому переулку… Дом свой мы зовем "голубятней". Это наш первый совместный очаг".
С "Мастером и Маргаритой" этот адрес не связан (работу над романом он начал гораздо позже – в 1929 году). Здесь же были написаны пьесы "Белая гвардия" и "Зойкина квартира", повесть "Собачье сердце". В это время Булгаков опубликовал "Записки юного врача".
23 февраля 2021, 17:32"Вокруг Булгакова"«Вокруг Булгакова»: Калабуховский дом и вокруг негоДом профессора Преображенского из «Собачьего сердца» и, вероятно, дом профессора Персикова из «Роковых яиц» писался Михаилом Булгаковым с дома, где проживал его дядя по материнской линии – доктор Николай Михайлович Покровский. Дом этот существует по сей день и снабжён соответствующей табличкой
7 мая 1926 года в этой квартире агенты ОГПУ провели обыск: забрали у Булгакова рукопись "Собачьего сердца" и его дневники.
Л.Е. Белозерская очень переживала по поводу нервной реакции писателя, но он только пошутил: "Ну, Любаша, если твои кресла выстрелят, я не отвечаю. (Кресла были куплены мной на складе бесхозной мебели по 3 руб. 50 коп. за штуку.) И на нас обоих напал смех. Может быть, и нервный".
Несколько лет подряд Булгаков писал письма в вышестоящие инстанции (председателю СНК в июне 1926 года и др.), обращался за помощью к Горькому, переписывался с Е.П. Пешковой.
Рукописи ему вернули только в 1929 году. "Собачье сердце" сохранилось, дневники он уничтожил и более никогда не вёл, но, при этом, они парадоксальным образом сохранились – в ОГПУ с них сделали копию, которая и осталась в архиве.
Дом №4 до революции входил в усадьбу "железнодорожного короля" фон Мекка.
© Василий СтоякинДом Волконской в Чистом переулке
© Василий Стоякин
Дом Волконской в Чистом переулке
Вообще на этом участке в 1821 году был возведён одноэтажный каменный дом в стиле ампир с деревянным мезонином для бригадирши Софьи Волконской. Сам район между Пречистенкой и Арбатом назывался Староконюшенным – с XVII века тут находилась царская Конюшенная слобода. В XVIII веке её перенесли, а земли были заняты дворянскими усадьбами, который почти полностью выгорели в 1812 году (особняк Селезнёвых-Хрущовых, в котором находится московский музей А.С. Пушкина, – редкое исключение).
Первое изображение здания относится к 1834 году – у него был шестиколонный портик, мезонин с балконом, богатый лепной декор. Позже, правда, здание неоднократно перестраивалось. В основном – в сторону упрощения. В ноябре 1896 года усадьбу приобрела семья фон Мекк. Затем дом поменял ещё несколько владельцев.
Судя по всему, уже в булгаковские времена здание было лишено портика, балкона и почти всего декора, но, естественно, сохранило довольно высокий цокольный этаж (для подвальчика мастера он, всё же, слишком высок).
Особняк Волконской в Чистом переулке в 1980-х
Особняк Волконской в Чистом переулке в 1980-х
Дом дважды реставрировали – в 1980-х годах ему вернули внешний вид по плану 1834 года, а в 2019 году полностью восстановили. По официальному назначению и по фото интерьеров (частично восстановленных) это бизнес-центр, а не жилой дом.
Никаких данных относительно того, что Булгаков бывал в этом доме вообще и в цокольном этаже в частности, нет. Чего нельзя сказать о другом доме усадьбы фон Мекк, которые рядом со старинным особняком построили новый доходный дом.
Дом по адресу Чистый переулок, 6, был построен в 1913 году по проекту архитектора А.Н. Зелигсона. Здесь жил Яков Шапиро — известный зубной врач, лечивший Исаака Бабеля, Максима Горького, Иосифа Сталина, ну и Булгакова тоже. Принимал он, по обыкновению, дома, но основное место работы у него было в кремлёвской поликлинике.
12 февраля 2023, 03:52"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": Пречистенка
Дом №10 по переулку носит имя "доходного дома наследников Циркунова". Он был построен в 1909 или 1910 годах в неоготическом стиле и поэтому иногда считается одним из прототипов домика Маргариты. Честно говоря, тут логика сильно натянутая – всё же речь идёт не об особняке, а о доходном доме.
Так или иначе, но сенсацию можно считать несостоявшейся – дом в Чистом переулке имеет не больше оснований считаться прототипом "подвала мастера", чем любой другой, в подобных же послепожарных усадьбах, которых сохранилось довольно много Пречистенской набережной и Арбатом.