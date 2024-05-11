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"Вокруг Булгакова": особняк Тимура Иванова

"Вокруг Булгакова": особняк Тимура Иванова - 11.05.2024 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": особняк Тимура Иванова

Скандальным событием недавнего времени стал арест заместителя министра обороны России Тимура Иванова. В его доме, по адресу Чистый переулок, 4, был проведён обыск. Некоторые СМИ сообщил, что "по мнению исследователей творчества Булгакова, именно в этом доме жил мастер из романа писателя", чем озадачили автора – среди адресов Булгакова этого нет

2024-05-11T12:08

2024-05-11T12:08

2024-05-11T12:08

"вокруг булгакова"

эксклюзив

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михаил булгаков

москва

архитектура

русская литература

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Вариантов расположения "подвальчика мастера" всего два.Во-первых, это Плотников переулок, дом 10/28 – там некоторое время жил друг Булгакова Павел Сергеевич Попов. Мнение о том, что описан именно этот подвал, подтверждено авторитетом самого Попова (первого биографа писателя), а также Любови Евгеньевны Белозерской и Елены Сергеевны Булгаковой – второй и третьей жён соответственно. В конце концов, Плотников переулок упомянут в одной из ранних редакций романа.Во-вторых, и этот вариант сейчас признан каноническим, это подвальчик в доме Топлениновых, по адресу Мансуровский переулок, 9. Булгаков там гостил, ночевал и даже работал – как раз над романом "Мастер и Маргарита".Отметим, что эти две версии полностью исчерпывающие, поскольку Булгаков описывал только те места, где бывал сам, хотя, в рамках художественной правды, мог позволить себе передвинуть с места на место дом, или, например, добавить колонну на портике церкви…Поэтому, например, адрес Сивцев Вражек, 45/26 (на углу Денежного переулка), рассматриваться всерьёз не может. Единственное основание, позволяющие причислить его к булгаковским местам, состоит в том, что с этого дома рисовал домик мастера замечательный график Гариф Басыров. При всём уважении – так себе основаньице.Тем не менее, дом бригадирши Волконской имеет определённые права считаться булгаковским адресом. Этот дом он отлично знал просто потому, что жил рядом.Прежде всего надо вспомнить, что дом №1 по Чистому (в прошлом – Обухову) переулку, это одновременно дом №24 по Пречистенке. Дом хорошо известен по повести "Собачье сердце", в котором он выведен под именем "калабуховского". В этом доме жил дядя Булгакова Николай Михайлович Покровский. Тут же он принимал пациентов, а в другой комнате принимал пациентов его брат Михаил Михайлович. На визитках у них были разные адреса – у одного Пречистенка, у другого – Чистый переулок.Ну и самое главное, с ноября 1924 по июнь 1926 года Булгаков проживал в Чистом переулке, 9. Собственно, по этому адресу находилась целая усадьба, состоявшая из нескольких флигелей, из которых уцелел (без сохранения планировки), только фасадный. Булгаковы же жили в двухэтажной деревянной постройке во дворе.Л.Е. Белозерская: "Мы живем в покосившемся флигельке во дворе дома № 9 по Обухову, ныне Чистому переулку… Дом свой мы зовем "голубятней". Это наш первый совместный очаг".С "Мастером и Маргаритой" этот адрес не связан (работу над романом он начал гораздо позже – в 1929 году). Здесь же были написаны пьесы "Белая гвардия" и "Зойкина квартира", повесть "Собачье сердце". В это время Булгаков опубликовал "Записки юного врача".7 мая 1926 года в этой квартире агенты ОГПУ провели обыск: забрали у Булгакова рукопись "Собачьего сердца" и его дневники.Л.Е. Белозерская очень переживала по поводу нервной реакции писателя, но он только пошутил: "Ну, Любаша, если твои кресла выстрелят, я не отвечаю. (Кресла были куплены мной на складе бесхозной мебели по 3 руб. 50 коп. за штуку.) И на нас обоих напал смех. Может быть, и нервный".Несколько лет подряд Булгаков писал письма в вышестоящие инстанции (председателю СНК в июне 1926 года и др.), обращался за помощью к Горькому, переписывался с Е.П. Пешковой.Рукописи ему вернули только в 1929 году. "Собачье сердце" сохранилось, дневники он уничтожил и более никогда не вёл, но, при этом, они парадоксальным образом сохранились – в ОГПУ с них сделали копию, которая и осталась в архиве.Дом №4 до революции входил в усадьбу "железнодорожного короля" фон Мекка.Вообще на этом участке в 1821 году был возведён одноэтажный каменный дом в стиле ампир с деревянным мезонином для бригадирши Софьи Волконской. Сам район между Пречистенкой и Арбатом назывался Староконюшенным – с XVII века тут находилась царская Конюшенная слобода. В XVIII веке её перенесли, а земли были заняты дворянскими усадьбами, который почти полностью выгорели в 1812 году (особняк Селезнёвых-Хрущовых, в котором находится московский музей А.С. Пушкина, – редкое исключение).Первое изображение здания относится к 1834 году – у него был шестиколонный портик, мезонин с балконом, богатый лепной декор. Позже, правда, здание неоднократно перестраивалось. В основном – в сторону упрощения. В ноябре 1896 года усадьбу приобрела семья фон Мекк. Затем дом поменял ещё несколько владельцев.Судя по всему, уже в булгаковские времена здание было лишено портика, балкона и почти всего декора, но, естественно, сохранило довольно высокий цокольный этаж (для подвальчика мастера он, всё же, слишком высок).Дом дважды реставрировали – в 1980-х годах ему вернули внешний вид по плану 1834 года, а в 2019 году полностью восстановили. По официальному назначению и по фото интерьеров (частично восстановленных) это бизнес-центр, а не жилой дом.Никаких данных относительно того, что Булгаков бывал в этом доме вообще и в цокольном этаже в частности, нет. Чего нельзя сказать о другом доме усадьбы фон Мекк, которые рядом со старинным особняком построили новый доходный дом.Дом по адресу Чистый переулок, 6, был построен в 1913 году по проекту архитектора А.Н. Зелигсона. Здесь жил Яков Шапиро — известный зубной врач, лечивший Исаака Бабеля, Максима Горького, Иосифа Сталина, ну и Булгакова тоже. Принимал он, по обыкновению, дома, но основное место работы у него было в кремлёвской поликлинике.Дом №10 по переулку носит имя "доходного дома наследников Циркунова". Он был построен в 1909 или 1910 годах в неоготическом стиле и поэтому иногда считается одним из прототипов домика Маргариты. Честно говоря, тут логика сильно натянутая – всё же речь идёт не об особняке, а о доходном доме.Так или иначе, но сенсацию можно считать несостоявшейся – дом в Чистом переулке имеет не больше оснований считаться прототипом "подвала мастера", чем любой другой, в подобных же послепожарных усадьбах, которых сохранилось довольно много Пречистенской набережной и Арбатом.

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эксклюзив, тимур иванов, михаил булгаков, москва, архитектура, русская литература