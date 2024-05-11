https://ukraina.ru/20240511/1055011585.html

СВО на минувшей неделе. Россия начинает давить под Харьковом, а Украина превращается в Германию 1944 года

СВО на минувшей неделе. Россия начинает давить под Харьковом, а Украина превращается в Германию 1944 года - 11.05.2024 Украина.ру

СВО на минувшей неделе. Россия начинает давить под Харьковом, а Украина превращается в Германию 1944 года

На линии фронта в последние дни наблюдается своеобразная форма динамического равновесия

2024-05-11T15:34

2024-05-11T15:34

2024-05-11T15:39

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геннадий алехин

сво

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Динамического — в том смысле, что после нашего стремительного броска на Очеретино противник теряет позицию за позицией и село за селом, не имея или, вернее, не получая возможности зацепиться.Равновесия — в том, что отползает противник неуклонно и изо дня в день примерно одним и тем же темпом. Это максимум, на что хватает сжигаемого им ресурса. И у их говорящих голов на языке все чаще появляется осознание тревоги.Сейчас на линии боевого соприкосновения самая угрожающая для ВСУ ситуация с начала полномасштабного конфликта. Такое мнение высказал, например, замкомандира 3 штурмовой бригады Максим Жорин."В 2022 году мы увидели несовременную русскую армию, "чмонь" и недостаточное количество офицеров с боевым опытом. Но сегодня перед нами уже совсем другая армия, потому что враг учится и развивается. Мы потеряли много времени, тянули с мобилизацией, а враг готовился к новому этапу продвижения войск. Мы не знаем точных сценариев – Харьков, Юг, Донбасс или все вместе, еще и с определенными наступательными действиями на границе. Но к наступлению они готовятся", – написал Жорин.Тем временем подразделения российской армии зачищают территорию к северу от Очеретино и к западу от Архангельского. После его освобождения наши штурмовики двигаются в сторону Калиново, подбираясь с юго-запада. Это село с нескольких сторон окружено водоемами, наши их обходят, зачищая позиции ВСУ. Западнее Очеретино ВС России приблизились к Новоалександровке.По некоторым данным, войска противника полностью выведены из Новоалександровки. На этом участке у ВСУ нет оборонительных позиций, поскольку они не были построены, поэтому ВСУ отступили еще дальше. Южнее наши передовые части вышли на окраины Новопокровского. Освобождение этого села откроет путь к Новоселовке-первой и Уманскому.Пока же ВСУ бьются западнее Семеновки и Бердычей, минируя поля и используя дроны, стараясь замедлить движение наших войск. Выход со стороны Новоселовки-первой и Новопокровского позволит нашим зайти в тыл этим частям ВСУ. В самом Уманском и Нетайлово идут тяжелые встречные бои за каждый дом. На этом участке фронта наша авиация активно готовит продвижение на север, обрабатывая село Новгородское (Нью-Йорк), где стоят резервы ВСУ.Российская армия выбила украинских боевиков из Новокалиново на Кураховском направлении. "Наши бойцы с боями выбили противника из населённого пункта Новокалиново на Авдеевском направлении", — сообщает оборонное ведомство Российской Федерации. В Красногоровке продолжаются активные штурмовые действия в районе Огнеупорного завода, а также в районе ул. Маяковского, Ломоносова и Советской. Наступление штурмовиков активно поддерживает ВКС, РСЗО и тяжёлая артиллерия. Штурмовые подразделения резким ударом с востока, обрушили оборону противника и подошли вплотную к Центральной больницеАртемовское направление. Российские войска также продолжили наступательные действия восточнее Часова Яра в районе Нового микрорайона и Ивановского, к юго-западу в районе Клещеевки и Андреевки и к югу от Часова Яра в районе Шумов и Ню-Йорка. Наши штурмовики используют танки и бронетехнику со сварными металлическими пластинами для дополнительной защиты (в просторечии их называют "танками-черепахами") и регулярно атакуют противника на рассвете и в сумерках, не давая ему опомниться. Тяжелые бои продолжаются у канала Северский Донец в районе Часов Яра.Утром 9 мая вооруженные силы Российской Федерации в составе отдельных подразделений 40-й бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот) на границе ДНР и Запорожской области продвинулись на 500 метров в глубину к юго-западу от Урожайного. А подразделения 60-й мотострелковой бригады вошли в Старомайорское (к югу от Большой Новоселовки) и захватили половину населенного пункта. Подразделения группировки "Восток" ранее форсировали речку Мокрые Ялы и приступили к штурму Урожайного, серьёзно продвинувшись в посёлке. На западном направлении Запорожской области российские войска продвинулись на 700 метров в глубину от юго-восточного Работино.Херсонское направление. Продолжаются позиционные бои на восточном левобережье Херсонской области, в том числе в районе Крынок. Наши штурмовики ежедневно атакуют, пересекая дельту реки Днепр, приближаясь к острову Нестрига на водных мотоциклах. Глава Херсонской администрации Владимир Сальдо заявил, что к вечеру 8 мая российские войска установили контроль над неустановленными островами на реке Днепр.Харьковское направление. Российский флаг над небольшим селом Кисловка в Харьковской области появился после ожесточенных боев за этот поселок, в котором ВСУ пытались держать оборону. Триколор водрузили передовые штурмовые отряды 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии российской группировки войск "Запад".Киев не спешил признавать потерю Кисловки, не спешило рапортовать об освобождении и командование ВС РФ. И вот теперь, после основательной зачистки села от остатков украинских войск, стало очевидно — населенный пункт под полным контролем армии РФ.В географии продвижения российской армии в ходе СВО звучат названия населенных пунктов, которые не особо были известны населению и на самой Украине. Вот точно, ни в Киеве, ни во Львове про ту же Синьковку, как и Кисловку с Котляровкой, никто не слыхивал. Там и про свой Бахмут, который на самом деле Артемовск, узнали после начала боев за этот город. Сейчас эти села уже на слуху.Да, это несомненный успех, несмотря на малоприметность этого поселка, где российские штурмовые отряды дали "под дых" подразделениям теробороны, которые ограничены в силах и средствах. ВСУ здесь пытались отчаянно сопротивляться и перебрасывать резервы, оголяя другие участки фронта. Потеря Кисловки, которую освободили ВС РФ, означает и одновременное освобождение соседней Котляровки, а это полная нейтрализация противника на данном направлении.Впрочем, ситуация может быть двоякой. Бесспорно, ВСУ будут здесь контратаковать в направлении как Кисловки, так Синьковки, и даже попытаются их отбить. Если не получится, будут “ложиться костями”, чтобы удержать этот рубеж. Это село может служить отвлекающим маневром нашей армии, которая способна совершить прорыв через железнодорожную станцию Сеньково.И мы понимаем, и они, ВСУ, понимают, что Купянск является прямым путем на Харьков. Соответственно, и усилия с двух сторон будут прилагаться значительные , чтобы добиться успеха. У российских войск преимуществ значительно больше, значит, и результат будет закономерным — с прорывом.В ночь на 10 мая усилилась динамика севернее Харькова. Части и подразделения группировки войск "Север" нанесли мощные огневые удары по населенным пунктам, расположенным вблизи государственной границы с Белгородской областью. Поражались места временной дислокации ВСУ, склады с боеприпасами, огневые позиции РСЗО в районе Волчанска, Чугуева, Дергачей, Липцев, Русской Лозовой. Штурмовые и разведывательные подразделения нашей группировки войск на нескольких участках провели разведку боем.Сегодня министерство обороны сообщило о взятии пяти населённых пунктов, находящихся как раз на этих направлениях — в сторону Липцев и в сторону Волчанска. Важно отметить, что в условиях информационного противоборства, чтобы не торопиться и не бежать впереди паровоза, как это делают некоторые блогеры, нужно руководствоваться только официальной информацией. Всё, такая информация поступила.Почему были выбраны именно эти направления? В ходе вчерашних боёв и по сведениям разведки стало понятно, что основная, первая линия обороны ВСУ находится именно в районе населённых пунктов Волчанск, Чугуев, Липцы, Слатино и Деркачи. Кстати, именно оттуда они наносили и продолжают наносить удары из РСЗО по Белгородской области.Следующая боевая задача, очевидна, будет связана с Чугуевом, Волчанском, на подступах к которому уже идут бои, и с направлением на Липцы, на окраины которого уже вышли российские подразделения.В целом наступательные действия продолжаются, равно как и огневое поражение военных и промышленных объектов противника севернее и южнее Харькова. Но противник огрызается.Сырский не зря ещё две недели назад запустил в этот район пять бригад. Сейчас эти бригады выдвинулись как раз на линии обороны, которые находятся вокруг Харькова. Ситуация меняется с каждым часом, динамика усиливается — в первую очередь, с нашей стороны.По Украине на минувшей неделе наносились удары дронами, крылатыми и баллистическими ракетами. "Укрэнерго" заявляет, что ВС РФ били по энергетике в Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Полтавской областях. Есть повреждения объектов генерации.Стоит отметить, что наши разведывательные дроны научились преодолевать украинскую систему РЭБ, и теперь массово залетают в тыл ВСУ на расстояние от 30 до 100 километров. "Орлан", Zala и Supercam наводят на цель ракеты и артиллерию. "Орланы" корректируют дальнобойные снаряды "Краснополь", Zala – дроны-камикадзе "Ланцет", а Supercam – ракеты "Искандер" и дальнобойные РСЗО типа "Смерч" или "Торнадо-С".После провала прошлогоднего контрнаступления и освобождения российскими войсками Авдеевки, которая долгие годы являлась главным укрепрайоном ВСУ на оккупированных Киевом территориях ДНР, украинская армия начала спешно возводить оборонительные укрепления на новых рубежах. Между тем ряд западных и украинских экспертов заявляет, что войска киевского режима сталкиваются с серьезными трудностями в ходе строительства новой линии обороны. Более того, некоторые из них считают, что это и вовсе бесполезная затея, так как ВСУ не успеют создать надежные укрепления до наступления ВС РФ.Причиной неготовности к возведению надежных оборонительных линий называют массовое сокращение армии в годы независимости Украины. "Инженерные полки были расформированы, их осталась лишь горстка. Оборудование, в том числе экскаваторы и плуги, столь необходимые сейчас, было распродано", —считают эксперты.Военнослужащий украинских инженерных войск в разговоре с иностранными журналистами рассказал, что, когда в октябре его подразделение прибыло строить укрепления на востоке Украины, все, что было у них — "это старая техника 1960-х годов и лопаты". 67-я бригада ВСУ, занимающая позиции в районе Часова Яра, уже столкнулась с проблемами. По словам одного из военных, в бригаде при переброске на новые позиции "ожидали увидеть блиндажи, лабиринт траншей и огневых позиций, но обнаружили ряд ям, едва ли достаточно больших, чтобы в них можно было спрятаться во время артиллерийских обстрелов". Из-за невозможности укрыться от огня российских войск бригада отступила, понеся серьезные потери. "Мы потеряли командиров отделений, командиров взводов, командиров рот и сержантов. То есть мы потеряли весь костяк бригады", — признал военный.Все дело в том, что за строительство первой линии отвечают военные части, дислоцированные в этих районах. А вторая и третья возводятся с помощью частных подрядчиков государственным агентством по восстановлению и развитию инфраструктуры.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на эти цели выделено более $800 млн. А Зеленский признался, что главное внимание уделяется укреплению прифронтовых районов, включая Авдеевку, Бахмут и Лиман в Донецке, Купянск в Харькове и Работино в Запорожье.Новые оборонительные сооружения строятся по аналогии с так называемой российской "линией Суровикина", которая была сооружена в 2022–2023 годах и фактически сорвала контрнаступление ВСУ. Теперь Украина перенимает российский опыт.Наиболее укрепленная в фортификационном отношении линия обороны у противника — это линия Краматорск — Славянск — Дружковка — Константиновка (ДНР). Она, как и укрепрайон в Авдеевке, строилась заблаговременно, еще при Порошенко между 2014 и 2022 годом. Теперь украинская армия использует для сооружения оборонных линий иностранных специалистов. Однако, это привело к тому, что украинцы, не имея сейчас собственных стандартов, мечутся между своими, еще с советской школы, и НАТОвскими. И как показала практика боевых действий последних месяцев, это является одной из главных проблем с обороной Украины.К тому же с каждым днем противник теряет большое количество людей на фронте. Киевский режим идет на всяческие ухищрения, чтобы скрыть огромные потери ВСУ, где численность погибших только с начала 2024 года, по данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, составила уже более 110 тысяч украинских военнослужащих и иностранных наемников. Введен запрет на выставление на кладбищах национальных флагов, погибших записывают как "без вести пропавших", а еще вывозят с передовой под покровом ночи, чтобы солдаты не видели тела убитых сослуживцев.О потерях в Киеве предпочитают не говорить, а еще требуют от военных, чтобы их “маскировали". Делается это в том числе за счет оставления убитых и тяжелораненых на поле боя. Как говорится, нет тела, нет и дела — выплат семьям погибшего, статистика тоже таким образом “улучшается”. Как мне рассказывали наши офицеры, российские военные стараются передавать ВСУ тела их погибших. Например, еще в Артемовске было отдано более тысячи гробов с телами украинских солдат, около 500 в районе Кременной. И так по всей линии соприкосновения. А вот что делать с тысячами тех, кто погиб уже после завершения “наступа” ВСУ, не совсем понятно. Украине свои погибшие солдаты не нужны, в Киеве приняли решение о захоронении бойцов прямо на месте гибели, без передачи тел родственникам. Вот и вся “арифметика".Если резюмировать всё сказанное, то в действиях российской армии всё сильнее наблюдается тенденция перехода от тактического к оперативному уровню решения боевых задач . Украина летом прошлого года утратила свой последний шанс одержать военную победу на фронте, способную изменить ход войны, и сегодня всё больше сползает в состояние гитлеровской Германии лета – осени 1944 года, имевшей внушительные вооружённые силы, но уже не имевшей возможности переломить ход войны. Сегодня вопрос стоит в одной плоскости – как долго ещё Украина будет способна вести оборонительную войну, теряя при этом свою промышленную, энергетическую инфраструктуру и территории? Изменить эту ситуацию уже не способны практически никакие военные поставки союзников, и только прямое их вступление в войну может переломить эту "разгромную" тенденцию. Но это уже история совсем другой войны.Ещё о последних событиях в зоне СВО читайте в интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом сделала первый шаг, чтобы за лето отрезать ВСУ от Днепра

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