Информационное покрытие боёв за Мариуполь создаёт у российского общества ложную картину. Бравурные заявления о «взятии всего и вся» лишь мешают бойцам и народу, утверждает донецкий писатель и журналист Геннадий Дубовой. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Материалы российских СМИ об «окончательном взятии» Мариуполя не находят понимания у командиров и рядовых солдат — участников боевых действий, подчеркнул эксперт. Геннадий Дубовой: Почему бравурные журналистские реляции о «скором взятии Мариуполя» вредны © скриншот видео

«Мы уверенно продвигаемся вперёд, но не следует торопить события, часто из-за этого мы подрываем доверие наших граждан к власти и СМИ. Всякий раз, когда что-то идёт не по утверждённому излишне ретивыми журналистами "плану", народ теряется: так, значит, нам дают не совсем верную картину происходящего? Разумеется, этим пользуется противник», — сказал Дубовой.

По последним сообщениям, боевики «Азова» отступили на территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе, где сконцентрировали последние силы, намереваясь использовать территорию завода как крепость. Военные Народной милиции ДНР собираются отправить на штурм группы с огнемётами.

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