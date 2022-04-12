Материалы российских СМИ об «окончательном взятии» Мариуполя не находят понимания у командиров и рядовых солдат — участников боевых действий, подчеркнул эксперт.
«Мы уверенно продвигаемся вперёд, но не следует торопить события, часто из-за этого мы подрываем доверие наших граждан к власти и СМИ. Всякий раз, когда что-то идёт не по утверждённому излишне ретивыми журналистами "плану", народ теряется: так, значит, нам дают не совсем верную картину происходящего? Разумеется, этим пользуется противник», — сказал Дубовой.
По последним сообщениям, боевики «Азова» отступили на территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе, где сконцентрировали последние силы, намереваясь использовать территорию завода как крепость. Военные Народной милиции ДНР собираются отправить на штурм группы с огнемётами.
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