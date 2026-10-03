"ВСУ собрали последние силы": военный эксперт рассказал про ситуацию под Красным Лиманом - 03.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261003/vsu-sobrali-poslednie-sily-voennyy-ekspert-rasskazal-pro-situatsiyu-pod-krasnym-limanom-1083580394.html
"ВСУ собрали последние силы": военный эксперт рассказал про ситуацию под Красным Лиманом
"ВСУ собрали последние силы": военный эксперт рассказал про ситуацию под Красным Лиманом - 03.10.2026 Украина.ру
"ВСУ собрали последние силы": военный эксперт рассказал про ситуацию под Красным Лиманом
Российские войска под Красным Лиманом сдерживают удар противника, который собрал силы на узком 50-километровом участке. Однако наступательный порыв врага был купирован ещё в первые числа сентября. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2026-10-03T04:30
2026-10-03T04:30
новости
россия
харьков
красный лиман
михаил онуфриенко
украина.ру
нато
главные новости
главное
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/04/04/1062286421_0:22:1080:630_1920x0_80_0_0_65af090a36da54f52fb3593973c2815f.jpg
Журналист отметил, что поступают сообщения о продвижении 3-го штурмового корпуса противника севернее Красного Лимана в полосе группировки "Запад". Отвечая на вопрос об оперативной обстановке на Лиманском направлении, эксперт сообщил о ударе противника на узком участке.Онуфриенко заявил, что ВСУ "собрали все силы" и нанесли удар на узком участке шириной около 50 километров на Лиманском направлении. Наши войска были вынуждены "ограниченными силами" вести оборонительные бои, пояснил обозреватель.По словам собеседника Украина.ру, весь наступательный порыв противника был купирован еще в первые числа сентября. Сейчас появляются данные объективного контроля из этого региона о том, по каким районам ВС РФ наносят удары артиллерией и дронами. "Это окрестности села Новое, Редкодуб, окрестности Колодезя, Заречного, Дибровы. Наши удары позволяют понять, где сейчас происходят реальные боестолкновения. Они идут на западном берегу реки Жеребец", — отметил Онуфриенко."Наши успешнее всего удерживают позиции восточнее Лимана, отойдя из города. Севернее пришлось отойти далеко, потому что там еще летом наносился основной удар", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Если Россия поменяет стратегию, то нанесет ВСУ фатальное поражение на земле и на море" на сайте Украина.ру.Пока НАТО обучает бойцов ВСУ для войны с Россией, передовые технологии и тактика ведения боя утекли в руки тех, кто годами выступает против США и Европы. Подробнее об этом — в материале "Григорий Зерщиков: Инструкторы ВСУ за европейские деньги вырастили монстра в Африке" на сайте Украина.ру.
россия
харьков
красный лиман
краснолиманское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/04/04/1062286421_106:0:974:651_1920x0_80_0_0_4bb8e2322f88ad87b32ed4f4f83326aa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, харьков, красный лиман, михаил онуфриенко, украина.ру, нато, главные новости, главное, сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, прогнозы сво, дзен новости сво, спецоперация, война, краснолиманское направление, военный эксперт, новости россии, новости россии и украины
Новости, Россия, Харьков, Красный Лиман, Михаил Онуфриенко, Украина.ру, НАТО, Главные новости, главное, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, прогнозы СВО, дзен новости СВО, Спецоперация, война, Краснолиманское направление, военный эксперт, новости России, новости России и Украины

"ВСУ собрали последние силы": военный эксперт рассказал про ситуацию под Красным Лиманом

04:30 03.10.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Читать в
ДзенTelegram
Российские войска под Красным Лиманом сдерживают удар противника, который собрал силы на узком 50-километровом участке. Однако наступательный порыв врага был купирован ещё в первые числа сентября. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Журналист отметил, что поступают сообщения о продвижении 3-го штурмового корпуса противника севернее Красного Лимана в полосе группировки "Запад". Отвечая на вопрос об оперативной обстановке на Лиманском направлении, эксперт сообщил о ударе противника на узком участке.
Онуфриенко заявил, что ВСУ "собрали все силы" и нанесли удар на узком участке шириной около 50 километров на Лиманском направлении. Наши войска были вынуждены "ограниченными силами" вести оборонительные бои, пояснил обозреватель.
По словам собеседника Украина.ру, весь наступательный порыв противника был купирован еще в первые числа сентября. Сейчас появляются данные объективного контроля из этого региона о том, по каким районам ВС РФ наносят удары артиллерией и дронами.
"Это окрестности села Новое, Редкодуб, окрестности Колодезя, Заречного, Дибровы. Наши удары позволяют понять, где сейчас происходят реальные боестолкновения. Они идут на западном берегу реки Жеребец", — отметил Онуфриенко.
"Наши успешнее всего удерживают позиции восточнее Лимана, отойдя из города. Севернее пришлось отойти далеко, потому что там еще летом наносился основной удар", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Если Россия поменяет стратегию, то нанесет ВСУ фатальное поражение на земле и на море" на сайте Украина.ру.
Пока НАТО обучает бойцов ВСУ для войны с Россией, передовые технологии и тактика ведения боя утекли в руки тех, кто годами выступает против США и Европы. Подробнее об этом — в материале "Григорий Зерщиков: Инструкторы ВСУ за европейские деньги вырастили монстра в Африке" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияХарьковКрасный ЛиманМихаил ОнуфриенкоУкраина.руНАТОГлавные новостиглавноеСВОновости СВОновости СВО Россияновости СВО сейчаспрогнозы СВОдзен новости СВОСпецоперациявойнаКраснолиманское направлениевоенный экспертновости Россииновости России и Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
04:30"ВСУ собрали последние силы": военный эксперт рассказал про ситуацию под Красным Лиманом
20:30Одни работают по дронам, другие — по "Фламинго": эксперт раскрыл, почему ПВО нельзя делить по системам
20:03Путин: учения "Центр-2026" направлены на отработку отражения внешней агрессии
19:35Ружьё, висящее на стене, должно выстрелить! Гаспарян о главном у Путина на "Валдае" и судьбе Украины
19:30Точечные удары по трем АЭС: когда Россия окончательно обрушит энергосистему Украины — мнение эксперта
19:27Киев просил миллиарды, а получил отказ: в ЕС заявили, что дефицита нет
18:47Евгений Ким: У Сеула есть шанс красиво выйти из скандала, который Украина устроила вокруг пленных из КНДР
18:42"Блокада столицы": в Киеве разгорается паника из-за ударов по мостам через Днепр
18:35Школа креативных индустрий в Шахтёрске, работа МФЦ в ДНР. 02 октября 2026 года, вечерний эфир. 53:54
18:30Неуловимый дрон: Алехин раскрыл, что делает "Герань-5" невидимой для украинской ПВО
18:05Европа уже не поможет: уникальное преимущество Украины стало смертельной ловушкой
18:02"Предатели, которые призывали убивать русских солдат, заслуживают сурового наказания" — Малофеев
18:00Григорий Зерщиков: Инструкторы ВСУ за европейские деньги вырастили монстра в Африке
18:00Как в феврале 2022 года: киевляне бегут из города, срочно созван Совет обороны. Итоги 2 октября
17:52Радикал предложил мир с Россией: мирный план от экстремиста Гончаренко*
17:24Новый удар по УПЦ: Тернопольская епархия лишилась древнего храма
17:23Кружевные сорвались. Евросоюз снова динамит Украину с членством
17:10Мосты парализованы, город стоит в пробках: что происходит в Киеве и почему всё станет ещё хуже
17:02Зрада Экспресс: МИЛФ-технологии Банковой. Как гламурные дивы захватили украинскую политику
16:45"Ни одного сброса": глава Алёшек опроверг ложь Украины о доставке гуманитарной помощи
Лента новостейМолния