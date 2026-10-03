https://ukraina.ru/20261003/vsu-sobrali-poslednie-sily-voennyy-ekspert-rasskazal-pro-situatsiyu-pod-krasnym-limanom-1083580394.html

"ВСУ собрали последние силы": военный эксперт рассказал про ситуацию под Красным Лиманом

"ВСУ собрали последние силы": военный эксперт рассказал про ситуацию под Красным Лиманом - 03.10.2026 Украина.ру

"ВСУ собрали последние силы": военный эксперт рассказал про ситуацию под Красным Лиманом

Российские войска под Красным Лиманом сдерживают удар противника, который собрал силы на узком 50-километровом участке. Однако наступательный порыв врага был купирован ещё в первые числа сентября. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2026-10-03T04:30

2026-10-03T04:30

2026-10-03T04:30

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Журналист отметил, что поступают сообщения о продвижении 3-го штурмового корпуса противника севернее Красного Лимана в полосе группировки "Запад". Отвечая на вопрос об оперативной обстановке на Лиманском направлении, эксперт сообщил о ударе противника на узком участке.Онуфриенко заявил, что ВСУ "собрали все силы" и нанесли удар на узком участке шириной около 50 километров на Лиманском направлении. Наши войска были вынуждены "ограниченными силами" вести оборонительные бои, пояснил обозреватель.По словам собеседника Украина.ру, весь наступательный порыв противника был купирован еще в первые числа сентября. Сейчас появляются данные объективного контроля из этого региона о том, по каким районам ВС РФ наносят удары артиллерией и дронами. "Это окрестности села Новое, Редкодуб, окрестности Колодезя, Заречного, Дибровы. Наши удары позволяют понять, где сейчас происходят реальные боестолкновения. Они идут на западном берегу реки Жеребец", — отметил Онуфриенко."Наши успешнее всего удерживают позиции восточнее Лимана, отойдя из города. Севернее пришлось отойти далеко, потому что там еще летом наносился основной удар", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Если Россия поменяет стратегию, то нанесет ВСУ фатальное поражение на земле и на море" на сайте Украина.ру.Пока НАТО обучает бойцов ВСУ для войны с Россией, передовые технологии и тактика ведения боя утекли в руки тех, кто годами выступает против США и Европы. Подробнее об этом — в материале "Григорий Зерщиков: Инструкторы ВСУ за европейские деньги вырастили монстра в Африке" на сайте Украина.ру.

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