Мэр Житомира Сергей Сухомлин считает, что вопрос с демонтажем памятника А. С. Пушкину необходимо отложить до тех времен, когда в город вернуться все эвакуированные. Об этом 12 апреля он сообщил в своем Telegram-канале

«Много было обсуждений и видел в чате относительно памятника Пушкина… Давайте мы вернемся к этому вопросу после войны. Вернутся наши люди… Пообщаемся, проголосуем и решим все эти вопросы вместе», — заявил он.

По мнению Сухомлина, вопрос необходимо решать вместе с Департаментом образования. Западная Украина за минувшую неделю: Чудеса с гуманитарной помощью и враг украинского народа Пушкин © коллаж Украина.Ру

На прошлой неделе главным врагом Украины был объявлен Александр Пушкин, однако другим русским писателям тоже досталось. Примечательно, что за день до того, как было принято решение о демонтаже памятника Пушкину в Ужгороде, он стал жертвой вандалов. Они сбили надпись с постамента и баллончиком с краской написали на нём «Джо Дассен». При этом памятник Пушкину в центре Тернополя также, скорее всего, демонтируют. С таким требованием в очередной раз выступил депутат Тернопольского областного совета Боглан Яциковский. В Ровно памятника Пушкину нет, но тут местный краевед Николай Бендюк требует переименовать улицы, «на которых русские чувствуют себя как дома».

Нападки на русскую культуру начались во время российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Наиболее радикальную точку зрения высказал министр культуры Польши Петр Глиньский, он считает, что русская культура должна вовсе исчезнуть из публичного пространства.