Санкции Запада против России на деле не имеют того сокрушительного эффекта, о котором заявляют заокеанские "партнёры". Об этом в интервью Украина.ру рассказал политтехнолог, экс-председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов

Западные компании на деле не ушли из России, а лишь приостановили свою деятельность: именно поэтому в российском правительстве сказали, что не будут спешить с законом о национализации, рассказал эксперт. Советник главы «Нафтогаза» объяснил, почему антироссийские санкции не сработали © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Эти компании продолжают платить зарплаты своим сотрудникам в России. Сокращают, конечно, производственную деятельность, но это не уход. Поэтому пока результаты санкций в России никто толком не почувствовал. В Европе почувствовали — там растут цены на энергоносители, на продукты питания», — сказал Баширов.

Собеседник издания добавил, что любые санкции носят отложенный эффект, и их реальные результаты будут заметны только в будущем. Сейчас же ожидание любых негативных эффектов — лишь страшилки, заключил эксперт.

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