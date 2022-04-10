Уничтожение донецкой группировки ВСУ является основной и сложнейшей задачей российского военного руководства в ходе спецоперации. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин

«Мы же знаем, что восемь лет на этом направлении готовилась глубоко эшелонированная, долговременная и совершенная в инженерном отношении оборона. Понятно, что штурмовать ее непросто», — сказал Литовкин. «Они были в шоке»: журналист о поездке с западными коллегами в Донбасс © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Россия могла бы преодолеть оборону вооружённых формирований Украины с лёгкостью, применяя все виды вооружений, авиационных и ракетных ударов.

Однако ВС РФ должны действовать хирургическим и ювелирным путем, избегая повреждений инфраструктуры и гибели мирных жителей, что затягивает время проведения спецоперации, заключил эксперт.

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