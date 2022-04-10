«Мы же знаем, что восемь лет на этом направлении готовилась глубоко эшелонированная, долговременная и совершенная в инженерном отношении оборона. Понятно, что штурмовать ее непросто», — сказал Литовкин.
Россия могла бы преодолеть оборону вооружённых формирований Украины с лёгкостью, применяя все виды вооружений, авиационных и ракетных ударов.
Однако ВС РФ должны действовать хирургическим и ювелирным путем, избегая повреждений инфраструктуры и гибели мирных жителей, что затягивает время проведения спецоперации, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.