https://ukraina.ru/20240508/1054920633.html

Эксперт рассказал, как группировка "Днепр" защитит Крым и размолотит ВСУ "Калибрами" и "Бастионами"

Эксперт рассказал, как группировка "Днепр" защитит Крым и размолотит ВСУ "Калибрами" и "Бастионами" - 08.05.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, как группировка "Днепр" защитит Крым и размолотит ВСУ "Калибрами" и "Бастионами"

"Днепр", "Восток", "Юг", "Запад" — это самостоятельные группировки ВС РФ, способные самостоятельно вести боевые действия. У каждой из них есть широчайшие возможности в части танковых и артиллерийских подразделений, а также в части ракет и БПЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-05-08T03:00

2024-05-08T03:00

2024-05-08T03:00

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крым

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украина

киселев

вкс

херсонское направление

днепр

восток

запад

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ВСУ хотели бы взорвать Крымский мост, ударить по мостам в Джанкое и Армянске, а потом попытается высадить на полуостров свои десанты. Если Запад говорит, что сейчас хотел бы видеть такую атаку, то Украина будет предпринимать такие попытки, рассказал эксперт.Группировка "Днепр" сможет самостоятельно справиться с этой угрозой. У них есть приданные подразделения ВКС и вертолетчиков. Помимо этого, к "Днепру" может подкрепиться Черноморский флот РФ с крылатыми ракетами "Калибр" и комплексами "Бастион", подчеркнул Киселев."Днепр", "Восток", "Юг", "Запад" — это самостоятельные группировки, способные самостоятельно вести боевые действия на направлениях, которые они считают необходимыми, отметил специалист."Мы можем из любой точки акватории наносить удары по всей территории Украины. У каждой из группировок есть широчайшие возможности в части танковых и артиллерийских подразделений, а также в части беспилотников и дальнобойных ракет", - указал военный.А перекидывать войска с Купянского направления в Крынки — очень долго и дорого. Группировки необходимо развивать на месте, обеспечивая их новейшей техникой и вооружением. ВС РФ смогут решить все поставленные задачи, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240506/1054916847.html

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украина

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джанкой

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новости, крым, россия, украина, киселев, вкс, херсонское направление, днепр, восток, запад, черноморский флот, ракеты, джанкой, армянск