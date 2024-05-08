Эксперт рассказал, как группировка "Днепр" защитит Крым и размолотит ВСУ "Калибрами" и "Бастионами" - 08.05.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как группировка "Днепр" защитит Крым и размолотит ВСУ "Калибрами" и "Бастионами"
Эксперт рассказал, как группировка "Днепр" защитит Крым и размолотит ВСУ "Калибрами" и "Бастионами" - 08.05.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, как группировка "Днепр" защитит Крым и размолотит ВСУ "Калибрами" и "Бастионами"
"Днепр", "Восток", "Юг", "Запад" — это самостоятельные группировки ВС РФ, способные самостоятельно вести боевые действия. У каждой из них есть широчайшие возможности в части танковых и артиллерийских подразделений, а также в части ракет и БПЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-05-08T03:00
2024-05-08T03:00
новости
крым
россия
украина
киселев
вкс
херсонское направление
днепр
восток
запад
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ВСУ хотели бы взорвать Крымский мост, ударить по мостам в Джанкое и Армянске, а потом попытается высадить на полуостров свои десанты. Если Запад говорит, что сейчас хотел бы видеть такую атаку, то Украина будет предпринимать такие попытки, рассказал эксперт.Группировка "Днепр" сможет самостоятельно справиться с этой угрозой. У них есть приданные подразделения ВКС и вертолетчиков. Помимо этого, к "Днепру" может подкрепиться Черноморский флот РФ с крылатыми ракетами "Калибр" и комплексами "Бастион", подчеркнул Киселев."Днепр", "Восток", "Юг", "Запад" — это самостоятельные группировки, способные самостоятельно вести боевые действия на направлениях, которые они считают необходимыми, отметил специалист."Мы можем из любой точки акватории наносить удары по всей территории Украины. У каждой из группировок есть широчайшие возможности в части танковых и артиллерийских подразделений, а также в части беспилотников и дальнобойных ракет", - указал военный.А перекидывать войска с Купянского направления в Крынки — очень долго и дорого. Группировки необходимо развивать на месте, обеспечивая их новейшей техникой и вооружением. ВС РФ смогут решить все поставленные задачи, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240506/1054916847.html
крым
россия
украина
херсонское направление
днепр
запад
джанкой
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новости, крым, россия, украина, киселев, вкс, херсонское направление, днепр, восток, запад, черноморский флот, ракеты, джанкой, армянск
Новости, Крым, Россия, Украина, Киселев, ВКС, Херсонское направление, Днепр, Восток, Запад, Черноморский флот, ракеты, Джанкой, Армянск

Эксперт рассказал, как группировка "Днепр" защитит Крым и размолотит ВСУ "Калибрами" и "Бастионами"

03:00 08.05.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкТактические учения береговых ракетных войск Балтийского флота
Тактические учения береговых ракетных войск Балтийского флота - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
"Днепр", "Восток", "Юг", "Запад" — это самостоятельные группировки ВС РФ, способные самостоятельно вести боевые действия. У каждой из них есть широчайшие возможности в части танковых и артиллерийских подразделений, а также в части ракет и БПЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
ВСУ хотели бы взорвать Крымский мост, ударить по мостам в Джанкое и Армянске, а потом попытается высадить на полуостров свои десанты. Если Запад говорит, что сейчас хотел бы видеть такую атаку, то Украина будет предпринимать такие попытки, рассказал эксперт.
"Выбить нас с Крыма - это стратегическая задача США. Если вы владеете Крымом, вы владеете всем Черноморско-Кавказским регионом", - добавил он.
Группировка "Днепр" сможет самостоятельно справиться с этой угрозой. У них есть приданные подразделения ВКС и вертолетчиков. Помимо этого, к "Днепру" может подкрепиться Черноморский флот РФ с крылатыми ракетами "Калибр" и комплексами "Бастион", подчеркнул Киселев.
"Днепр", "Восток", "Юг", "Запад" — это самостоятельные группировки, способные самостоятельно вести боевые действия на направлениях, которые они считают необходимыми, отметил специалист.
"Мы можем из любой точки акватории наносить удары по всей территории Украины. У каждой из группировок есть широчайшие возможности в части танковых и артиллерийских подразделений, а также в части беспилотников и дальнобойных ракет", - указал военный.
А перекидывать войска с Купянского направления в Крынки — очень долго и дорого. Группировки необходимо развивать на месте, обеспечивая их новейшей техникой и вооружением. ВС РФ смогут решить все поставленные задачи, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки читайте на сайте Украина.ру
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
6 мая, 13:24
Алексей Подберезкин об учении с тактическим ядерным оружием: Франция узнает, что Россия возьмет ОдессуПотери среди "Иностранного легиона" пока не очень беспокоят французское общество, потому что там очень мало этнических французов. В основном это наемники, которые воюют за деньги и французское гражданство
 
НовостиКрымРоссияУкраинаКиселевВКСХерсонское направлениеДнепрВостокЗападЧерноморский флотракетыДжанкойАрмянск
 
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