https://ukraina.ru/20240508/1054960774.html

В деле польского судьи-беглеца обнаружен украинский след

В деле польского судьи-беглеца обнаружен украинский след - 08.05.2024 Украина.ру

В деле польского судьи-беглеца обнаружен украинский след

Хотя польского судью Томаша Шмидта, который попросил убежища в Белоруссии, пока только проверяют на возможное сотрудничество с иностранными спецслужбами, в Польше уже требуют лишить его гражданства.

2024-05-08T02:23

2024-05-08T02:23

2024-05-08T02:23

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Польский судья Томаш Шмидт, который 6 мая провёл пресс-конференцию в Минске и объявил, что просит политического убежища в Белоруссии, прогнозируемо заинтересовал правоохранительные органы Польши."Агентство внутренней безопасности сегодня начало контрольные процедуры в целях проверки секретной информации, к которой мог иметь доступ в связи с должностными полномочиями и делами, находившимися в его ведении, судья административного суда Варшавского воеводства [Томаш Шмидт], который попросил убежище в Белоруссии", – написал вечером 6 мая пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский на платформе Х*.При этом польское государственное агентство РАР отметило, что "речь идёт о подозрении в деятельности иностранной разведки". Ещё одно расследование в отношении Шмидта по подозрению в шпионаже начала польская прокуратура.Примечательно, что ситуацию сразу же прокомментировал бывший замминистра юстиции Польши Лукаш Пебяк, в своё время руководивший неформальной судейской группой "Каста", в состав которой входил и Томаш Шмидт. Эта группа будто бы занималась размещением в СМИ и социальных сетях критических публикаций в отношении судей, не поддерживающих реформы в сфере правосудия, которые осуществляли правительства партии "Право и Справедливость" (ПиС) в 2018-2019 годах."Он, безусловно, высокопоставленный государственный чиновник [...], безусловно, ценный для белорусских и российских служб [...] и я думаю, что он был для них ценен и раньше. Теперь все поймут, что судья также может быть шпионом чужой разведки" – заявил Пебяк утром 7 мая в эфире радиостанции RMF FM. Он также предположил, что "таких Шмидтов" в польской судебной системе больше, и усомнился в том, что его бывший коллега в одночасье пересёк польско-белорусскую границу.Сам же Томаш Шмидт в интервью агентству ТАСС заявил, что легально пересёк границу. Судья рассказал, что пересечение границы заняло у него около 30 часов. "Это не было виной белорусских пограничников, с польской стороны: открыт только один пункт пересечения границы "Тересполь – Брест". Если говорить о самом пересечении границы, то это был просто кошмар", отметил он."Я ожидал, что будут какие-то препятствия [со стороны польских властей]. Поэтому я выбрал момент, когда против меня [в Польше] не было ещё никаких действий, которые не позволили бы мне пересечь границу. И пересек границу в момент, когда на границе было очень много людей, пограничники были уставшими, и у меня получилось", – отметил Шмидт, подчеркнув, что у него "не было необходимости" нелегально переходить границу.Польский судья ожидает, что Польша будет требовать его экстрадиции. "Наверное, захотят меня закрыть в тюрьме или каким-то другим способом решить этот вопрос", – сказал он. Шмидт отметил, что ранее в отношении него на родине были начаты действия, целью которых было ограничить его свободу. По словам судьи, планировалось, что примерно через два месяца против него было бы заведено уголовное дело."Те мероприятия, о которых сообщает польская пресса, которые сейчас проводят власти Польши по отношению ко мне, по моей информации, были начаты ранее", – прокомментировал Шмидт сообщения о проводимых проверках, в том числе по подозрению в шпионаже. "Такие действия, такие попытки были уже ранее, чтобы меня осудить, чтобы просто меня закрыть в тюрьму. И я чувствовал, что это уже последний момент, чтобы мне уехать из Польши", – подчеркнул Томаш Шмидт.Стоит отметить, что, несмотря на презумпцию невиновности вообще и отсутствие формальных обвинений в отношении судьи Шмидта, большинство польских СМИ прямо называют его "русским шпионом". А бывший уполномоченный в делах Польши в Белоруссии, ныне обозреватель популярного портала Onet.pl Витольд Юраш заявил, что "это дело должно – помимо изучения его обстоятельств – также спровоцировать дискуссию об условиях, на которых Польша может лишать людей гражданства".При этом сам портал Onet.pl, который является одним из рупоров нынешних польских властей, сообщил, что Томаш Шмидт на протяжении нескольких месяцев находился под контрразведывательным наблюдением Агентства внутренней безопасности (АВБ) Польши. "По данным наших информаторов, судья Шмидт как минимум несколько лет был в контакте с белорусскими службами, а также с российскими службами, действующими на территории Польши", – сказано в материале портала.По информации Onet.pl, спешное расследование АВБ было инициировано в понедельник по личным поручениям премьер-министра Польши Дональда Туска и министра по координации спецслужб страны Томаша Семоняка. Кроме секретной информации, к которой мог иметь отношение судья Шмидт, о чём сообщалось официально, расследование также касается того, каким образом судье удалось выехать в Белоруссию.Портал утверждает, что Шмидт имел доступ к секретным материалам, в том числе к ключевой для безопасности Польши информации. Он проверял решения спецслужб об отказе чиновникам в выдаче соответствующего допуска. Речь идет о случаях, когда в суд обращались лица, которым АВБ отказало в доступе к секретной информации."По словам наших информаторов, при рассмотрении таких дел судья Шмидт должен был ознакомиться с секретными материалами и, что немаловажно, знать подоплеку споров между спецслужбами и их офицерами и должностными лицами важнейших учреждений, которые по разным причинам лишились допуска к секретам со стороны Агентства внутренней безопасности, или не получили такого допуска. Такая информация является бесценной для иностранных спецслужб, особенно белорусских или российских", – сказано в материале портала.Эти дела, в частности, касались отказов в выдаче разрешений на доступ к информации, имеющей гриф "СЕКРЕТНО", "СЕКРЕТНО НАТО", "СЕКРЕТНО ЕС", в их рассмотрении принимали участие сотрудники полиции, Агентства внутренней безопасности и Военной контрразведки Польши. "Сколько таких дел рассмотрел судья Шмидт, и каких именно влиятельных людей они касались, – это вопросы, на которые должна как можно скорее ответить проверка, проводимая Агентством внутренней безопасности. Отчёт по этому поводу будет лежать на столе премьера в течение ближайших нескольких дней", – пишет Onet.pl.Сам же премьер-министр Польши Дональд Туск публично признал, что попросивший убежища в Белоруссии варшавский судья Томаш Шмидт имел доступ к секретным документам. "Мы не можем игнорировать этот вопрос. Это не вопрос медийных сенсаций. Надо отдавать себе отчёт в том, что спецслужбы, в данном случае белорусские, работали с человеком, имевшим доступ к министру юстиции, ответственному за разрушение судебной системы в Польше, имевшему доступ к информации, к которой никакая разведка не может иметь доступа", – заявил Туск 7 мая в Катовице, где проходил XVI Европейский экономический конгресс.При этом польская Служба охраны государства (аналог российской ФСО) перед выездным заседанием правительства Польши в Катовице объявила, что обнаружила в зале заседаний "устройство, которое могло быть использовано для подслушивания". Правда, пресс-секретарь Силезского воеводы Алиция Валишевская сообщила, что это устройство было установлено много лет назад для обеспечения защищённой связи между отдалёнными друг от друга помещениями, но росту шпиономании в Польше это не помешало. Так, Дональд Туск созвал на 8 мая заседание Коллегии по делам спецслужб. "Темой обсуждения будет предполагаемое российское и белорусское влияние в польском государственном аппарате в предыдущие годы", – написал глава польского правительства в сети X*.Кстати, в деле судьи-беглеца неожиданно появился украинский след. Как заявил в комментарии порталу Onet.pl его друг и коллега, который пожелал сохранить анонимность, в последние годы партнёршей Томаша Шмидта была женщина родом с Украины. "Я попросил его назвать мне её имя и показать фотографию. Он наотрез отказался. Он даже не хотел говорить, жил ли он с ней и где. Знаю только, что он часто ездил с ней на Украину, к её семье", – сказал мужчина."Всё это невероятно. Я даже начинаю рассматривать вариант, что он мог быть "спящим", скрытым агентом в течение очень долгого времени. Но как он это скрывал 25 лет – потому что именно столько был судьёй? Я не знаю. Но я готов к тому, что "хмурые господа" из спецслужб наведаются ко мне в гости. Поскольку я был одним из последних, кто контактировал с Томеком, такой визит, вероятно, неизбежен", – резюмировал собеседник портала.Как отметил в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру польский политический аналитик Конрад Рэнкас, Варшава оказалась абсолютно неготовой к тому, что публичные личности уровня Томаша Шмидта будут просить политического убежища в Белоруссии, хотя это далеко не первый случай среди граждан Польши."Десять лет преследования мнимых российских агентов, как минимум четыре года интенсивной кампании против Белоруссии, два года жёсткой цензуры и репрессий против всех, кто критикует одностороннюю поддержку Польшей режима в Киеве, – и никто из польских властей не знает, как отреагировать на одного судью, который поехал в Минск и назвал своим именем провоенную политику Варшавы (независимо от его истинных мотивов)", – говорит Рэнкас.Он считает, что первый шок со временем пройдет, и можно предположить, что польские власти отреагируют так, как им удобно, то есть вручную вмешаются в систему правосудия в Польше. "В Сейме уже появились идеи прямого надзора спецслужб над работой судей, и их проверок при активном участии Агентства внутренней безопасности. Политики из ныне правящей коалиции уже пытаются придумать, как использовать дело Шмидта для ускорения чисток в судах. Конечно, не для того, чтобы избавиться от самых дискредитированных судей, а для того, чтобы быстрее продвинуть по службе своих", – отмечает польский аналитик.С его точки зрения, побег одного судьи не окажет оздоравливающего воздействия на прогнивший аппарат польского государства. "Оно совершенно испорчено и червиво, и не имеет возможности очиститься изнутри. Без полного устранения политического класса, паразитирующего на Польше, включая судебную систему, выздоровление невозможно. Уйти должен не один судья, а подавляющее большинство его бывших коллег, а также прокуроры, депутаты, сенаторы, министры, военные, сотрудники полиции и безопасности, а также бюрократический аппарат государственной администрации и государственных компаний. Все вон! И только тогда мы сможем начать всё сначала" – считает Конрад Рэнкас.О том, почему Томаш Шмидт попросил политического убежища в Белоруссии и с чем связан его побег из Польщи можно прочитать в статье Польша в шоке: судья воеводского суда Варшавы попросил политического убежища в Минске.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20240506/1054916440.html

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Олег Хавич

польша, белоруссия, минск, гельмут шмидт, туск, конрад рэнкас, нато, ес, итар-тасс, эксклюзив