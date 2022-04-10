Самые интенсивные бои на Украине происходят в Мариуполе, как и сто лет назад во время гражданской войны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал историк, политолог и радиоведущий Армен Гаспарян

«Если вы откроете карты гражданской войны, которая была сто лет назад, вы с удивлением обнаружите, что самые упорные, самые тяжелые бои были ровно там, где они есть сейчас. Это Мариуполь и Бердянск. А к Киеву подошли — что белые, что красные, просто поплевывая через плечо», — сказал Гаспарян. Россия уничтожит любое оружие, идущее в Киев из Европы - Гаспарян © Кадр из видео Украина.ру

Киев с военной точки зрения был абсолютно комфортен, отметил эксперт. Гаспарян рассказал, что в 1919 году местечко Константиновка в районе Мариуполя 29 раз переходило от белых к красным и наоборот. После освобождения Мариуполя дальнейшее освобождение Украины будет лёгким, подчеркнул собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.