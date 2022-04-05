Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крым «украинской территорией» и рассказал о своем видении обсуждения полуострова на переговорах с РФ. Его слова прозвучали 5 апреля в беседе с журналистами, которую транслировали местные телеканалы

Крым вошел в состав РФ в 2014 году, когда подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме поддержали это решение. По словам президента РФ Владимира Путина, территориальная принадлежность Крыма — вопрос закрытый навсегда.

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Зеленский напомнил о предложении украинской делегации, по которому Киев отказывается военным путем возвращать Крым и в течение ближайших 15 лет вести переговоры об этой территории, назвав это «дипломатической отсрочкой».

«Моя позиция: договориться сразу по всем пунктам невозможно. И, если стороны хотят закончить войну — а это уже не только мы с РФ, а и страны Запада, ведь они — гаранты безопасности, — так вот: если все стороны хотят — то все должны над этим работать. Шанс, что РФ на это согласится — 10-15%», — сказал Зеленский.

Ранее глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что позиция Москвы по Крыму и Донбассу остается неизменной.