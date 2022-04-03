Глубоко эшелонированная оборона и применение тактики "живого щита" позволили нацистам удерживать Мариуполь значительное количество времени. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

«Группировка в Донбассе выстроила мощные укрепрайоны. Они сидят под тремя-четырьмя метрами бетона. Нужно понять, как устроена эта коммуникация, чтобы по частям ее уничтожить. Но уже этой ночью уничтожили 38 опорных пунктов, склады с оружием и установки ПВО, которые пытались прикрыть эту зону для нанесения воздушных ударов», — сказал Леонков. Военный эксперт объяснил, почему зачищать Мариуполь от нацистов нужно медленно © Украина.ру

При освобождении Славянска и Краматорска операция будет проведена более стремительно, так как разведка РФ имеет представление о том, как нацисты строят свою оборону в этих городах, заключил эксперт.

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