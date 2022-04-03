«Группировка в Донбассе выстроила мощные укрепрайоны. Они сидят под тремя-четырьмя метрами бетона. Нужно понять, как устроена эта коммуникация, чтобы по частям ее уничтожить. Но уже этой ночью уничтожили 38 опорных пунктов, склады с оружием и установки ПВО, которые пытались прикрыть эту зону для нанесения воздушных ударов», — сказал Леонков.
При освобождении Славянска и Краматорска операция будет проведена более стремительно, так как разведка РФ имеет представление о том, как нацисты строят свою оборону в этих городах, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.