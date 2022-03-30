Президент России Владимир Путин исключил из состава научного совета при Совбезе четырех человек, среди которых сотрудники институтов Российской академии наук (РАН). Об этом сообщило 29 марта РИА Новости со ссылкой на указ

Сергей Марков: НАТО будет делать все, чтобы утопить Россию в двух волнах крови © РИА Новости, Нина Зотина Алексей Громыко, директор центра евроатлантической безопасности МГИМО Александр Никитин, главный научный сотрудник института США и Канады РАН Александр Панов и научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов.

Все четверо в начале марта подписали заявление по снижению рисков конфронтации между Россией и НАТО в Европе. Оно было опубликовано на сайте Института Европы РАН и Института США и Канады РАН. Заявление сохранилось на сайте Института США и Канады РАН. На сайте Института Европы также была опубликована новость об участии Громыко в онлайн-дискуссии «Дипломатические пути разрешения кризиса безопасности Украины/Европы: перспективы России, Европы и США».

По данным RTVI, комментируя исключение ученых из научного совета при Совбезе, Громыко предположил, что рекомендации, данные экспертами, не были услышаны. Специалист добавил, что исключенных не уведомляли о причине такого решения.

«Мне трудно сказать, из-за чего нас исключили, нас не оповещали. Заявление содержало в себе большой смысл в те дни с точки зрения национальных интересов нашей страны», — отметил Громыко.