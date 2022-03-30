Из научного совета исключены директор Института Европы Алексей Громыко, директор центра евроатлантической безопасности МГИМО Александр Никитин, главный научный сотрудник института США и Канады РАН Александр Панов и научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов.
Все четверо в начале марта подписали заявление по снижению рисков конфронтации между Россией и НАТО в Европе. Оно было опубликовано на сайте Института Европы РАН и Института США и Канады РАН. Заявление сохранилось на сайте Института США и Канады РАН. На сайте Института Европы также была опубликована новость об участии Громыко в онлайн-дискуссии «Дипломатические пути разрешения кризиса безопасности Украины/Европы: перспективы России, Европы и США».
По данным RTVI, комментируя исключение ученых из научного совета при Совбезе, Громыко предположил, что рекомендации, данные экспертами, не были услышаны. Специалист добавил, что исключенных не уведомляли о причине такого решения.
«Мне трудно сказать, из-за чего нас исключили, нас не оповещали. Заявление содержало в себе большой смысл в те дни с точки зрения национальных интересов нашей страны», — отметил Громыко.