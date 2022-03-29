Несколькими днями ранее в сети появилось видео, на котором украинские боевики издеваются над российскими военнопленными и простреливают им ноги. Известно, что как минимум один из них скончался в ходе пыток. По данным СМИ, ролик был снят в Харьковской области, на кадрах — лидеры местных неонацистов Сергей Величко и Константин Немчинов.
«Те, кто измывались над нашими военнослужащими, они недолго радовались, через трое суток наш спецназ этих подонков захватил. Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде», — сказал Шаманов.
По его данным, «оба подонка произросли нацистами из фанатской группировки местного футбольного клуба "Металлист"».
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, подобные видео с пытками российских военных снизят градус поддержки к Украине хотя бы в морально-этическом отношении среди жителей Европы и США.