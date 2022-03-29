Депутат Госдумы, бывший командующий ВДВ РФ Владимир Шаманов заявил, что издевавшиеся над российскими военными украинские боевики захвачены спецназом. Его заявление прозвучало 29 марта на круглом столе, трансляцию которого вел сайт нижней палаты парламента

Несколькими днями ранее в сети появилось видео, на котором украинские боевики издеваются над российскими военнопленными и простреливают им ноги. Известно, что как минимум один из них скончался в ходе пыток. По данным СМИ, ролик был снят в Харьковской области, на кадрах — лидеры местных неонацистов Сергей Величко и Константин Немчинов. Богдан Безпалько: Украинских нацистов за пытки русских пленных должен ждать «Черный дельфин» © РИА Новости, Нина Зотина

«Те, кто измывались над нашими военнослужащими, они недолго радовались, через трое суток наш спецназ этих подонков захватил. Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде», — сказал Шаманов.

По его данным, «оба подонка произросли нацистами из фанатской группировки местного футбольного клуба "Металлист"».

Как рассказал в интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, подобные видео с пытками российских военных снизят градус поддержки к Украине хотя бы в морально-этическом отношении среди жителей Европы и США.