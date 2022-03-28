Вооружённые формирования Украины при отступлении минируют и подрывают мосты. МЧС ДНР уже начало работы по устранению последствий таких действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава ведомства Алексей Кострубицкий

По словам министра, перед началом восстановительных работ водолазы-сапёры, а также пиротехники МЧС предварительно обследуют прилегающие территории, чтобы разминировать и очистить их от неразорвавшихся боеприпасов. «Противник должен найти тотально разрушенную страну». Как возрождали Донбасс после войны © художник Александр Дейнека / художник Александр Дейнека / Перейти в фотобанк

«Уже восстановлено движение по мосту в селе Ялта, расположенном на автомобильной дороге Мариуполь — Урзуф. Выполнены работы по восстановлению разрушенного моста на автомобильной дороге Докучаевск — Николаевка», — указал Кострубицкий.

Он также указал, что была наведена временная переправа через реку Кальмиус, обеспечившая сообщение между населёнными пунктами Гранитное и Тельманово.

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