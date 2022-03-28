По словам министра, перед началом восстановительных работ водолазы-сапёры, а также пиротехники МЧС предварительно обследуют прилегающие территории, чтобы разминировать и очистить их от неразорвавшихся боеприпасов.
«Уже восстановлено движение по мосту в селе Ялта, расположенном на автомобильной дороге Мариуполь — Урзуф. Выполнены работы по восстановлению разрушенного моста на автомобильной дороге Докучаевск — Николаевка», — указал Кострубицкий.
Он также указал, что была наведена временная переправа через реку Кальмиус, обеспечившая сообщение между населёнными пунктами Гранитное и Тельманово.
Полностью интервью можно прочитать здесь.