Харьков будет блокироваться, и точечными ударами в городе будет уничтожаться военная инфраструктура. В случае длительной осады города российские войска вначале эвакуируют мирных жителей, заявил эксперт.
«Ничего, подождем. У них кончится еда, снаряды и горючее. Сейчас не Средневековье и это не осажденная крепость. Просто будет постепенная эвакуация людей из города, когда он будет окружен», — сказал Акопов.
Харьков не повторит судьбу Мариуполя, который был за восемь лет власти киевской хунты превращён украинскими националистами в укрепрайон, уверен эксперт.
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