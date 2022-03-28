Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проходит в запланированные сроки. О том, как будет проходить освобождение Харькова, рассказал в интервью Украина.ру обозреватель РИА Новости Петр Акопов

Харьков будет блокироваться, и точечными ударами в городе будет уничтожаться военная инфраструктура. В случае длительной осады города российские войска вначале эвакуируют мирных жителей, заявил эксперт. Харьков: что будет после. Хотя до этого надо дожить © AFP, Sergey BOBOK

«Ничего, подождем. У них кончится еда, снаряды и горючее. Сейчас не Средневековье и это не осажденная крепость. Просто будет постепенная эвакуация людей из города, когда он будет окружен», — сказал Акопов.

Харьков не повторит судьбу Мариуполя, который был за восемь лет власти киевской хунты превращён украинскими националистами в укрепрайон, уверен эксперт.

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