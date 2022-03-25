Пока украинские граждане верят в мифы про «призраков Киева» и десятки тысяч убитых русских, но когда реальное положение на фронтах невозможно будет скрыть, у украинского общества начнутся другие настроения, считает обозреватель РИА Новости Петр Акопов

Петр Акопов: кто он © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Николай Лебедев Украина.ру.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Украина близки к консенсусу на переговорах по четырем из шести ключевых пунктов. По его словам, Киев все же готов отказаться от вступления в НАТО, пойти на демилитаризацию и отказаться от размещения наступательных вооружений, а также придать русскому языку статус официального. Глава государства также отметил, что Украина «продемонстрировала позитивный подход» в вопросе коллективной безопасности. Политик при этом уточнил, что Киев отказывается признавать российский статус Крыма и независимый статус республик Донбасса.

— Петр, ждать ли нам, исходя из этого, каких-то реальных договоренностей?

— Нет. Если Украина не готова договариваться даже по Донбассу и Крыму, то без этого невозможно заключение никаких соглашений. Просто Эрдогану нужно было сказать нечто, что поднимает политический статус Турции как дипломатического посредника. Я бы к этому только так и относился.

— Сохраняется ли еще опасность подписания «Хасавюрта-2», невыгодных для России соглашений, в результате которых военная угроза для нее еще не будет ликвидирована?

— Это исключено. Никакого «Хасавюрта» быть не может. Возможны только какие-нибудь временные соглашения, что-то там фиксирующие. Если между «Хасавюртом» и началом Второй чеченской войны прошло три года, то в данном случае после заключения неких соглашений и возобновлением боевых действий пройдут месяцы.

Что бы мы не говорили на переговорах и для мирового сообщества, Украина для России с 24 февраля не существует как субъект. Она объект, который Россия воссоединяет с собой, пусть даже и по частям. Поэтому никакие компромиссы невозможны.

— Пока политика США и НАТО сводится к тому, чтобы отдать Украину России в максимально разрушенном виде…

— Да. Они пытаются подороже нам это продать. А что делать. Речь же идет не просто об открытом конфликте Запада с Россией. Началась ускоренная перекройка всей мировой архитектуры. Запад больше думает именно об этом, а не просто о том, чтобы Россия на Украине как можно дольше увязла. И для того, чтобы лучше подготовиться к перекройке мира и защитить свои позиции, Западу очень важно, чтобы Россия отвлекалась на украинский фронт. Цели у Запада более масштабны. Он пытается пересобраться для противостояния незападному миру (Россия, Китай, Индия, арабы). Это противостояние будет принимать разные формы (вряд ли военную), но затягивание конфликта на Украине Западу необходимо.

— Можем ли мы сделать нечто такое, чтобы Запад понял, что нет смысла разрушать Украину?

— Нам надо просто довести спецоперацию до конца. Нам нужно окружение Киева, нам нужен «котел на Донбассе» и решение всех основных задач, которые стояли перед нами.

— Мы морально готовы к тому, что Харьков и Киев придется брать как Мариуполь?

— Это исключено. Харьков будет блокироваться, как и другие большие города. Там будет точечными ударами уничтожаться инфраструктура. Просто Мариуполь — один из крупных украинских городов, который ждала такая участь. Там была своя специфика, потому что это часть Донбасса, там были укрепрайоны и воинские части. России нет смысла устраивать в Харькове нечто подобное, потому что придется эвакуировать население и выдавливать эти части. Харьков будут освобождать другими методами.

— А если они запрутся в Харькове и будут там месяцами сидеть?

— Ничего, подождем. У них кончится еда, снаряды и горючее. Сейчас не Средневековье и это не осажденная крепость. Просто будет постепенная эвакуация людей из города, когда он будет окружен.

— Как вы оцениваете эмоциональное состояние украинского общества? Они еще поддерживают патриотический раж, что «мы боремся с захватчиком»?

— Пока еще да. Но я надеюсь, что в ближайшие недели две произойдет перелом. Пока украинские граждане верят в мифы про «призраков Киева» и десятки тысяч убитых русских, но когда реальное положение на фронтах невозможно будет скрыть, у украинского общества начнутся другие настроения.

— Сохраняется ли еще опасность втягивания НАТО или отдельно поляков в этот конфликт?

— На данный момент это исключено. Поляки могут появиться во Львове только после донецкого котла, окружения Киева и бегства украинской власти из столицы. Но вероятность этого тоже крайне мала.