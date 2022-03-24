Постпред России при ООН Василий Небензя 23 марта обвинил власти Украины в использовании граждан в качестве живого щита, передает РИА Новости

Небензя обвинил Запад в лицемерии и цинизме © REUTERS, Carlo Allegri

«Отсутствие гуманитарной резолюции Совета безопасности, безусловно, существенно осложнит жизнь гуманитарщиков "на земле", позволит украинской стороне и дальше игнорировать требования по установлению режима прекращения огня для вывода людей по гуманитарным коридорам», — заявил он.

Ранее Совет безопасности ООН не принял гуманитарную резолюцию России по Украине с призывом к прекращению огня и эвакуации мирных жителей. Документ не набрал необходимых девяти голосов «за» из 15. За принятие резолюции проголосовали Россия и Китай. Остальные 13 членов Совбеза (Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана, ОАЭ) при голосовании воздержались. При этом ни одна страна не проголосовала против резолюции.