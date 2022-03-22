- Родился в Одессе.
- Закончил обучение на факультете подготовки офицеров запаса ОИСВ по специальности «военная разведка», получил звание младшего лейтенанта запаса.
- Позже закончил Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова и получил диплом специалиста по учету и аудиту. В том же году окончил партийную школу при ЦК КПУ (Коммунистическая партия Украины).
- С сентября 2009 по май 2011 работал директором ООО «Издательский дом «Новая Волна».
- В 2010 году стал депутатом Одесского областного совета. В 2011-м перешёл из фракции КПУ в партию «Объединение «Боротьба».
- 3 марта 2014 года инициировал голосование Одесского областного совета за проведение референдума по созданию "Одесской Автономной Республики", однако не смог набрать необходимого количества голосов.
- 2 мая 2014 года присутствовал во время беспорядков на Куликовом поле в Одессе. Во время пожара находился в Доме профсоюзов, был ранен сторонниками Майдана после выхода из здания.
- Вскоре покинул Одессу и был объявлен в розыск.
- Является представителем объединения "Боротьба" в различных международных политических объединениях, а также одним из создателей «Комитета освобождения Одессы», в который входят многие лидеры одесского Антимайдана.