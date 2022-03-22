Украинская власть обставляет свой продолжающийся контроль над Киевом как поражение России. О том, придётся ли ВС РФ брать город штурмом, рассказал в интервью Украина.ру публицист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман

«К сожалению, это пока неизвестно. Пока Киев окружен настолько, что туда не могут пройти никакие дополнительные вооруженные формирования, но коридоры на выход оттуда действительно открыты (правда, выходить надо без оружия). Надеюсь, что брать Киев силой не понадобится, но исключать, к сожалению, нельзя ничего, потому что предыдущее поколение нацистов в Берлине сражалось до последнего», — сказал Вассерман.

Если до взятия Киева, то расклад будет примерно таким же, как при штурме Берлина — наиболее боеспособные части нацистов тогда были перемолоты ещё на Зееловских высотах. Но, конечно, очень хочется до этого не доводить, заключил эксперт.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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