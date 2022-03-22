Существуют мнения, что мирные переговоры между Москвой и Киевом приведут к подписанию невыгодного для России мирного договора. Публицист и депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман объяснил в интервью Украина.ру, что подобные слухи распространяются во вред России

«Та сторона в любом случае будет преподносить все так, как им выгодно. Это естественно и даже неизбежно. Но нам не за чем обращать внимание на то, что они говорят. В частности, все, что говорят сейчас на Западе о наших действиях на Украине, направлено на то, чтобы заставить нас как минимум прекратить эти действия, а то и учинить какой-нибудь внутренний Майдан. Нам надо поступать с этим по совету Чапаева: "Наплевать и забыть"», — сказал Вассерман. «Не Мединский и Подоляк». Военный эксперт о том, кто представит Россию и Украину, когда начнутся реальные переговоры © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Алексей Никольский

Спецоперация на Украине идёт небывало эффективно и быстро, утверждают военные специалисты на Западе. Российские силы, используемые в спецоперации, в разы меньше даже той части украинских ВС, которые были сконцентрированы на востоке страны с целью захвата Донбасса, напомнил эксперт.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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