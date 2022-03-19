Западу не удалось "продавить" страны Азии на введение антироссийских санкций. Экономическое благополучие ряда стран зависит от России, подчеркнул директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру

Существует ряд стран, которые не станут проводить антироссийскую экономическую политику, заявил эксперт. «Народ аплодирует». Зубец рассказал о реакции россиян на запрет поставок западных автомобилей © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«Индия, Китай и Турция в санкциях участвовать отказались. В Китае понимают, что если США удастся продавить Россию, то завтра они придут за ними. Поэтому для Пекина важно удержать Россию на плаву. Это вопрос собственного выживания, участие в антироссийских санкциях для них абсолютно неприемлемо», — сказал Зубец.

Кроме того, участие в санкциях — это попадание в тотальную зависимость от США. Страны Юго-Восточной Азии находятся в экономической сфере Китая, и поэтому антироссийских шагов предпринимать не станут, заключил собеседник издания.

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