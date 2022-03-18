Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили ситуацию вокруг Украины во время телефонного разговора. Об этом говрится в сообщении, опубликованном 18 марта на официальном сайте российского президента

Президент России привлёк внимание Шольца к игнорируемым на Западе ракетным обстрелам жилых кварталов Донецка и Макеевки, приведшим к большим человеческим жертвам. Корнилов объяснил, почему СМИ Запада не осудили ракетный удар Киева по мирным жителям Донецка © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Он также рассказал германскому канцлеру об усилиях российских военных по сохранению жизни мирных граждан, в том числе об эвакуации 43 тысяч человек из Мариуполя.

В разговоре Владимир Путин оценил ход переговоров российских и украинских представителей.

«Отмечено, что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая всё новые нереалистичные предложения. Тем не менее российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов», — указывается в сообщении.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, которым он поделился в интервью изданию Украина.ру, единственное, чем могут закончиться переговоры РФ и Украины, если они будут затянуты до самого последнего, — это только подписанием Киевом акта капитуляции, ни к чему другому эти переговоры не приведут.