Президент России привлёк внимание Шольца к игнорируемым на Западе ракетным обстрелам жилых кварталов Донецка и Макеевки, приведшим к большим человеческим жертвам.
Он также рассказал германскому канцлеру об усилиях российских военных по сохранению жизни мирных граждан, в том числе об эвакуации 43 тысяч человек из Мариуполя.
В разговоре Владимир Путин оценил ход переговоров российских и украинских представителей.
«Отмечено, что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая всё новые нереалистичные предложения. Тем не менее российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов», — указывается в сообщении.
По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, которым он поделился в интервью изданию Украина.ру, единственное, чем могут закончиться переговоры РФ и Украины, если они будут затянуты до самого последнего, — это только подписанием Киевом акта капитуляции, ни к чему другому эти переговоры не приведут.