Президент России привлёк внимание Шольца к игнорируемым на Западе ракетным обстрелам жилых кварталов Донецка и Макеевки, приведшим к большим человеческим жертвам.

Корнилов объяснил, почему СМИ Запада не осудили ракетный удар Киева по мирным жителям Донецка
Корнилов объяснил, почему СМИ Запада не осудили ракетный удар Киева по мирным жителям Донецка
© РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Он также рассказал германскому канцлеру об усилиях российских военных по сохранению жизни мирных граждан, в том числе об эвакуации 43 тысяч человек из Мариуполя.

В разговоре Владимир Путин оценил ход переговоров российских и украинских представителей.

«Отмечено, что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая всё новые нереалистичные предложения. Тем не менее российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов», — указывается в сообщении.   

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, которым он поделился в интервью изданию Украина.ру, единственное, чем могут закончиться переговоры РФ и Украины, если они будут затянуты до самого последнего, — это только подписанием Киевом акта капитуляции, ни к чему другому эти переговоры не приведут.