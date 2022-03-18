Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя обвинил западные страны в лицемерии и цинизме, передает 18 марта РИА Новости

«На воре и шапка горит»: Небензя разоблачил американские биолаборатории на Украине © РИА Новости, Нэнси Сисель / Перейти в фотобанк

«После того, как <…> текст разработали Франция и Мексика, он сразу же перестал быть гуманитарным и наполнился политическими формулировками, не имеющими никакого отношения к гуманитарным вопросам», — подчеркнул он.

По его словам, Россия внесла в Совет Безопасности ООН свой проект, «содержащий все то, что нужно гуманитарщикам».

«Там нет только политических оценок. Нам говорят, что гуманитарная резолюция, представленная Россией, западные страны не устраивает», — сказал он.

Небензя заявил, что это выдает истинные цели западных стран.

«И это как раз является настоящим лицемерием и цинизмом», — добавил он.

Ранее Небензя заявил, что Россия временно снимает запрос на голосование в Совете Безопасности ООН по проекту своей гуманитарной резолюции по Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.