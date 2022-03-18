Небензя отметил, что Запад при подготовке гуманитарной резолюции по Украине был скорее заинтересован в порицании России, нежели в решении гуманитарных проблем.
«После того, как <…> текст разработали Франция и Мексика, он сразу же перестал быть гуманитарным и наполнился политическими формулировками, не имеющими никакого отношения к гуманитарным вопросам», — подчеркнул он.
По его словам, Россия внесла в Совет Безопасности ООН свой проект, «содержащий все то, что нужно гуманитарщикам».
«Там нет только политических оценок. Нам говорят, что гуманитарная резолюция, представленная Россией, западные страны не устраивает», — сказал он.
Небензя заявил, что это выдает истинные цели западных стран.
«И это как раз является настоящим лицемерием и цинизмом», — добавил он.
Ранее Небензя заявил, что Россия временно снимает запрос на голосование в Совете Безопасности ООН по проекту своей гуманитарной резолюции по Украине.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.