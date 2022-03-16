По его словам, основные силы российских военных были брошены на восточное направление для того, чтобы соединиться под Мариуполем с корпусами ДНР-ЛНР и продолжить наступление на Запорожье и Днепропетровск, создавая котел в Донбассе.
«Разгром этого котла позволит высвободить достаточное количество сил для наступления уже по всей Украине», — подчеркнул Ищенко.
Он отметил, что окружение Сум, Харькова, Чернигова, Николаева и Киева связывает значительные силы российской армии, и «до тех пор, пока эти котлы не переварены, не закрыты, серьезного продвижения быть и не может».
«Как только эти мероприятия закончатся, значит, можно ожидать ускорения движения армии», — сказал эксперт.
Полностью его интервью можно прочитать здесь.
Ситуация на Украине
Киевский режим в 2014 году развязал гражданскую войну против жителей Донбасса, выразивших несогласие с государственным переворотом в Киеве.
После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.
Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления, с тем чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.
Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.
С момента начала гражданской войны в Донбассе жертвами внутриукраинского конфликта согласно данным ООН стали более 13 тыс. человек.
Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.
Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений киевского режима о намерении получить в свое распоряжение ядерное оружие.
В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.
Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.