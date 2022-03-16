Наступление российских войск продолжится с новыми силами после разгрома украинских группировок в Мариуполе, Николаеве, Чернигове, Сумах и Харькове, сказал политолог Ростислав Ищенко в интервью Украина.ру

По его словам, основные силы российских военных были брошены на восточное направление для того, чтобы соединиться под Мариуполем с корпусами ДНР-ЛНР и продолжить наступление на Запорожье и Днепропетровск, создавая котел в Донбассе.

«Разгром этого котла позволит высвободить достаточное количество сил для наступления уже по всей Украине», — подчеркнул Ищенко.

Он отметил, что окружение Сум, Харькова, Чернигова, Николаева и Киева связывает значительные силы российской армии, и «до тех пор, пока эти котлы не переварены, не закрыты, серьезного продвижения быть и не может».

«Как только эти мероприятия закончатся, значит, можно ожидать ускорения движения армии», — сказал эксперт.

Полностью его интервью можно прочитать здесь.

Ситуация на Украине

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После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления, с тем чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

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Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений киевского режима о намерении получить в свое распоряжение ядерное оружие.

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.