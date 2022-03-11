По его мнению, в 2014 году у Российской Федерации было больше поддержки среди украинского населения, но армия была готова хуже. Не готова страна была и к тому, не самому удачному развитию сценария с вовлеченностью НАТО, который приходится наблюдать сейчас, пояснил Евсеев.
«Перевооружение армии еще продолжалось, отработка новых образцов вооружения была проведена только в Сирии в 2015 году, летчики не имели того боевого опыта, который у них есть сейчас. До тех пор, пока мы не начали побеждать в Сирии, мы не были готовы к серьезному противостоянию с США и их союзниками», — сказал эксперт.
Полностью интервью с Владимиром Евсеевым можно прочитать здесь.
В среду, 9 марта, Минобороны РФ опубликовало приказ о подготовке Украиной атаки на Донбасс, который оказался в распоряжении ведомства в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
Документ от 22 января 2022 года, подписанный командующим национальной гвардией Украины генерал-полковником Николем Баланом, был адресован командующим киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии страны.
«В приказе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединенных сил на Донбассе», — подчеркнули в российском Минобороны.