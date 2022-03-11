Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос , почему Российская Федерация не начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины раньше

Кива сказал, кто планировал убить Медведчука © Facebook/Илья Кива

«Перевооружение армии еще продолжалось, отработка новых образцов вооружения была проведена только в Сирии в 2015 году, летчики не имели того боевого опыта, который у них есть сейчас. До тех пор, пока мы не начали побеждать в Сирии, мы не были готовы к серьезному противостоянию с США и их союзниками», — сказал эксперт.

Полностью интервью с Владимиром Евсеевым можно прочитать здесь.

В среду, 9 марта, Минобороны РФ опубликовало приказ о подготовке Украиной атаки на Донбасс, который оказался в распоряжении ведомства в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Документ от 22 января 2022 года, подписанный командующим национальной гвардией Украины генерал-полковником Николем Баланом, был адресован командующим киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии страны.

«В приказе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединенных сил на Донбассе», — подчеркнули в российском Минобороны.