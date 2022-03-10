Российская армия не несёт зла, сопротивляться ей бесполезно. Об этом заявил сдавшийся в плен боец территориальной обороны Харьковской области Дмитрий Кондрыкенко, передает РИА Новости

Украину от ее политнечести могут спасти военные. Такие разные шансы спецоперации © Facebook, Міністерство оборони України

«Выйдя, наткнулся на российскую колонну, проходившую мимо моей улицы. Я сдался в плен, увидев численность и мощь российской армии. Оружия у меня с собой не было, и против российской армии я его не применял… Я увидел, что российская армия не мародерит и просто так не стреляет в мирных жителей. Наоборот, накормили чем смогли», — сказал Кондрыкенко.

Также он обратился к своим товарищам, которые, возможно по-прежнему рассчитывают оказывать сопротивление вооружённым силам России.

«Я прошу их не сопротивляться российской армии, это бессмысленно, они не несут такое зло, как нам говорили», — сказал Кондрыкенко.

Другой бывший боец территориальной обороны города Изюм также решил сдаться, так как информация о действиях вооруженных сил России, которую он получил из местных СМИ, не соответствовала действительности.

«Новости, СМИ говорили, что русские пришли, убивают, города рушат, мародёрствуют, насилуют. Впоследствии я увидел, как сами военные российские подкармливали сухпайками местных жителей, у которых было мало еды», — сказал бывший боец территориальной обороны Изюма Александр Васильев.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.