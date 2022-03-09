Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что ее страна будет добиваться вступления в Европейский союз, а вот присоединяться к Североатлантическому альянсу не намерена. Ее слова 9 марта процитировали РИА Новости

«Они стреляли по своим же зданиям». Что происходит под Мариуполем © Украина.ру Майя Санду.

«Принцип нейтральности прописан в нашей конституции. Мы будем добиваться вхождения в состав ЕС, но не будем добиваться членства в НАТО», — сказала Гаврилица.

В настоящее время республика обладает нейтральным статусом, однако, с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе действуют информационный центр альянса и бюро по связям НАТО.

Между тем, опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения против вступления Молдавии в альянс.