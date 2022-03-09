Вопрос о включении в состав ЕС Молдавии и Грузии зазвучало в информационном пространстве с новой силой буквально несколько дней назад, когда президент Украины Владимир Зеленский подал в Союз соответствующую заявку. Следом за ним это сделала и молдавский лидер Майя Санду.
«Принцип нейтральности прописан в нашей конституции. Мы будем добиваться вхождения в состав ЕС, но не будем добиваться членства в НАТО», — сказала Гаврилица.
В настоящее время республика обладает нейтральным статусом, однако, с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе действуют информационный центр альянса и бюро по связям НАТО.
Между тем, опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения против вступления Молдавии в альянс.