https://ukraina.ru/20241104/1058612419.html

Российская Смута – образец безгосударственного общества. Минин, Пожарский и анархисты

Российская Смута – образец безгосударственного общества. Минин, Пожарский и анархисты - 04.11.2024 Украина.ру

Российская Смута – образец безгосударственного общества. Минин, Пожарский и анархисты

Земское движение против польско-литовского вторжения в период Смутного времени вдохновляло представителей диаметрально противоположных идеологических доктрин. Но взгляды анархистов афишируются редко. А зря, ведь данный исторический сюжет явно повлиял на формирование федералистской теории классика анархизма Михаила Бакунина

2024-11-04T08:01

2024-11-04T08:01

2024-11-04T08:01

история

история

россия

москва

нижний новгород

xvii век

смутное время

ополчение

польша

речь посполитая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101530/71/1015307187_0:245:1335:996_1920x0_80_0_0_440ad4a1796bee5c02de121cce378131.jpg

Земское освободительное движение возникло в 1608-09 годах на севере и северо-востоке России. В условиях дезорганизации центральных органов власти всесословные городские советы стали брать на себя управленческие функции, подчиняя или даже заменяя местных воевод (губернаторов).Формируемые такими советами отряды "шишей" сначала оказывали вооружённое сопротивление силам Лжедмитрия II, а затем вели партизанскую войну против польско-литовских гарнизонов в русских городах. В партизаны шли преимущественно крестьяне разорённых оккупантами сёл и деревень.Воля земских органов во многом определила позицию Великого Новгорода, Коломны, Переяславль-Залесского, Нижнего Новгорода, Саратова, Казани, сибирских городов и острогов, отказавшихся присягать самозванцу. Попытки польских оккупантов сломить их сопротивление при помощи военной силы вызвали вооружённое сопротивление.К примеру, в декабре 1608 года жители Устюжны Железопольской отказались впустить в город отряд интервентов и создали для организации обороны совет из 20 человек. Посадские и служилые люди в нём получили равное представительство. Также были выбраны три "головы" из дворян.Земство смогло выдержать осаду города до подхода помощи во главе с воеводой Андреем Ртищевым (собственного воеводы во время тех событий у города не было). Но Ртищев смог приступить к выполнению своих обязанностей в Устюжне только после утверждения его полномочий городовым советом.Земские советы стали переходить к наступательной тактике после того как в 1610 году оккупанты заняли Москву, и польский король Сигизмунд отказался выполнять соглашение с "Семибоярщиной" о возведении на русский престол своего сына.В ответ на призыв патриарха Гермогена, для похода на столицу создавались земские ополченские рати. По этому поводу между городами к началу 1611 года возникла интенсивная переписка.В феврале 1611 года земские ополчения из разных городов двинулись к Москве. Доктор исторических наук Сергей Перевезенцев отмечает, что в походе участвовали также волжские и запорожские казаки. К марту земские силы сосредоточились в Рязани, Серпухове и Коломне.В образовавшемся таким образом Первом ополчении возникло центральное Земское правительство, во главе с "начальниками" Прокопием Ляпуновым, князем Дмитрием Трубецким и казачьим атаманом Иваном Заруцким. Первый из них возглавлял наиболее организованную земскую рать из Рязани.Для управления ополчением был образован "Совет всей Земли". В июне 1611 года он утвердил "Приговор", определявший порядок управления страной в отсутствии законного государя.Изгнать иноземцев из Москвы Первое ополчение не смогло и после убийства Ляпунова распалось. Осенью 1611 года в Нижнем Новгороде началось формирование Второго ополчения. Его руководителями стали "выборный от всей земли человек" Кузьма Минич Сухорук (отчество Минич стало фамилией уже позже, когда нижегородский мясник вознёсся в чин думного дворянина, сделав самую блестящую карьеру на Руси) и князь Дмитрий Пожарский. В феврале 1612 года в волжском городе начал действовать свой Нижегородский "Совет всей Земли".В переписке с земствами других городов нижегородцами в качестве одной из главных целей отмечалось: "в сходе вместе, мы всею Землею выберем на Московское государство государя, ково нам Бог даст".Весной 1612 года ополчением был занят Ярославль и здесь был сформирован новый состав "Совета всей Земли". Для этого просили прислать "изо всяких людей человека по два, и с ними совет свой отписать, за своими руками". Таким образом пополнение Второго ополчения земскими ратями из разных городов шло параллельно с формированием общероссийского представительного органа."Совет всей Земли" учредил приказы – центральные административные органы, стал назначать воевод в различные города России.В конце июля Второе ополчение выступило на Москву, у столицы было нанесено решающее поражение полякам. Символично, что победа была одержана во многом благодаря помощи войску Пожарского остатками Первого ополчения во главе с Трубецким.Затем последовала капитуляция польского гарнизона в столице и её занятие ополченцами. В 1613-22 прошла череда постоянно действующих Земских соборов, по сути, воссоздавших Российское государство. Первый из них, избравший новым русским царём Михаила Романова, являлся особенно представительным: 800 делегатов из 58 городов.Перевезенцев полагает, что до роспуска последнего из постоянно действующих Земских соборов, они "стали практическим воплощением идеи "всей Земли", как субъекта политического действия".Но если современный историк считает, что земское движение сыграло важную роль в восстановлении российского самодержавия, то Бакунин видел в нём проявление диаметрально противоположных процессов.В "союзном ополчении велико-русского земства против польского короля, иезуитов, московских бояр" классик анархизма находил "ненависть к государству" и "стремление к созданию вольно-общинного крестьянского мира". Данное мнение он высказал в самом значительном своём произведении "Государственность и анархия".В более ранней своей работе под названием "Романов, Пугачёв или Пестель" Бакунин объяснял политические пороки России тем, что императоры позабыли клятву "своего родоначальника, народного избранника Михаила Романова", проведя "эту чудовищную самодержавную централизацию".Вероятно, имея в виду и опыт преодоления Смуты Бакунин призывал там же: "не бойтесь... что через областное самоуправление разорвётся связь провинций между собою, рушится единство русской земли... ни в одной стране, исключая может быть Франции, нет в народе такого смысла единства строя, государственной целости и величия народного, как в России".В том же труде он так сформулировал идеал анархизма: "хотим самоуправления народного — общинного, волостного, уездного, областного и наконец государственного... чтоб не было в России чиновничества и чтоб централизация бюрократическая заменилась вольною областною федерацией"."Романов, Пугачев или Пестель" Бакунин опубликовал в 1868 году. В том же году в другой своей работе он сформулировал, "как организовать анархию". В ходе восстания им предлагалось провозгласить повстанческие "временные общины" и соединить их в федерацию через посредство делегатов с "императивными мандатами". "Из всего этого составится великий федеративный союз революционной солидарности, все действия которого будут вдохновляться непосредственно народными массами и непосредственно от них получать одобрение". Так осуществится "провозглашение всемирной и солидарной моральной революции".Не правда ли, данный сценарий, если убрать из него революционно-социалистическую терминологию и всемирный масштаб, напоминает действия земских органов по воссозданию Российского государства в 1610-12 годах.Так что анархизм очевидно является самой "русской" из идеологий современности. Мало того, что на его развитие сильно повлияли русские интеллектуалы Михаил Бакунин и Пётр Кропоткин. Вполне возможно, что образцом для подражания при создании анархистского учения о безгосударственном обществе – свободной федерации общин и провинций стали земские органы городов России, сумевшие дать отпор иностранной интервенции в период Смутного времени.

https://ukraina.ru/20231104/1050669356.html

https://ukraina.ru/20220910/1038597751.html

https://ukraina.ru/20201104/1021647007.html

https://ukraina.ru/20240831/1047205713.html

россия

москва

нижний новгород

польша

речь посполитая

московское царство

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, россия, москва, нижний новгород, xvii век, смутное время, ополчение, польша, речь посполитая, московское царство, казаки, земский собор 1613 года